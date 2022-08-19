Как сегодня выглядят дочери 14 наших любимых знаменитостей

Дети быстро растут. Поэтому, когда они маленькие, ценен каждый момент: они постоянно меняются. Практически каждый день можно поймать в кадр что-то новое и сохранить это в семейном альбоме или своих воспоминаниях. К счастью для нас, многие звезды и члены королевской семьи выкладывали такие моменты в соцсетях.