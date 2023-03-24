Джулия Робертс сама готовит еду, возит детей в школу, выгуливает собак и дорожит простой жизнью больше, чем «Оскаром»

Джулия Робертс не похожа на большинство обитателей Голливуда. Она не выставляет напоказ очаровательные снимки детей каждую неделю, не публикует свое местонахождение в твиттере. Актриса предпочитает жить вне соцсетей и пристальных взглядов поклонников, наслаждаясь своей вовсе не гламурной, но очень счастливой жизнью жены и мамы.

Негламурная жизнь

В начале нулевых Джулия Робертс была на пике популярности. Тогда буквально каждый год на экраны выходил суперхит с ней в главной роли. Актриса вела гламурный образ жизни, то и дело пропадая в модных бутиках и ресторанах на Манхэттене. А потом она встретила кинооператора Дэниела Модера и жизнь перевернулась. В прошлых отношениях актриса не раз обжигалась из-за своей популярности. Мужчины не желали быть в тени ее славы. Для Модера же успех его возлюбленной не был проблемой. Он всецело его принимал, чем и покорил сердце главной красотки Голливуда. Робертс переехала в его скромную квартирку в Лос-Анджелесе. Еще вчера известная тусовщица, она полюбила долгие прогулки под руку со своим незвездным мужчиной.

Pedro Andrade, PacificCoastNews / East News

Актриса быстро втянулась в негламурную жизнь. В день свадьбы Джулия поспешила поскорее скинуть с себя дорогое дизайнерское платье, чтобы вернуться к гостям в обычных джинсах и начать им готовить. «Это было похоже на барбекю на заднем дворе у любого в Америке», — говорили гости. Друзья пары вели себя в духе праздника. Брюс Уиллис, к примеру, играл на губной гармошке. А к полуночи Робертс включила диско и отправилась на танцпол. Согласитесь, странная церемония для голливудских небожителей. Но то, какой была их свадьба, стало отличным примером того, какой будет их дальнейшая жизнь.

Материнство «вовремя»

Актриса вышла замуж в 35 лет, а спустя 2 года впервые в жизни стала мамой. В одном из интервью Робертс рассказала, почему не завела детей раньше: «К тому времени, когда у нас появились дети, я добилась многого и чувствовала себя уверенно. Я искренне радовалась начать новую, „семейную“ фазу своей жизни». Немногим актрисам удавалось вернуться в строй после декрета. Но «красотке» небытие не грозило. Режиссеры стояли к ней в очереди с предложениями сняться в их фильмах. Но Джулия решила, что они могут еще подождать, всецело погрузившись в материнство.

PacificCoastNews.com / East News

После рождения близнецов актриса не спешила возвращаться на экраны. «У меня нет потребности казаться крутой, интересной, сумасшедшей», — объясняла она. Робертс просто мечтала укатить вместе с мужем и двойняшками на ранчо в Нью-Мехико подальше от всех и наслаждаться новым этапом жизни. Она так вошла в новую для себя роль, что через 3 года родила еще одного ребенка.

Мама на полную ставку

В жизни Робертс было много ярких моментов и достижений, в том числе премия «Оскар», звание самой красивой женщины в мире и самой высокооплачиваемой актрисы. Но знаете, что она считает по-настоящему ценным? «Обычно триумф моего дня — это то, что все добираются до горшка», — шутила мама троих детей. Вместо громких аплодисментов — детский смех, вместо игры перед камерой — шитье штанов для малышей. Кто бы мог подумать, но Джулия Робертс оказалась мастерицей на все руки. Она освоила швейную машинку — по ее словам, чтобы держать свой мозг в тонусе. А бонусом стали эксклюзивные вещи в гардеробе.

«Мои ребята считают, что я фантастически готовлю!» — одно из достижений, которым актриса гордо делится с людьми. Сегодня ее старшим детям по 18 лет, младшему — 15. Декретный отпуск давно позади, но привычка быть хозяйкой в доме и уделять своей семье много внимания у Джулии осталась. Она считает себя скорее домохозяйкой, чем актрисой. Бывают дни, говорит она, когда только заканчиваешь убирать кухню после завтрака, как нужно начинать готовить обед, а там, гляди, и ужин на горизонте. Наверное, такой сценарий знаком большинству многодетных родителей. Но, с другой стороны, делится Джулия, порой к домашним хлопотам подключается вся семья, превращая день в один большой праздник.

Суть в том, говорит актриса, чтобы погрузиться в роль матери полностью. Иначе зачем вообще за нее браться? «Вы же не хотите проводить время со своими детьми, не сводя глаз с телефона? Вы хотите уделить им все свое внимание», — на таком простом примере звезда делится философией своей жизни. Она построила нерушимую стену между своей работой и детьми, стараясь не сталкивать их вместе. Джулия и Дэниел никогда не разгуливали с маленькими детьми по красным дорожкам, как это принято в Голливуде. Пара скрывала любые подробности личной жизни. И лишь в 2021 году их на тот момент 17-летняя дочь вышла с отцом в свет, появившись на Каннском кинофестивале.

Джулия Робертс говорит, что решилась стать мамой лишь тогда, когда поняла, что встретила идеального партнера для родительства. Сегодня, спустя более 20 лет, пара доказала, что они действительно слаженная команда. И все же время от времени, как любую маму, актрису гложет вопрос: «Иногда меня охватывает страх, что я все испортила. Я иду и спрашиваю детей: «Итак, какая я сегодня мама?» И, согласитесь, здорово, когда рядом есть кто-то, кто скажет: «Ты все делаешь правильно».

Кстати, вот еще 20+ фактов о Джулии Робертс, которую все помнят по фильму «Красотка», хотя она была номинирована на «Оскар» 4 раза.

А вы знали, что анализ ДНК недавно показал, что Джулия Робертс совсем не Робертс. И вот как она отреагировала.

Фото на превью PacificCoastNews.com / East News