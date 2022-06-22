15 уморительных и неловких воспоминаний из детства, от которых щеки краснеют, словно маки
Детские воспоминания мы храним так же бережно, как старые альбомы с фотографиями. Некоторые из них настолько яркие, что стоит захотеть, и мы могли бы вызвать патронуса, как в книгах про Гарри Поттера. Мы влюблялись в одноклассников или одноклассниц, дружили с дворовыми кошками, а время от времени выдавали такие перлы, что наши родители хватались за голову.
Мы в ADME выслушали неловкие и одновременно очаровательные истории из детства, которыми поделились интернет-пользователи. И пусть от некоторых воспоминаний до сих пор иногда хочется провалиться сквозь землю, годы, которые прошли с того момента, сделали их бесценными.
- Когда была в 3-м классе, нравился одноклассник. Я не придумала ничего лучше, как написать ему записку: «Стасик, я тебя люблю!» Только испугалась, что он узнает, кто это, и подписалась: «Катя Баранова, 7б». Когда он нашел в рюкзаке эту записку, он с мальчишками тут же начал обсуждать эту Катю, какая она, симпатичная или нет. Даже бегал на нее посмотреть, да не нашел. А я сидела и сгорала от ревности к этой Кате, выдуманной мною. © Подслушано / Ideer
- В 5-м классе я участвовал в школьной музыкальной постановке. В одном из номеров я исполнял роль рождественского оленя, танцующего буги-вуги. Дело в том, что я совсем недавно посмотрел фильм «Бар „Гадкий койот“» и подумал, что лучше всего будет танцевать, как его героини. Уверен, что у кого-то до сих пор есть видео, на котором пятиклассник отжигает совсем не по-детски. © WrongWayCharlie / Reddit
- В 3-м классе меня впервые посадили с девочкой, а я влюбился в нее. Долго стеснялся. И однажды пришла мне в голову «гениальнейшая» фраза, которую я посчитал весьма романтичной: «Ты пахнешь освежителем воздуха!» Одноклассница фразу не оценила и на следующий день отсела от меня. Она даже не догадывалась, что это был мой самый любимый запах в мире! © Палата № 6 / VK
- Раньше я был в полном восторге от насекомых. Они казались мне маленькими супергероями. Когда меня оставляли у тети, мне было обидно и непонятно, почему у нее в квартире есть тараканы, а у нас нет (мама их травила). Приходя домой, я приносил с собой спичечный коробок с тараканами и выпускал их со словами: «Вот ваш новый дом». Когда мама об этом узнала, то устроила мне нагоняй и всегда проверяла мои карманы, а я искренне не мог понять, почему таракашкам нельзя у нас жить — ведь места всем хватит! © Подслушано / Ideer
- В детстве я втайне от мамы дружила с дворовыми кошками. Они жили в темных складах, там и размножались. И как-то я решила покормить одну вялую мурку. Но дома был только кислый йогурт. Подсластила его чуток и, сияя, отнесла блюдечко кошке. Та все съела. А через неделю меня охватили шок и страх: у кошки появились котята. Господи, как долго я думала, что от послащенного кислого йогурта кошки могут забеременеть!
- К моим родителям летом пришли гости. Когда уже все прощались, им, естественно, были предложены с собой кабачки и баклажаны из собственного огорода.
Моя мама: «Берите еще, не стесняйтесь!»
Гости: «Да ладно тебе, достаточно».
5-летняя я: «Мам, им и правда хватит, 5 уже бесплатно взяли!» © Maria B / ADME
- Как-то мы с моей подружкой Надей запланировали побег на тайный пикник. У нас недалеко есть остров, и в то время это было так себе местечко, туда не пускали родители. Поэтому побег был тайный. В общем, я должна была стащить картошку, а Надюха сосиски замороженные. Но Надя была гуманитарием и спрятала их под подушку, они растаяли и потекли, ее мама нас спалила и отругала. Бесславно закончился наш поход.
- Вернувшись в школу с летних каникул, я написал о рождении младшей сестры (которой на самом деле не существовало) в школьном журнале, где мы рассказывали, как провели лето. Моя мама работала учительницей в этой же школе. Новости быстро распространились, и она получила кучу открыток, не имея ни малейшего представления, с чем ее поздравляют. © hmjoneswriter / Twitter
- Моего папу зовут Альберт. Когда был маленьким, в садике дали задание — написать имя папы. Я задумался (мама дома папу называет Алик), детский мозг вывел логическую цепочку: Алик — значит, полное имя Олег, так и написал. Воспитательница, видимо, была немного удивлена, и вечером меня ждал допрос от родителей, мол, кто такой Олег, и почему я его записал в отцы. © Подслушано / Ideer
- Как-то учительница отправила 11-летнего меня на поле посмотреть, не слишком ли грязно для урока физкультуры. Я сделал шаг и сразу же упал в лужу. Мои штаны, рубашка и лицо были в грязи. Затем я вернулся в класс, посмотрел на учительницу и сказал, что поле сухое и идеально подходит для занятий. Просто на свежем воздухе в любом случае было гораздо веселее. © mike_gaz / Twitter
- В средней школе мы должны были написать сочинение о нашем личном герое. Но в тот день, когда давали задание, я болел. Поэтому один из моих друзей решил подшутить и сказал мне, что нам задали сочинение о путешествии какого-либо героя. Я выбрал для анализа Шрека. И когда у всех остальных героями были такие личности, как Рузвельт, Мартин Лютер Кинг-младший, мне пришлось на ходу придумывать, почему Шрек стал для меня героем. © Ashleychen1317 / Twitter
- Мне лет 12, наверное, было. Ноябрь, у нас грязища вперемешку со снегом. Иду я, значит, из музыкалки, а навстречу мне мальчик, который мне очень нравился. У него еще собака была такая крутая — бассет. Никакими способностями к флирту я не отличалась, и почему-то в мозгу созрела идея, что я сейчас, как королева, у него прямо перед носом развернусь и перейду дорогу. Ну типа эффектный выход. В общем, конечно, через дорогу я перешла, но споткнулась и упала в грязный сугроб. Наверняка он меня запомнил, но не так, как я планировала.
- Как-то в детстве мы переезжали из одного подъезда дома в другой. А я зачем-то спрятался в шкафу, который еще не успели перенести. Пришли мои дядьки, начали поднимать шкаф и говорят: «Ни фига себе, какой тяжелый!» А я почему-то испугался и не сказал, что я внутри. Так они меня вместе со шкафом спускали 3 этажа вниз, тащили до соседнего подъезда и поднимали на 2-й этаж. Очень сильно устали! А когда я потом все-таки вышел из шкафа, ругали меня на чем свет стоит.
- Когда был маленьким, ходил с родителями в магазин. Мы часто брали по 3 баночки йогурта. И когда кассир пробивала не 3, а 1 баночку, я думал, что она так экономит нам деньги, что она добрая. Вырос и разочаровался. © Подслушано / Ideer
- Однажды в походе мой брат поймал рыбу. Мы положили ее на ночь в сумку-холодильник. А проснувшись на следующее утро, с удивлением обнаружили, что рыба выросла больше чем на 10 см! Мы с братом были так взволнованы тем, что рыба продолжала расти. А позже отец признался, что увидел, как енот стащил эту рыбу из холодильника, и поймал для нас новую. © MorningStar_16 / Reddit
А о каких комичных случаях из детства вам неловко вспоминать?
AdMe/Ностальгия/15 уморительных и неловких воспоминаний из детства, от которых щеки краснеют, словно маки
Поделиться этой статьёй