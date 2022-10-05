14 знаменитостей не постеснялись рассказать, чего им стоило выносить и родить ребенка

Беременность преподносится обществом как прекрасное время единения женщины с ребенком. В фильмах и сериалах у дам в положении полнеет только живот. Они праздно гуляют по магазинам в поисках кроватки, а ночью отправляют довольного мужа за клубникой. Но в реальном мире беременность вовсе не беззаботная пора. Многие женщины сталкиваются с проблемами, о которых и знать не знали. И звезды не исключение.

Дженнифер Лоуренс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

32-летняя Дженнифер родила первенца в феврале 2022 года. Актриса рассказала, что до этого пережила 2 выкидыша. Благодаря честным подругам она не представляла беременность сказкой. А однажды звезда вообще задалась вопросом: «Буду ли я любить своего ребенка сильнее, чем свою кошку?» Позже она поняла, что будет. И ей вообще нравятся все младенцы. Рожать Дженнифер начала буквально на лестнице: именно там ее застали первые схватки. Перед родами она написала и отдала мужу кучу листочков с мотивирующими цитатами, чтобы тот зачитывал их в перерывах между схватками. Но когда супруги добрались до роддома, Лоуренс поняла, что вовсе не настроена слушать подбадривающие фразы.

Блейк Лайвли

В сентябре 2022 года мать троих детей Блейк Лайвли появилась на публике с заметно округлившимся животом. А ранее она рассказала, с каким трудом сбросила вес после предыдущих родов. Актриса отметила, что родившие женщины постоянно сравнивают себя с другими. В другом интервью Блейк жаловалась на то, как сложно дамам в положении приходится летом. «Все спрашивают, как ты себя чувствуешь, но на самом деле никто не хочет слышать ответ», — пожаловалась Лайвли.

Эми Шумер

Актриса и комик стала мамой в 2019 году. Женщина не раз шутила на тему беременности и всех «приятных» вещей, которые ее сопровождают. Из-за сильного токсикоза Эми даже лежала в больнице. «Меня тошнит каждые 5 минут, когда я еду в машине. Я обижаюсь на тех, кто не рассказал мне правду о беременности», — сказала она. В социальных сетях Эми не стеснялась публиковать смешные фотографии. Например, снимок, на котором она позировала рядом с огромным китом в музее, Шумер подписала: «Два сапога пара».

Гвинет Пэлтроу

Гвинет — мать двоих детей. Малыши постоянно просили братика или сестричку, поэтому актриса решилась на еще одного ребенка. Но планам не суждено было сбыться — случился выкидыш. Во время первых родов звезде сделали кесарево сечение. Все прошло далеко не гладко, в какой-то момент ситуация стала критической. От операции остался большой шрам, который напоминает о пережитом. Пэлтроу раскритиковала общество, в котором беременные и родившие женщины должны выглядеть так, словно ничего не изменилось и их тела такие же, как прежде. Она призналась, что ее пресс после родов выглядел вовсе не так, как на картинках в интернете.

Мэрайя Кэри

Polaris / East News

Мэрайя родила близнецов в 2011 году. Певица рассказала, что набрала во время беременности вес, ненавидела свое тело и жутко стеснялась мужа. Она призналась, что мылась прямо в полотенце, чтобы супруг ненароком не увидел ничего лишнего.

Кейт Хадсон

Кейт родила двух сыновей, а затем дочку. Она рассказала, что последняя беременность отличалась от двух предыдущих: ей показалось, что девочку вынашивать сложнее. А во время одной из фотосессий актриса мечтала поставить за кадром ведро: так сильно ее тошнило. Также актрису раздражал внезапно увеличившийся бюст: «Грудь выросла с А до D», — посетовала она.

Эшли Грин

Во время беременности звезду жутко раздражали бесконечные советы родных, друзей, знакомых, а также фанатов о том, что ей нужно делать. Эшли, родившая в сентябре 2022 года девочку, сказала, что постарается защищать ребенка так же, как Белла в «Сумерках» защищала Ренесми.

Джессика Симпсон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Звезда делилась сложностями своей 3-й беременности в социальных сетях: «Месяц у меня болела спина, затем бронхи, и вот теперь, когда ноги наконец влезли в кроссовки, пора уходить от тревог», — пожаловалась Джессика. Джессика не могла нормально обуться, поэтому делилась в интернете способами снять отеки. Например, она использовала вакуумные банки.

Кэтрин Хайгл

Хайгл вообще не планировала беременность. И некоторые особенности этого состояния ей очень сильно не нравились. Например, несварение. «Можете спросить ребят на съемочной площадке: у меня постоянно была отрыжка. Я ничего не могла с этим поделать и чувствовала себя ужасно», — вспоминает актриса.

Меган Маркл

Nieboer / DDP Images / East News

Меган призналась, что во время беременности казалась себе непривлекательной. «Я была постоянно уставшей», — сказала она. После родов Маркл чувствовала неуверенность в себе, но не прибегала к экстремальным диетам и большой физической нагрузке, чтобы прийти в форму. Она много гуляла и лишь слегка тренировалась. Герцогиня вспоминает, что ей и принцу Гарри выдали огромный список потенциальных имен ребенка, который они с мужем прилежно просматривали. А во время второй беременности Меган пыталась правильно питаться, но никак не могла отказаться от одного продукта: она просто с ума сходила по макаронам.

Энн Хэтэуэй

Актрису раздражает тенденция освещать только положительные стороны беременности. У женщин складывается ощущение, что они одиноки в своих трудностях, тогда как похожие проблемы возникают у многих. Еще Энн смущало то, что все спрашивали имя ее будущего ребенка. Поэтому они с мужем буквально издевались над своими знакомыми, придумывая непроизносимые и дурацкие имена.

Анджелина Джоли

AFP / East News

Актриса рассказала, что новость о близнецах стала для нее шоком. Однако беременность она перенесла нормально, в том числе благодаря заботе теперь уже бывшего мужа Брэда Питта. «Брэд просто приносил мне детей, я не наклонялась и не поднимала их», — призналась она.

Аманда Сейфрид

Аманда рассказала, что ей пришлось принимать антидепрессанты почти всю беременность. Она пила их и до того, как узнала о своем положении. Врачи помогли ей подобрать нужную дозу, поэтому ее не беспокоила тревога.

Джиджи Хадид

Джиджи призналась, что во время беременности ее ужасно тянуло на мучное. «Я ела все вместе с булочками-бейгелями. На мой день рождения мне даже сделали торт в виде бейгеля», — рассказала в интервью модель.

Какие нюансы беременности стали сюрпризом для вас?