Как сегодня выглядят дочери 14 наших любимых знаменитостей
Дети быстро растут. Поэтому, когда они маленькие, ценен каждый момент: они постоянно меняются. Практически каждый день можно поймать в кадр что-то новое и сохранить это в семейном альбоме или своих воспоминаниях. К счастью для нас, многие звезды и члены королевской семьи выкладывали такие моменты в соцсетях.
Мы в ADME хотим полюбоваться дочерьми наших любимых знаменитостей, так что решили сделать подборку и узнать, как они выглядят сейчас.
1. Принцесса Шарлотта: дочь принца Уильяма и Кэтрин, герцога и герцогини Кэмбриджских
2. Норт Уэст: дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
3. Сторми Уэбстер: дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта
4. Харпер Бекхэм: дочь Виктории и Дэвида Бекхэма
5. Блю Айви Картер: дочь Бейонсе и Jay-Z
6. Луна Стивенс: дочь Крисси Тайген и Джона Ледженда
7. Берди Мэй Джонсон: дочь Джессики Симпсон и Эрика Джонсона
8. Ава Филипп: дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа
9. Сури Круз: дочь Кэти Холмс и Тома Круза
10. Тру Томпсон: дочь Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона
11. Джаггер Росс: дочь Эшли Симпсон и Эвана Росса
12. Эппл Мартин: дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина
13. Лила Мосс: дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хака
14. София Ричи: дочь Дайан Александр и Лайонела Ричи
Можете ли вы поделиться какими-нибудь особыми воспоминаниями, связанными с взрослением ваших детей? Какая из перемен была для вас самой неожиданной?
Фото на превью Jackson Lee/starmaxinc.com/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
Поделиться этой статьёй