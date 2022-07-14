Пользователи достали из закромов 20 вещей из прошлого, которые впору выставлять в музее редкостей

Многие из нас помнят из детства или юности, что раньше некоторые предметы выглядели совсем иначе, нежели сейчас. И телевизоры тогда были «пузатыми», и, чтобы набрать номер телефона, нужно было покрутить пальцем диск. Все эти вещи обладали неким шармом — тем больше хочется их разглядывать уже в наше время.

Мы в ADME иногда любим передаваться чувству ностальгии. Но герои нашей подборки показали не просто старинные находки, а вещи, которые позволяют прикоснуться к тому времени, в котором жили наши предки.

Вот так выглядят сиденья первых кинотеатров в Таиланде, которые появились в XIX веке

Этому гиганту 30 с лишним лет

Скорее всего, его использовали для создания более мелких предметов, например салфеток. © newaccount721 / Reddit

«Эта лампочка из нашего старого школьного спортзала»

«Я нашел встроенный в стол калькулятор в старом банке»

«У моего папы есть старая швейная машинка»

«В лифте моего дома есть дисковый телефон для экстренной связи»

«Нашел у родителей мини-компьютер начала 90-х»

«Бабушкина микроволновая печь начала 1970-х годов»

«Я унаследовал тостер из 1920-х годов, и все эти годы он отлично работает»

«Моей настольной лампе более 100 лет, и она прочна, как скала»

«Папа разрешил мне забрать его цифровой будильник 1980-х»

«Настенная кофемашина появилась у моих тети и дяди в 1991 году и до сих пор работает»

«Мельница для перца моей бабушки. Прибору уже 70 лет, а работает безупречно»

«Поздравляем с днем рождения наш холодильник. Ему в этом месяце исполнилось 99 лет. Он все еще держится»

«Старый утюг моей прабабушки»

Кухонный комбайн из 1800-х

«Этот фонарь выпущен в январе 1958 года»

Это не глаза для кукол или игрушек. 400 лет назад доктора носили такие в чемоданчике, чтобы использовать их как протезы

«Старинная голландская кофемолка. Честное слово, после нее получается просто лучший кофе»

«В антикварном магазине я нашел такой старый телевизор»