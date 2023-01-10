18 детей доказали, что их нельзя оставить одних даже на 5 минут

Родители хорошо знают: у детей столько энергии, что они не дадут никому заскучать. Ваш ребенок может сильно расстроиться, осознав, что перчатка не налезает на ногу. Или он может взять все ваши деньги и нарезать их для игрушечного салата. Все, что родители могут сделать в этот момент, — просто посмеяться.

1. «Сын моих друзей никак не может поднять книжку»

2. Ну вот и как теперь разжать этот кулачок?

3. Он думал, что это шоколад

4. «Брат моего друга только что порезал его деньги и сказал, что это для салата»

5. «Дочь моего коллеги пыталась взломать замок его машины, но заколка намертво застряла»

6. Она поняла, что уничтожила вещь, которую любит, и уже никогда не увидит ее в первозданном виде

7. «Мой сын хотел поучаствовать в готовке. Я попросила его не спускать глаз с противня»

8. Вот и искупались

9. «Сын решил поиграть в прятки»

10. «Мой спиногрыз решил сегодня помочь с готовкой»

11. «Для меня это чистая мука, и они это знают»

12. Истерика из-за того, что перчатка никак не налезает на ногу

13. «Я попросил младшего сына разобрать его стол, чтобы он хотя бы мог за ним сидеть. Я не знал, чего ожидать, но, похоже, он победил»

14. «Открыл холодильник и увидел, как мой ребенок помог мне разложить яйца»

15. «Я косил траву на улице, а жена написала мне, что хочет прилечь на диване и немного вздремнуть»

«Я зашел в комнату и увидел, что дети сидят на ней как на кресле».

16. «Мой 4-летний ребенок взломал дверь в мой офис с помощью монетки, а потом мой 2-летний малыш создал этот шедевр за $ 4 000»

17. «Моя дочь пытается спрятаться, когда ей давно пора спать»

18. «Мой рентген после того, как я съел четвертак, когда мне было 5 лет»