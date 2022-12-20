20+ родителей поделились самой большой ложью, которую они слышали о материнстве. И правильно — эти бредовые мифы давно пора было развеять
«Дети — это счастье», «Ты влюбишься в своего ребенка сразу, как только увидишь», «Да через полгода самое трудное время пройдет!» — непрошеные комментарии и советы будущие мамы получают с избытком. «А как насчет того, чтобы разоблачить мифы о материнстве и сказать правду?» — подумали участники этого треда, и мы поддерживаем их в этом. Знание — сила, и если будущие мамы смогут грамотно им распорядиться, то сэкономят время и перестанут размышлять о том, что с ними что-то не так, если они «неправильно» реагируют, не сразу «влюбились» в малыша и не хотят возиться с ним каждую секунду, испытывая безудержную радость. Именно правдивые истории помогают понять, что все мы разные и не должны вести себя по шаблону.
- Как насчет мифа о том, что вы должны пожертвовать каждой частичкой своего тела, времени и души ради детей? Если грудное вскармливание буквально высасывает из вас жизнь, вы его ненавидите, остановитесь. Смеси способны исправить это. Если вы на грани нервного срыва, можно спокойно положить ребенка в кроватку и отойти, чтобы отдышаться. Хотите — верьте, хотите — нет, но вам не обязательно делать эти постановочные ежемесячные фотографии с табличкой, показывающей, сколько месяцев ребенку. Вы должны надеть собственную «кислородную маску», прежде чем помогать другим. Психически здоровая и счастливая мама — лучший подарок для здорового и счастливого ребенка. © Unknown author / Reddit
- Нет, материнство не будет всем в радость, — это самая большая ложь, которую распространяют другие матери! На самом деле у вас, как у мамы, будут взлеты и падения, но когда будет плохо, помните, что у чувств есть «срок годности» и однажды вы снова почувствуете радость. Держитесь! Время летит быстро, и в мгновение ока вы вернете себе всю свою жизнь и себя. © JennieFairplay / Reddit
- Может, вы не сразу полюбите своего ребенка. Когда мне положили малыша на грудь, это было странно. Вообще, потребовалась пару дней, прежде чем я смирилась с тем, что этот извивающийся громкий комочек оказался тем, кого я носила в течение нескольких месяцев. А потом я полюбила своих детей больше, чем тогда, после «знакомства». И это нормально. Иногда это требует времени. © not_doing_that / Reddit
- Момент рождения ребенка не обязательно будет волшебным и счастливым, каким его изображают в кино. Я была несчастна и потрясена тем, что со мной только что произошло. А потом долго чувствовала себя плохой мамой из-за того, что не была на седьмом небе от счастья. Я была рада, что с моим ребенком все в порядке, но чувствовала себя травмированной и испуганной. Но это нормально — ощущать себя так, и в этом нет ничего плохого. Роды травмируют многих женщин. © ******Fang / Reddit
- Как насчет мифа о том, что не всегда нужно бежать по первому крику и иногда вы должны позволить ребенку «просто выплакаться»? Нет, это ерунда. Вы так не сможете и будете реагировать на каждый писк. Постоянно помогая ребенку, давая то, что нужно, вы буквально закладываете основу его доверия на всю оставшуюся жизнь. Если его потребности не будут удовлетворены, он приучится к недоверию и страху перед миром. Так что всегда придется отвечать на крик. © Scareyourfamily / Reddit
- Говорили, что травматичные воспоминания о родах забудутся и я захочу еще одного ребенка через 2 года. Это не ошибка, это просто мегаошибка! Ребенку почти 10, и воспоминания свежи. Люди говорят, что плохое исчезает и его место занимает любовь к ребенку. Нет, нет, нет! Мне одного хватило... © ****jebez / Reddit
- Считается, что женщины лучше справляются с ролью родителя, чем мужчины. Но на самом деле папы просто в большинстве случаев оставляют заботу о малышах мамам и в конечном итоге ничего не знают о своих детях. А женщины хранят ценную информацию при себе, видимо ожидая, что мужчины просто откуда-то догадаются о том, как надо действовать. Я рассказываю мужу все о нашей дочери. Когда она ходит в туалет, сколько ест, какие у нее любимые игрушки, как убаюкать ее, какой размер одежды сейчас. Он знает то же, что и я. А я вот понятия не имела даже, как менять подгузник, до того как она родилась, научилась всему этому на ходу. Мы, женщины, не рождаемся с этим знанием! © atonickat / Reddit
- Это миф — что у тебя не будет любимого ребенка. Ты сможешь полюбить одного сильнее. © Late_Significance519 / Reddit
- Ты нормально не спала несколько месяцев, у ребенка колики, у тебя нервный срыв, ты звонишь маме, а она говорит: «Просто наслаждайся. Все это пройдет так быстро, что не заметишь». И вот это не помогает — этот токсичный позитив не делает вас хорошей мамой. Иногда нужно просто хорошенько отдохнуть. © photoexplorer / Reddit
- С возрастом не становится легче. Неправда. С детьми становится легче общаться, но проблемы все равно есть, просто другие, более сложные. Еще кое-что, о чем следует помнить: мамы младенцев получают больше поддержки и советов, чем мамы детей старшего возраста и подростков. Кажется, люди думают, что к тому времени, когда ребенок становится подростком, его мама уже многое понимает. Моему старшему ребенку 11 лет, и я до сих пор не знаю, что со всем этим делать. © avoidnoise8787 / Reddit
- «Бескорыстная» — лучший комплимент, который может получить мать, и это большая, жирная ложь. Когда воплощением материнства является полная потеря себя, принятие этой модели учит наших детей делать то же самое. Мы становимся лучшими, только когда устанавливаем границы, пропагандируем заботу о себе и самоуважение. Очевидно, что быть внимательной мамой — это большая неизбежная жертва в период младенчества, но это не должно определять вас как человека. Напоминает мне цитату: «Самое тяжелое бремя, которое может нести ребенок, — это непрожитая жизнь его родителей». © palebludot_bk / Reddit
- Миф, что ты будешь счастлива все время. Да это вообще не так! На самом деле ты можешь быть расстроенной, часто скучать по своей прежней жизни, и это нормально. Пожилые родственники, говорящие вам, что вы плохая мама из-за того, что вы не на 100 % счастливы от самого факта, просто забыли, каково это. © peppermintblues / Reddit
- Просто бесит фраза: «Цени каждое мгновение». Помню, первому ребенку было месяцев 5, когда я вдруг почувствовала, что я ужасная мать, потому что недостаточно «дорожу каждым моментом». Оглядываясь назад, я понимаю, что иногда это просто было невозможно, но как же эта мысль давила на меня! © tinlissy / Reddit
- Это может звучать резко, но не ожидайте, что вся родня кинется вам помогать. Многие знакомые с маленькими детьми испытывают трудности, потому что у них нет поддержки со стороны бабушек и дедушек. Дело в том, что многим бабушкам и дедушкам за 40–50 и они все еще работают полный рабочий день и изо всех сил стараются все совместить. Мне тоже никто не помогал, когда мои девочки были маленькими, а вот я, став бабушкой, хочу быть рядом с внуками. © Quick-Cattle-7720 / Reddit
- Миф, что становится легче или что когда-нибудь заботы действительно закончатся. Этого нет и не будет. У меня трое детей: 20, 21 и 24 года. Не стоит недооценивать родительские обязательства ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения времени. Вы никогда не перестанете быть родителем. © LegitimateStar7034 / Reddit
- «Нет подходящего времени — просто рожай». Не заводите ребенка, потому что вы хотите, чтобы кто-то любил вас, чтобы наладить отношения с партнером, чтобы кто-то был рядом, когда вы состаритесь, и просто потому, что вы думаете, что должны. Единственная причина, по которой стоит рожать ребенка, заключается в том, что вы хотите его воспитать, чтобы он стал взрослым самостоятельным человеком. © Fantastic_Garbage_85 / Reddit
- Говорят, ты в конце концов вернешь свое тело. Ха! Помимо того что сбросить вес очень трудно, иногда просто нет времени или сил на диеты и физические упражнения. Иногда все, что я хочу, — это посмотреть телевизор в пижаме и перекусить любой высококалорийной закуской, которая есть в доме. Если бы я получала деньги каждый раз, когда кто-то говорит, что я похудею, кормя грудью, я была бы чертовски богата. © Iamdollfacee94 / Reddit
- Ложь: с годами готовить для детей становится проще. Я занимаюсь этим уже 16 лет, и конца этому не видно. Это не просто приготовление пищи: вы будете нести ответственность за меню, планирование, покупку продуктов, попытки совмещать разные «хотелки» каждый день в течение многих лет. Бесит постоянно думать, что приготовить, и проверять, есть ли у меня все продукты, которые нужны. За редким исключением я нахожу это чистой рутиной. Я люблю своих дочерей, но кормить их ежедневно — это единственное, по чему я точно не буду скучать. © rbf4eva / Reddit
- Я могла кормить своего ребенка грудью только в течение месяца, мой организм буквально не мог производить достаточно молока. Так что я начала кормить его из бутылочки, и это было круто. Муж смог взять на себя ночные кормления и дать мне отдохнуть. Я помню, как мне было стыдно, когда читала посты в соцсетях от родителей, которые сами готовили еду для детей. Чувство вины длилось около недели, а потом я написала, что работаю полный рабочий день, кормлю ребенка здоровой пищей, и быстро избавилась от него. © sunmoonstars89 / Reddit
- Беременность была худшим, что когда-либо случалось с моим телом. Я была тусовщицей, занималась спортом, но ничто из этого так не повлияло на организм, как вынашивание ребенка. Потом я рожала 3,5 дня, что стало «вишенкой на торте». А уж послеродовые гормоны безумны. Однако радость, которую дочь привносит в мою жизнь, почти неописуема. Появление ребенка научило меня любить. И поскольку я сейчас на 25-й неделе второй беременности, я бы сказала, что оно того стоило. © MeinScheduinFroiline / Reddit
Какой из мифов о материнстве кажется вам наиболее «ядовитым» и опасным для психики будущих родителей? Какой хотели бы опровергнуть своим примером?