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17 супружеских пар Голливуда, глядя на которых начинаешь верить в вечную любовь

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Несмотря на то, что долгие браки в Голливуде — скорее исключение, чем правило, прочные узы некоторых пар доказывают, что любовь может быть сильнее всех искушений, которые таит в себе слава. Наблюдая за ними на протяжении десятилетий, мы понимаем, что ключ к прочному союзу — серьезность намерений и преданность обоих супругов в равной степени.

1. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс женаты 26 лет

2. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит женаты 21 год

3. Кевин Бейкон и Кира Седжвик женаты 34 года

4. Том Селлек и Джилли Мак женаты 35 лет

AFP / East News

5. Джулия Робертс и Дэниел Модер женаты 20 лет

John Shearer / Invision / AP / East News

6. Брэд Холл и Джулия Луи-Дрейфус женаты 35 лет

7. Сэмюэл Эл Джексон и Латаня Ричардсон женаты 42 года

Invision / Invision / East News

8. Тина Фей и Джефф Ричмонд женаты 21 год

Invision / Invision / East News

9. Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн женаты 38 лет

LISA O'CONNOR / AFP / East News

10. Джеймс Бролин и Барбра Стрейзанд женаты 24 года

ASSOCIATED PRESS / East News

11. Джеки и Адам Сэндлеры женаты 19 лет

CHRIS DELMAS / AFP / East News

12. Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер женаты 25 лет

0000554 / Reporter / East News

13. Робин Дирден и Брайан Крэнстон женаты 33 года

Invision / Invision / East News

14. Джим Картер и Имельда Стонтон женаты 39 лет

Invision / Invision / East News

15. Чинна Филлипс и Уильям Болдуин женаты 27 лет

PHOTOlink / Everett Collection / East News

16. Стинг и Труди Стайлер женаты 30 лет

17. Бонни Бартлетт и Уильям Дэниелс женаты 71 год

Какую известную пару вы бы добавили в этот список? Как вы думаете, в чем заключается секрет их крепкого союза?

Фото на превью Jacopo Raule / FilmMagic / Getty Images, David Livingston / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Семья/17 супружеских пар Голливуда, глядя на которых начинаешь верить в вечную любовь
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