15 уморительных и неловких воспоминаний из детства, от которых щеки краснеют, словно маки

Детские воспоминания мы храним так же бережно, как старые альбомы с фотографиями. Некоторые из них настолько яркие, что стоит захотеть, и мы могли бы вызвать патронуса, как в книгах про Гарри Поттера. Мы влюблялись в одноклассников или одноклассниц, дружили с дворовыми кошками, а время от времени выдавали такие перлы, что наши родители хватались за голову.