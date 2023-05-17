История человека, которого 7 раз ударила молния

Хотите услышать шокирующую историю? В обычной домашней розетке, которую мы используем, чтобы зарядить телефон, напряжение составляет двести двадцать вольт. Напряжение высоковольтной линии электропередач, которая обеспечивает десятки зданий, сто тысяч вольт. В одном ударе молнии свыше десяти миллионов вольт, а температура почти вдвое больше поверхности Солнца. Но этот невероятный заряд летит со скоростью всего в два с половиной раза медленнее скорости света! А теперь представьте, что происходит с человеком, когда в него попадает молния.

Сейчас я вам расскажу. Разряд проходит через тело за сотые доли секунды, молния может остановить сердце и нарушить работу нервной системы. Сначала вы не поймете, что произошло. Скорее всего, вы потеряете сознание, а организм окажется в состоянии шока. Каждый день в мире случается несколько миллионов ударов молнии. К счастью, шансов испытать это на себе мало. Вероятность того, что в вас ударит молния, составляет примерно пятнадцать тысяч триста к одному. Каждый год молния поражает примерно двадцать тысяч человек, а вероятность того, что молния попадёт в вас дважды, ещё меньше. Но каковы шансы, что с вами такое случится семь раз? Кажется, что это невозможно, но одному человеку всё же не повезло. Его звали Рой Салливан. Он родился в тысяча девятьсот двенадцатом году в Грин-Каунти, штат Вирджиния, в семье с семью детьми. Рой был обычным парнем и ничем не отличался от своих братьев и сестер, но по какой-то причине стихия выбрала именно его. В тридцать шестом году он начал работать смотрителем в национальном парке Шенандоа. Именно там молния попала в него семь раз за тридцать пять лет. Итак, впервые это случилось в апреле сорок второго. В тот день началась сильная гроза. Рой спрятался в новой пожарной вышке, где строители не установили громоотвод. Молния попадала в здание несколько раз. Начался сильный пожар, и Рой выбежал наружу. Как только он оказался в нескольких метрах от вышки, молния ударила ему в ногу и прожгла дыру в ботинке.

Через двадцать семь лет, в июле шестьдесят девятого, это случилось снова. Рой был в национальном парке: он ехал на грузовике по холмистой местности, когда началась гроза. Молния попала в открытое окно автомобиля. Заряд обжег мужчине брови, ресницы и слегка задел волосы. Рой потерял сознание, а машина продолжила ехать и остановилась у самого края обрыва. Спустя пятнадцать минут Рой пришёл в себя. Через год, в июле семидесятого, молния ударила в третий раз. Стояла хорошая погода, но за считанные минуты набежали тучи и началась гроза. Молния ударила в трансформатор рядом с Роем. Мужчина бежал как можно быстрее, но всё-таки молния настигла его и попала в плечо. Два года спустя, в семьдесят втором, молния ударила в Роя в четвёртый раз, когда он работал на лесничестве. От заряда у него загорелись волосы, мужчина побежал в ванную и потушил огонь мокрым полотенцем. С этого момента Рой начал думать, что его преследуют некие силы зла. Он стал возить с собой ёмкость с водой, чтобы потушить пожар в случае очередного попадания. В пятый раз молния снова атаковала мужчину в национальном парке, в семьдесят третьем. Рой споткнулся о камень и упал. В тот момент он заметил на небе грозовые тучи. Мужчина испугался, побежал к своему грузовику, залез внутрь и нажал на газ. Когда Рой отъехал подальше от этого места, он остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть, где была гроза. В этот момент мужчину вновь ударила молния. Она прошла через его левую руку и ногу, на которой загорелся ботинок. Рой быстро залез в грузовик и потушил огонь водой из своей бутылки. В семьдесят шестом году произошел шестой инцидент. Рой шёл по тропинке в парке, всего в полутора километрах от места, где в него последний раз попала молния. И снова на небе появились грозовые тучи. Сверкнула молния и ударила Роя в ладонь. После этого случая мужчина стал подозревать, что с парком что-то не так. После сорока лет работы Рой наконец решил уволиться. Он надеялся, что молния перестанет его преследовать, но ошибся. К тому времени мужчина стал знаменитым, но слава мешала ему жить. Люди боялись находиться с ним рядом, потому что считали, что молния может ударить и в них в любой момент. Журналисты дали Салливану прозвища «Искрящийся рейнджер» и «Человек-громоотвод». Все это не нравилось мужчине, и он чувствовал себя очень одиноким.

Помимо этой проблемы Рой страдал от постоянного чувства страха, ему казалось, что его преследуют. Всё время он ждал, что молния может ударить в любой момент. К счастью, мужчина был женат. Супруга поддерживала его и во всём помогала. После увольнения из парка Рой с женой решили переехать в небольшой городок Думс, штат Вирджиния. Кстати, спокойно мужчине удалось прожить всего лишь год. Двадцать пятого июня семьдесят седьмого года в Роя снова ударила молния. Рано утром он пошел рыбачить на местный пруд. Улов был хороший, но небо снова затянуло тучами. Рой сразу почувствовал, что будет молния. В воздухе запахло серой, волосы на руках встали дыбом. Мужчина напрягся. Молния ударила в голову Роя, пройдя через грудь и живот. Мужчина побежал к своей машине, чтобы спрятаться. И тогда из леса вышел голодный медведь. Он подошёл к ведру с форелью, чтобы её забрать. Рой выбежал из машины с тлеющими на голове волосами, чтобы прогнать животное. После седьмого удара молнии мужчина оглох на левое ухо и понял, что от молнии ему не спрятаться. Жена боялась находиться с ним на улице во время грозы. Однажды она развешивала белье на заднем дворе. Рой вышел из дома, чтобы ей помочь, а через несколько минут в нее ударила молния. К счастью, женщина не сильно пострадала. После этого случая кроме страха и одиночества Рой чувствовал себя виноватым. Многие врачи пытались помочь ему, но никому не удалось найти причину такого странного явления.