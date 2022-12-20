20+ родителей поделились самой большой ложью, которую они слышали о материнстве. И правильно — эти бредовые мифы давно пора было развеять

«Дети — это счастье», «Ты влюбишься в своего ребенка сразу, как только увидишь», «Да через полгода самое трудное время пройдет!» — непрошеные комментарии и советы будущие мамы получают с избытком. «А как насчет того, чтобы разоблачить мифы о материнстве и сказать правду?» — подумали участники этого треда, и мы поддерживаем их в этом. Знание — сила, и если будущие мамы смогут грамотно им распорядиться, то сэкономят время и перестанут размышлять о том, что с ними что-то не так, если они «неправильно» реагируют, не сразу «влюбились» в малыша и не хотят возиться с ним каждую секунду, испытывая безудержную радость. Именно правдивые истории помогают понять, что все мы разные и не должны вести себя по шаблону.