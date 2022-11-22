15 доказательств того, что все мамы имеют прекрасное чувство юмора
Быть мамой нелегко всегда. Конечно, можно ждать, пока маленькие дети подрастут, но ведь затем они превращаются в тинейджеров, и им совсем нет до вас дела. И тут на помощь приходит юмор. В этой подборке мы делимся с читателями 15 твитами, которые показывают, как мамы справляются с разными ситуациями. Приготовьтесь к дикому смеху.
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Мы уверены, что вы прекрасные родители. А что такого интересного делал недавно ваш ребенок, отчего вам хотелось всем заявить: «Внимание, я его мама»?
Фото на превью sarcasticmommy4 / Twitter
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