13 снимков из семейных архивов, от которых веет добротой и любовью

В наши дни нужно сильно постараться, чтобы среди нескончаемого потока эпатажных кадров найти фотографии, от которых стало бы тепло на душе. Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на снимки, авторы которых запечатлели искренние эмоции своих близких. И конечно, мы не могли обойтись без бонусного фото наших четвероногих друзей в конце статьи, которые тоже не прочь попозировать на камеру.

1. Мать, отец и 3 дочери работают на одном рейсе

2. «Я попал в приемную семью 38 лет назад и всю жизнь думал, что моего отца не стало еще до моего рождения. Информация в документах об усыновлении оказалась ошибочной»

3. «Через неделю после того, как мой брат вышел из комы, мы отправились в наш любимый ресторан»

4. Обнимашки от дедушки

«Рубашку эту я носил когда-то,

теперь же отдаю ее тебе.

Сожми ее покрепче, знай — я буду рядом,

когда решишь вдруг вспомнить обо мне.

С любовью, дедушка».

5. «Моей бабушке 91 год, и она только что закончила свой настенный рисунок»

6. Старшая сестра всю прогулку держала своего младшего брата за руку

7. Редкий момент, когда они не ссорятся друг с другом

8. «У отца Альцгеймер, поэтому мама взяла уход за ним на себя. Они женаты более 40 лет»

9. «Заказал у любимого художника жены ее портрет с нашими детьми в качестве подарка к 15-летней годовщине свадьбы»

10. «Мне так нравится школьная фотография отца, что я попросил граффити-художника воспроизвести ее на дымоходе во дворе в память о нем»

11. «Мои родители набили парные татуировки со своими отпечатками пальцев»

12. «Забрали пса из приюта. Он несказанно рад новой семье»

13. 5 поколений на одном фото

Бонус: семейная фотография домашних любимцев