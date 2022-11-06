17 супружеских пар Голливуда, глядя на которых начинаешь верить в вечную любовь
Несмотря на то, что долгие браки в Голливуде — скорее исключение, чем правило, прочные узы некоторых пар доказывают, что любовь может быть сильнее всех искушений, которые таит в себе слава. Наблюдая за ними на протяжении десятилетий, мы понимаем, что ключ к прочному союзу — серьезность намерений и преданность обоих супругов в равной степени.
1. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс женаты 26 лет
2. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит женаты 21 год
3. Кевин Бейкон и Кира Седжвик женаты 34 года
4. Том Селлек и Джилли Мак женаты 35 лет
5. Джулия Робертс и Дэниел Модер женаты 20 лет
6. Брэд Холл и Джулия Луи-Дрейфус женаты 35 лет
7. Сэмюэл Эл Джексон и Латаня Ричардсон женаты 42 года
8. Тина Фей и Джефф Ричмонд женаты 21 год
9. Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн женаты 38 лет
10. Джеймс Бролин и Барбра Стрейзанд женаты 24 года
11. Джеки и Адам Сэндлеры женаты 19 лет
12. Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер женаты 25 лет
13. Робин Дирден и Брайан Крэнстон женаты 33 года
14. Джим Картер и Имельда Стонтон женаты 39 лет
15. Чинна Филлипс и Уильям Болдуин женаты 27 лет
16. Стинг и Труди Стайлер женаты 30 лет
17. Бонни Бартлетт и Уильям Дэниелс женаты 71 год
Какую известную пару вы бы добавили в этот список? Как вы думаете, в чем заключается секрет их крепкого союза?
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