Джулианна Мур рассказала, как сохранить и укрепить отношения в многолетнем браке

Если вы потеряли веру в любовь, возможно, вас вдохновит история Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха. Они обменялись кольцами уже ни много ни мало почти 2 десятилетия назад и дадут фору многим голливудским парам, которые не могут похвастаться столь крепкими узами. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, супруги доказали, что вполне возможно жить долго и счастливо и что создать успешный брачный союз на самом деле проще, чем кажется.

Мы в ADME узнали, как Джулианне и Барту удалось обрести стабильные и здоровые отношения.

1. «Все началось внезапно»

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих познакомились в 1996 году на съемках фильма «Тени прошлого», режиссером которого выступил сам Барт. В настоящее время, помимо режиссуры, Фрейндлих также занимается написанием сценариев и выступает как продюсер.

На тот момент Джулианне было 36 лет, а ее будущему мужу — 26. Между ними мгновенно вспыхнула искра, которая не угасает по сей день, хотя многие не верили в долговечность этого союза из-за большой разницы в возрасте влюбленных. Если у пары и возникали сомнения, то они полагались на свои чувства, которые только крепли с каждым днем.

2. «Оба партнера должны быть заинтересованы в браке»

По словам Джулианны, залог успешного брака — обоюдное желание потенциальных супругов пойти под венец. Звезда верит, что во всем должен быть баланс и что отношения — это всегда труд двух человек.

Кинодива неоднократно наблюдала, как расходились пары, которые по-разному видели свое совместное будущее. Именно поэтому она считает, что инициатива связать себя узами брака должна исходить от обоих партнеров.

3. «Выбирайте того, с кем будете идти по жизни смеясь»

Позитивный настрой — залог счастливых отношений. Как говорит Джулианна, важно помнить, что брак — это не только совместный труд, но и отдых.

Расслабиться и подурачиться в компании друг друга в конце рабочего дня дорогого стоит. На своем ток-шоу актриса отметила, что умение выстраивать отношения с человеком, способным рассмешить свою вторую половинку, значительно упрощает совместную жизнь.

4. «Кажется, будто мы познакомились только вчера»

Актриса до сих пор считает, что они с Бартом словно в самом начале отношений, хотя прожили под одной крышей уже почти 2 десятилетия. Для супругов возраст — это всего лишь цифра, а время для них просто-напросто остановилось.

5. «Мы любим смотреть фильмы и играть в игры»

Паре нравится проводить время за просмотром фильмов и играми. Супруги не ищут приключений и предпочитают простой досуг в домашней обстановке. Они иногда расходятся во мнениях, но к концу дня оказываются на одной волне.

6. «Брак — основа семьи»

Для Джулианны Мур женитьба — способ мужчины сообщить о серьезности своих намерений. Она убеждена, что брак — фундамент семьи и что важно придерживаться этой философии с самого начала отношений.