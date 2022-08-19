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Как сегодня выглядят дочери 14 наших любимых знаменитостей

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Дети быстро растут. Поэтому, когда они маленькие, ценен каждый момент: они постоянно меняются. Практически каждый день можно поймать в кадр что-то новое и сохранить это в семейном альбоме или своих воспоминаниях. К счастью для нас, многие звезды и члены королевской семьи выкладывали такие моменты в соцсетях.

Мы в ADME хотим полюбоваться дочерьми наших любимых знаменитостей, так что решили сделать подборку и узнать, как они выглядят сейчас.

1. Принцесса Шарлотта: дочь принца Уильяма и Кэтрин, герцога и герцогини Кэмбриджских

2. Норт Уэст: дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста

3. Сторми Уэбстер: дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

4. Харпер Бекхэм: дочь Виктории и Дэвида Бекхэма

MHD, PacificCoastNews/EAST NEWS

5. Блю Айви Картер: дочь Бейонсе и Jay-Z

REHAB/bauergriffinonline.com/East News

6. Луна Стивенс: дочь Крисси Тайген и Джона Ледженда

7. Берди Мэй Джонсон: дочь Джессики Симпсон и Эрика Джонсона

8. Ава Филипп: дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа

© avaphillippe/Instagram © avaphillippe/Instagram

9. Сури Круз: дочь Кэти Холмс и Тома Круза

Jackson Lee/starmaxinc.com/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

10. Тру Томпсон: дочь Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона

11. Джаггер Росс: дочь Эшли Симпсон и Эвана Росса

12. Эппл Мартин: дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина

PacificCoastNews.com/EAST NEWS

13. Лила Мосс: дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хака

14. София Ричи: дочь Дайан Александр и Лайонела Ричи

Можете ли вы поделиться какими-нибудь особыми воспоминаниями, связанными с взрослением ваших детей? Какая из перемен была для вас самой неожиданной?

Фото на превью Jackson Lee/starmaxinc.com/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
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AdMe/Семья/Как сегодня выглядят дочери 14 наших любимых знаменитостей
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