17 супружеских пар Голливуда, глядя на которых начинаешь верить в вечную любовь

Несмотря на то, что долгие браки в Голливуде — скорее исключение, чем правило, прочные узы некоторых пар доказывают, что любовь может быть сильнее всех искушений, которые таит в себе слава. Наблюдая за ними на протяжении десятилетий, мы понимаем, что ключ к прочному союзу — серьезность намерений и преданность обоих супругов в равной степени.