В этом «Бермудском треугольнике» на суше пропало 2 000 самолетов

Бермудский треугольник — самая загадочная область в мире. Но есть еще одно странное место, которое тоже заслуживает внимания. Это еще один Треугольник, который находится на суше между Рино, Фресно и Лас-Вегасом в США, покрывая площадь в шестьдесят пять тысяч квадратных километров. Добро пожаловать в Невадский треугольник, место настолько труднодоступное, что оно было исследовано только в тысяча девятьсот двенадцатом году. Это часть Сьерра-Невады, массивного горного хребта с головокружительно высокими горными вершинами и ледниками. За последние шестьдесят лет здесь бесследно исчезло две тысячи самолетов. Лишь немногие знают об этом загадочном месте и тайнах, которые оно скрывает. В тысяча девятьсот сорок втором году над Сьерра-Невадой пролетал учебный самолет с двумя людьми на борту. Ближайший аэродром только что построили. А о Невадском треугольнике еще никто не знал. Небо вокруг самолета в тот день было ясным, так что местность практически не исследовали. Когда самолет пролетал над горным перевалом, он внезапно исчез. Когда на аэродроме поняли, что самолет не вернулся, то быстро организовали поиск. Но район поисков был настолько обширен, что в нем невозможно было что-либо найти. Прошло несколько лет, и все больше самолетов продолжали таинственно пропадать без объяснения причин. Случались и другие удивительные события, порождавшие различные теории. Например, инцидент с неопознанным летающим объектом в Розуэлле в тысяча девятьсот сорок седьмом году. Несмотря на то, что событие произошло не в Невадском треугольнике, люди не могли не предположить, что оно было связано с самолетами.

Конечно, позже объявили, что объект был просто метеозондом. Но не все верили в эту версию. Позже, в пятьдесят пятом году был построен знаменитый полигон Зона пятьдесят один. Он быстро приобрел репутацию зоны строгого режима. Любопытных зевак быстро забирали, если они подходили слишком близко. А самолеты были готовы перехватить любого, кто приближался с неба. Это новое секретное место, расположенное по соседству с Невадским Треугольником, лишь подогревало любопытство к тому, что находилось внутри его границ. Слухи о том, что там скрывают что-то внеземное, стали появляться все чаще. Предполагали даже, что на полигоне следят за тем, что забирает самолеты из зоны треугольника. Но шли годы, самолетов стало исчезать все меньше. Вскоре слухи превратились в местный фольклор. Пока однажды турист не наткнулся на обломки самолета. Они застряли в одном из ледников. По мере того как лед таял, обломки спускались дальше вниз по горе. Остальную часть самолета вскоре нашли и идентифицировали как исчезнувший в тысяча девятьсот сорок втором году. Его местоположение частично совпало с ожидаемой траекторией полета. Теперь исследователи могли выяснить, что произошло в день исчезновения воздушного судна. И разгадать некоторые секреты Треугольника. Они поняли, что самолет должен был пролететь над Сьерра-Невадой и вернуться на аэродром. Оказалось, что экипаж судна внезапно потерял над ним контроль. Причиной падения самолета стала «горная волна» — природное явление, вызванное горным хребтом Сьерра-Невада, который выступал как барьер, встречающий ветер, дующий с Тихого океана. Когда ветер следует вглубь суши, он создает волну, поднимающуюся вверх на высоту четыре тысячи метров и проходящую сто километров над высокими пиками.

Когда холодный ветер обрушивается на пики, это вызывает внезапное падение воздушной волны на три тысячи метров на протяжении пяти километров. Так рождаются атмосферные гравитационные волны, где волна непрерывно отскакивает вверх и вниз с невероятной скоростью девятьсот метров в минуту. Если самолет падает вниз, это ставит даже самого опытного пилота в опасное положение. Спустя время природное явление изучили лучше как геологи, так и профессиональные планеристы. Они приехали со всего мира, чтобы понять, как функционируют волны гор Сьерра-Невада. Сегодня те, кто выбирает маршрут Треугольника, хорошо понимают все риски. А есть и те, кто считает движение воздушных волн вполне предсказуемым. Но загадочные исчезновения самолетов не закончились. Воздушные суда продолжали пропадать. Оказалось, что в Невадском треугольнике есть что-то, что еще предстоит объяснить. В глубине страны находятся более дезориентирующие высотные пики и хребты. Когда рельеф местности взаимодействует с погодой, возникает еще больше непредвиденных опасностей. Даже для такого опытного пилота, как Стив Фоссет. Он был первым человеком, обогнувшим земной шар на воздушном шаре. Он также установил сто пятнадцать мировых рекордов, совершив впечатляющие путешествия на самолетах, планерах и лодках. О его достижениях ходят легенды по всему миру. Он был невероятно целеустремленным человеком, обращающим внимание на любые детали. Не было ничего, что могло бы остановить его на пути к достижению своих целей. Но однажды, в Невадском треугольнике, Стив внезапно пропал.

Третьего сентября две тысячи седьмого года Стив отправился в короткую прогулку на самолете Super Decathlon. Он попрощался с владельцами ранчо, где остановился, дав им понять, что улетает ненадолго. Он не оставил никакой информации о том, куда направляется, но ему это и не было нужно! Ему даже не нужно было регистрировать свои полеты перед взлетом, как это приходится делать большинству пилотов. Он много раз летал на самолетах и планерах по Невадскому треугольнику, и никто не мог бы и не подумать, что что-то может пойти не так. По прошествии трех часов хозяева ранчо забеспокоились, и власти тут же объявили его пропавшим без вести. Исчезновение Стива вызвало крупнейшую в истории США поисково-спасательную операцию. Но, не зная плана его полета, спасатели должны были предположить, что он может находиться где угодно в радиусе топливного бака своего самолета, то есть в пределах семидесяти семи квадратных километров. В последующие дни спасатели не нашли никаких сведений о его местонахождении. Но по иронии судьбы, в ходе поисков было найдено несколько других пропавших самолетов. И пока в новостях обсуждали эти находки, они спровоцировали возрождение легенды о Невадском треугольнике. И новые слухи о том, почему на самом деле исчез Стив. Люди считали, что богатый человек, добившийся всего, чего мог, вероятно, просто заскучал. Не было рекордов, которые можно было бы установить, или новых приключений. Может быть, исчезновение было само по себе приключением? Говорили, что Стив даже нанял собственных метеорологов, чтобы те обучили его и помогли установить мировой рекорд — пролететь на планере по горной волне дольше всех. Благодаря этому было легко поверить, что он мог инсценировать свое исчезновение. И никто так и не смог найти улик, указывающих на то, что произошло на самом деле! Метеорологи проверили тихоокеанские ветры, которые вызывают горные волны и выяснили, что те почти полностью бездействовали и легко могли позволить самолету пролететь над ними.