15 доказательств того, что все мамы имеют прекрасное чувство юмора

Быть мамой нелегко всегда. Конечно, можно ждать, пока маленькие дети подрастут, но ведь затем они превращаются в тинейджеров, и им совсем нет до вас дела. И тут на помощь приходит юмор. В этой подборке мы делимся с читателями 15 твитами, которые показывают, как мамы справляются с разными ситуациями. Приготовьтесь к дикому смеху.