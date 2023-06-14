Как бы вы выглядели, если бы жили на других планетах

Почему мы выглядим так, как выглядим? В основном это связано с нашей планетой Землей, ее атмосферой, гравитацией и другими подобными вещами. Когда вы отправляетесь в недельный пляжный отпуск, вы получаете загар. Ну, как правило. А как насчет жизни на другой планете?

Один астронавт целый год провел на Международной космической станции. При нулевой гравитации отсутствует здоровое давление на тело, поэтому его кости стали слабее. Как и его мускулы. А еще из-за этого у него увеличилось пространство между позвонками, так что он стал немного выше. И это всего за один год! Чем больше времени провести на пляже, тем темнее станет загар... Итак... Что же будет, если переехать... на Марс? Первое серьезное изменение, которое можно будет заметить через пару сотен лет, — это совершенно новый скелет. Гравитация на Марсе намного ниже, чем на Земле, поэтому мышцы и кости, вероятно, уменьшатся, что вообще-то не очень хорошо для выживания на новой планете. Из-за гравитации вы станете ощущать свой вес совсем по-другому. Если на Земле вы весите, допустим, семьдесят пять килограммов, то на Марсе ваш вес составит всего около двадцати пяти килограммов.

Придется плотнее питаться, чтобы стать сильнее и больше и таким образом компенсировать слабую гравитацию Марса. Неплохая идея! Время вырастить себе более крупные и крепкие кости, органы, мышцы — да, собственно, всё! Произойдет еще одно драматическое изменение. Оно затронет кожу — наш самый большой орган и самый важный барьер, который защищает нас буквально от всего! От микробов, ветра, ультрафиолетового излучения и так далее. Возможно, нам понадобится совершенно новая кожа! Как вы отнесетесь, например, к... оранжевой?! Извините, конечно, но зеленая кожа — это уж совсем из области фантастики! А вот каротиноиды обеспечивают хорошую защиту от ультрафиолетового излучения. Вы найдете их в моркови, сладком картофеле, болгарском перце, помидорах, тыквах... Марсианские фермерские рынки смогут заработать целое состояние! Чем больше овощей вы съедите, тем более оранжевой станет ваша кожа. Если придерживаться специальной диеты и носить высокотехнологичное снаряжение, есть вероятность, что однажды жизнь на Марсе станет совершенно нормальной!

Жить на Меркурии было бы очень тяжело. Это самая близкая к Солнцу планета, и она гораздо горячее Земли (но, как ни странно, не горячее Венеры). Днем на ней действительно жарко, около четырехсот двадцати шести градусов Цельсия, но ночью температура падает до минус ста восьмидесяти градусов. Дни на Меркурии — это просто взрыв мозга! Вы знаете, бывает такое: день уже заканчивается, а работы осталась целая куча! Переезд на Меркурий — отличное решение. День на этой планете длятся около пятидесяти восьми земных суток! Значит, времени на что, чтобы подготовиться ко сну, будет хоть отбавляй! Вероятно, вы даже успеете заскучать. Кстати, вот отличное решение для будущих жителей Меркурия: стать металлическими, лучше всего титановыми, никелевыми или платиновыми. В таком виде можно справиться почти с любыми экстремальными условиями!

Жизнь на Венере была бы намного хуже, чем на Меркурии или на Марсе. И всё из-за давления. Вы бы постоянно страдали от головной боли, ведь стоять на поверхности Венеры — всё равно что находиться под водой на глубине девятьсот метров! О, а еще то, что нам требуется постоянно... шоколад? Нет, я имею в виду воздух. На Венере с ним напряженка. Повсюду углекислый газ, а поверхность планеты совершенно сухая. Значит, будет жарко... Четыреста шестьдесят пять градусов Цельсия — это настоящее пекло! На Земле есть несколько видов, способных выжить в кипящей воде. Если они удачно мутируют, то смогут выживать и в невероятной венерианской жаре. Сто сорок градусов — вот рекорд, установленный одним из видов микробов. В общем, готовьтесь к эпической трансформации тела. Хотите жить на Венере? Тогда вам лучше превратиться в крошечного микроба. В атмосфере Венеры есть фосфин, который не очень полезен для человека, но вот микробы его обожают! Но, так как вы не микроб, во всяком случае пока, вам придется постоянно носить специальное снаряжение, которое будет контролировать давление и подавать воздух. Да, перспектива так себе.

Может быть, на Юпитере было бы легче? Неа. Там вообще нет твердой поверхности. Эта планета состоит из водорода и гелия и известна как газовый гигант. В отличие от Сатурна, здесь вы, скорее всего, будете парить, словно в гигантском облаке. И если вам когда-нибудь всё-таки удастся приземлиться, это будет похоже на прогулку через очень густой туман. Температура здесь сильно колеблется! На поверхности всё замерзает, а над ней может быть очень жарко... И мы даже не знаем, насколько! Если бы вы жили на Юпитере, то не смогли бы говорить вслух! Эта газовая планета поглощает радиоволны, так что, даже если бы вы могли что-то сказать, вас бы никто не услышал. В общем, никакой музыки, никаких вечеринок с танцами... Людям пришлось бы общаться на языке жестов. Ну и отлично! А вот и нет. Атмосфера на Юпитере просто кошмарная: все виды ветров, газовых облаков и так далее. Вы бы не смогли ничего разглядеть. Итак, Юпитер вычеркиваем. Как бы то ни было, он выглядит потрясающе и настолько велик, что может вместить в себя все остальные планеты нашей Солнечной системы — и даже еще место останется!

Путешествие на Сатурн станет большой и увлекательной тратой времени впустую. В основном Сатурн состоит из слоев газа. У него нет твердой поверхности, поэтому о земледелии, строительстве или любой другой нормальной земной деятельности не может быть и речи. Прежде чем приземлиться на самом Сатурне, вы, вероятно, захотите исследовать его невероятные кольца. Однако тут вы потерпите неудачу: кольца состоят из миллионов ледяных брызг, плавающих в космосе. Ходить по ним, прямо скажем, сложно. Сначала может показаться, что Сатурн вполне подходит для человека. В некоторых слоях этой гигантской газовой сферы неплохие температурные условия. Если нырнуть в Сатурн, вы попадете в слой с жидкими молекулами вполне приемлемой температуры — около нуля градусов Цельсия. Это как в Канаде, на Аляске, в Швеции... Вот только ходить там нельзя. В любом случае, это лишь тонкий слой, а остальная часть планеты безумно холодная! Так что, если вы всё еще хотите жить на Сатурне, вам предстоит серьезная работа над собой. Можно, например, заранее превратиться в снежок.

А как насчет Урана? Время на Уране ведет себя странно, и, если вы ищете хорошее место для отдыха, эта планета — то, что надо! Двухнедельный земной отпуск на Уране будет длиться три года! Любите пляжный отдых? Там даже море имеется! Проблема в том, что оно состоит из аммиака, этого отвратительно пахнущего вещества, которое используется для чистки. Приземляться там нужно очень осторожно: если ошибиться в расчетах и сесть не туда, можно провести целый год без солнца! Как бы вы изменились, если бы вам пришлось провести целый год в ледяной тьме инопланетной зимы? Вам бы понадобились глаза побольше, чтобы видеть в темноте, плюс более толстая кожа, чтобы не замерзнуть. Можно было бы даже разработать новую слуховую систему, как у дельфинов.

Нептун. Это еще одна газовая планета, но ученые считают, что внутри, вероятно, есть плотное ядро. Если бы вы решились жить на Нептуне, то, вероятно, превратились бы в космическую рептилию или рыбу, бесконечно плавающую у поверхности. Гравитация на Нептуне немного сильнее, чем на Земле. Но вам было бы очень трудно оставаться на одном месте: ветер там настолько сильный, что нужно быть гораздо тяжелее, чтобы ему противостоять. Самое время подкрепиться! Но не здесь. На Нептуне действительно невозможно жить: ученые даже не хотят посылать туда еще один космический корабль.

Добро пожаловать на Плутон! Ледяной, крошечный... и очень далекий. Звучит не слишком увлекательно. Плутон даже меньше, чем наша Луна! Удержаться на этой планете очень трудно: больше никаких батутов в парках! Вам, вероятно, придется построить огромный вращательный механизм, который создаст искусственную гравитацию. И если вы собираетесь кружить на нем целыми днями, вам не помешает новая нервная система. Иначе вас всё время будет укачивать! Но в целом Плутон не так и плох. Под его поверхностью есть океан с жидкой водой и ледяные горы... Если у вас будет хорошо обученный экипаж, куча дорогого снаряжения и регулярные поставки с Земли... Уф, я бы на это не рассчитывал.