Почему важно сформулировать миссию своей семьи и как это поможет вам стать сильными и дружными

Бывает так, что просто спросить, как дела, а потом собраться вместе за ужином и похохотать друг над дружкой — для семейного счастья уже недостаточно. Иногда, чтобы стать действительно крепкой и крутой командой, той, что достигает целей, которую будут ставить в пример соседки, которая сможет сосуществовать вместе долго и счастливо, нужно приложить чуть больше усилий. Например, попробовать объединить домочадцев общей идеей — сформулировать свою собственную миссию. А в бонусе расскажем о том, как мама решила, что успехи дочери обусловлены не воспитанием, а генетической предрасположенностью.

Семейные ценности — это важный элемент счастья

Если верить опросам, 7 из 10 родителей уверяют, что у их семьи есть определенный набор ценностей, но только 3 из 10 эти ценности оформили и записали.

Помните, как держался Вито Корлеоне за свою семью и ставил ее на первое место в фильме «Крестный отец»? Это чувство защищенности у каждого члена семьи, ощущение, что за тобой стоит родня, что за ней как за каменной стеной, не возникает спонтанно, для этого требуется большая работа. Зато, проведя ее, вы раз и навсегда создадите себе крепкий семейный тыл и договоритесь на берегу, кто занимается карьерой, а кто стоит у плиты. Есть 3 веских причины того, почему стоит ясно и четко разобраться в этом вопросе.

Это может облегчить процесс принятия совместных решений. Чтобы папа не отсылал «спросить у мамы», а мама не ломала голову, как отнесется к покупке новых сапог муж, стоит четко расставить приоритеты. Это поможет принимать взвешенные и последовательные решения, ведь только ценности дают такой общности, как семья , структуру и четкие границы.

Чтобы папа не отсылал «спросить у мамы», а мама не ломала голову, как отнесется к покупке новых сапог муж, стоит четко расставить приоритеты. Это поможет принимать взвешенные и последовательные решения, ведь только ценности дают такой общности, как семья структуру и четкие границы. В семье развивается чувство идентичности. Кто я, зачем я, кем я стану — непонятно, но зато точно известно мое положение внутри моей семьи. Порой этого достаточно, чтобы нащупать почву под ногами, оттолкнуться и начать процесс самоидентификации.

Кто я, зачем я, кем я стану — непонятно, но зато точно известно мое положение внутри моей семьи. Порой этого достаточно, чтобы нащупать почву под ногами, оттолкнуться и начать процесс самоидентификации. Поможет лучше общаться и понимать друг друга. Не будет никакой двусмысленности, вы точно сможете вести продуктивную беседу.

Дети — лучшие компаньоны

У детей есть такое же право голоса, как и у нас, важных взрослых. Чем чаще и интенсивнее мы вовлекаем их в процесс принятия решений, тем они охотнее участвуют в семейных посиделках, чувствуют себя сопричастными. Дети понимают, что их голос имеет вес и не за горами тот день, когда они сами вырастут и создадут свои собственные семьи, руководствуясь такой моделью.

Убедили, а с чем будем работать, с какими ценностями определяться?

Речь идет не только о внутренних взаимоотношениях, но и о том, как ваша семья коннектится с внешним миром. Вот чему стоит уделить побольше времени, обсудить, внимательно выслушивая мнение каждого члена семьи:

Отношение к другим. Приглашаете ли вы новых друзей в дом, если да, то стоит ли посоветоваться с остальными? Чем больше вопросов вы обсуждаете друг с другом, тем меньше недопонимания ждет в будущем. Так, ценностью может стать эмпатия и доброта по отношению к окружающим, попытка смотреть на мир с позиции другого человека.

Приглашаете ли вы новых друзей в дом, если да, то стоит ли посоветоваться с остальными? Чем больше вопросов вы обсуждаете друг с другом, тем меньше недопонимания ждет в будущем. Так, ценностью может стать эмпатия и доброта по отношению к окружающим, попытка смотреть на мир с позиции другого человека. Отношения друг с другом. Что абсолютно недопустимо в общении между вами? Как родители должны относиться друг к другу, а дети? По каким вопросам советоваться обязательно, а когда можно и самому принять решение? Ценностью может стать ответственность: исполнение обещаний, внимательное отношение к близким.

Отношение к себе. Можно обсудить вопросы развития и даже гигиены, ведь это важный этап в формировании нежного отношения к себе. Например, ценностью может стать самосострадание. Никакого самоуничижения — только позитивный настрой.

Можно обсудить вопросы развития и даже гигиены, ведь это важный этап в формировании нежного отношения к себе. Например, ценностью может стать самосострадание. Никакого самоуничижения — только позитивный настрой. Приоритеты. Какие у вас есть традиции и ритуалы? Какой вечер на неделе должен принадлежать только вам? Где стоит ужать расходы, а на что хотите накопить? Это все то, что важно для вашей семьи в первую очередь.

Какие у вас есть традиции и ритуалы? Какой вечер на неделе должен принадлежать только вам? Где стоит ужать расходы, а на что хотите накопить? Это все то, что важно для вашей семьи в первую очередь. Как будем решать проблемы? Можно обсудить как глобальные неурядицы вроде финансовых трудностей, так и частности вроде того, что делать, если день не задался.

Cоздаем общую семейную миссию

Оформить все можно очень просто — взять лист бумаги, маркер и набросать список вещей, на которых вы бы хотели сосредоточиться всей семьей. Это может быть здоровье, постоянное обучение и саморазвитие, финансовые ценности, путешествия в поисках вдохновения. Каждый член вписывает то, что его волнует, главное — получать удовольствие от процесса. А потом можно просто поставить звездочку рядом с ценностями, фразами, целями и идеями, в которых все уверены. А те, что вызывают споры, разбить по парам и устроить опрос на тему: «Какая из ценностей кажется вам важнее?» Можно дать каждому по 10 голосов, но при условии использовать до 3 голосов за пункт. Наша задача — оставить не больше 10 пунктов, чтобы семейная миссия была ясной и четкой.

У нас так: нет причин лгать друг другу, всегда надо говорить правду, но не резко. За столом ни телефонов, ни телевизора, тогда вечер проходит по-семейному и за разговорами. Перед тем, как выйти из дома, по телефону или лично каждый говорит другому, как любит его. Плюс комплименты хотя бы один или два раза в день. © Jessica Judd / Quora

В моей семье есть простое правило: семья помогает тебе, а ты помогаешь семье. Четырехлетний ребенок прибирает игрушки за себя и за брата. Одиннадцатилетний сын убирает одежду за двоих. Мой шестнадцатилетний ребенок вспоминает об этом, прибирая в ванной. А мы с мужем повторяем это, когда занимаемся домашними делами и вместе готовим еду. © Kimberly Hutchinson / Quora

Девиз всему голова

Можно попробовать создать список фраз, которые отражают цели, слоган вашей семьи, а потом выберите из них одну или несколько лучших. Например: «Вперед, к приключениям!», «Чем больше детей — тем лучше!», «Наше кредо — всегда помогать друг другу».



К счастью, не существует единственно правильного способа создать семейную миссию, ведь это просто способ заявить: «Вот как мы живем. Вот кто мы». У одних она больше похожа на эссе, у других — на маркированный список, третьи вообще рисуют. Если кому-то придет в голову нашкодить и нарисовать или написать что-то шуточное — тем лучше, ведь это творческий процесс, а не серьезный документ. Вещь, которая отражает дух вашей самобытной семьи. Цель — просто постараться задать правильный вектор движения к вашему светлому будущему.

Бонус

У брата двое детей. Когда старшему исполнилось 1,5 года, его бросила жена-художница с формулировкой: «Ты плохой отец». Прошло 10 лет, дети — образец базовых семейных ценностей, сын — лыжник, дочь — художница. И тут заявляется их мама и требует у моего брата отдать ей дочь на ПМЖ, жалуясь: «Я же мама, видите, моя кровь в ней течет!» © Подслушано / VK

