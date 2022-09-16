Энтони Хопкинс встретил свою любовь в 64 года и доказал, что у счастья нет возраста

Энтони Хопкинс — один из самых известных любимцев публики. В 83 года он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной актер, удостоенный премии «Оскар»: Хопкинс получил заветную статуэтку после исполнения главной роли в фильме «Отец». Однако пожилой возраст принес ему успех не только в профессиональном плане, но и в амурных делах. Спустя несколько лет после того, как кумир миллионов разменял седьмой десяток, он встретил свою будущую жену Стеллу Арройяве, актрису родом из Колумбии. Именно ей артист обязан своей бодростью духа и тягой к жизни.

ADME проникся историей супругов, которая показывает, что любовь — одна из важнейших ценностей в жизни человека. А еще мы узнали, как Стелла убедила своего мужа не бросать актерскую карьеру.

2 неудачных брака

Энтони Хопкинс впервые женился в 1966 году на британской актрисе Петронелле Баркер. В 1969 году у пары родилась дочь, певица и автор песен Эбигейл Хопкинс. Звездный брак распался через 7 лет. В 1973 году актер обменялся обручальными кольцами во второй раз. Отношения Хопкинса с помощницей продюсера Дженнифер Линтон продлились 29 лет, но со временем сошли на нет, и с 2000 года пара в официальном разводе. Вот как Хопкинс прокомментировал расставание: «Я живу своей жизнью и не умею ладить с другими людьми. Мне сложно находиться с одним и тем же человеком долгое время».

Новая глава в личной истории на 65-м году жизни

В 2001-м, спустя год после развода, актер переживал непростые времена и даже не подозревал, что получит подарок судьбы в свои 64 года. Хопкинс познакомился со Стеллой Арройяве в одном из антикварных магазинов Лос-Анджелеса, где та работала. Это была любовь с первого взгляда. По воспоминаниям актера, когда Стелла направилась к нему, чтобы поприветствовать, она не шла, а будто «парила в танце».

Стелла родилась в Попаяне, маленьком городе в Колумбии. Она отправилась в Нью-Йорк в погоне за мечтой стать актрисой, а затем переехала в Лос-Анджелес, открыв свою антикварную лавку и картинную галерею в Малибу. Встреча с будущей супругой, которая моложе актера на 18 лет, перевернула жизнь Хопкинса. Он признался, что не был готов к новым отношениям до встречи со Стеллой: «Я никому не доверял, особенно женщинам». В 2003 году пара сыграла скромную свадьбу в поместье актера в кругу 25 гостей, включая Стивена Спилберга, Вайнону Райдер, Николь Кидман, Кэтрин Зету-Джонс и Микки Руни. Поскольку Хопкинс удостоился титула сэра в 1993 году, его жена получила право на почетную приставку «леди» перед именем.

Любовь стала спасением

Актер отметил, что Стелла помогла ему найти в себе силы побороть подавленное состояние: «Моя жена заряжает меня своим неиссякаемым оптимизмом. Она всегда просыпается в хорошем расположении духа и постоянно напоминает о том, как важно отбросить все переживания и начать наслаждаться моментом. Стелла оттащила меня от края пропасти, и с тех пор каждый прожитый день для меня подарок судьбы».

Благодаря сдержанному нраву Стеллы актер примирился с трудностями звездной жизни и перестал заботиться о чужом мнении: «Мне все равно, что обо мне думают другие. Я такой, какой есть, и делаю то, что считаю нужным. Я не жду ничего взамен и принимаю реальность. Так живется намного легче».

Колумбия покорила сердце Хопкинса

AFP / East News

На этом перемены в жизни артиста не закончились. Актриса с колумбийскими корнями смогла влюбить мужа в свою малую родину: «Энтони любит арепы, традиционные колумбийские лепешки, и почти каждый день съедает одну за завтраком. Мы также любим слушать колумбийскую музыку. Во мне течет знойная латинская кровь, поэтому каждый день я просыпаюсь с улыбкой на лице и желанием танцевать. А вот у Энтони другой, более спокойный характер. Мы отлично дополняем друг друга».

Хопкинс описывает супругу как «прекрасную женщину, которая любит тратить деньги». И это отнюдь не недостаток, а одно из качеств, которое звезда кино ценит в своей жене. Стелла легка на подъем и в то же время берет ответственность за свои поступки, что подкупает актера: «Она умеет вовремя меня остановить. Сегодня утром, например, она попросила меня прекратить качаться на стуле в ресторане, боясь, что я упаду. Я склонен к необдуманным поступкам, думая, что мне по-прежнему 45 лет, а Стелла возвращает меня к реальности».

Теперь актер идет по жизни танцуя

Энергия и жизнерадостность актера заразительны. В социальных сетях Хопкинс даже опубликовал несколько видео, в которых танцует под колумбийские ритмы в панаме и яркой летней одежде и в конце восклицает: «Я колумбиец!» На своем примере Энтони Хопкинс показал, что настоящая любовь заряжает энергией и вдохновляет в любом возрасте.

Кто или что делает вас счастливым? По каким признакам вы способны определить, что человека переполняет чувство влюбленности?