Женщина сделала замечание матери с шумными детьми в ресторане, и в ответ ее назвали эгоисткой
Ужин в дорогом ресторане — это не просто возможность вкусно поесть. Мы также хотим насладиться великолепным сервисом, роскошным интерьером и расслабляющей, уютной атмосферой. Но иногда все идет далеко не по плану. Одна из читательниц прислала нам письмо, в котором рассказала о том, как она сделала замечание матери с шумными детьми в хорошем ресторане и теперь волнуется, правильно ли поступила.
Привет, Марина! Спасибо, что написали нам. Мы долго обсуждали ваш вопрос всей редакцией и подготовили несколько простых советов:
- Мы понимаем, что вы были расстроены, и, наверное, многие среагировали бы так же, как и вы. С другой стороны, нам кажется, что было бы правильнее вначале обратиться с просьбой к родителям, сохраняя при этом спокойный тон. Кричать на чужого ребенка не стоит, потому что это провоцирует негативную реакцию и усугубляет конфликт.
- Каждый из нас имеет право спокойно поужинать, и если кто-то вокруг начинает вести себя неподобающе, стоит обратиться за помощью к менеджеру ресторана. Особенно если это дорогой ресторан, где к пожеланиям гостей относятся очень серьезно. Если же его ответ не удовлетворит, можно просто покинуть заведение и сообщить менеджеру или владельцу, что вы очень недовольны их сервисом.
- Да, вы объяснили ситуацию официанту, но сделали это слишком поздно. Вам нужно было обратиться к нему за помощью сразу же и попросить его поговорить с родителями или пересадить вас за другой столик. Тогда вам бы не пришлось отчитывать ребенка, тем самым вызывая гнев его матери.
- Конечно, дети любят пошуметь и это ответственность родителей — следить за тем, чтобы они вели себя тихо в общественных местах. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Мы не знаем, что сейчас происходит в этой семье и какие трудности им приходится преодолевать. Поэтому в таких случаях стоит проявлять понимание и терпение, прежде чем жаловаться или повышать голос.
- Скорее всего, вы подумали, что раз ресторан дорогой, то в нем не будет детей. Однако даже высококлассные заведения допускают детей в определенные часы. Поэтому перед тем, как резервировать столик, имеет смысл уточнять, какие у них действуют правила на этот счет.
- И в заключение: нет ничего плохого в том, что эта ситуация вывела вас из себя. Большинство людей чувствовали бы себя так же. Однако, возможно, вам бы стоило держать свои эмоции под контролем и не срываться на ребенке.
Давайте узнаем, что другие наши читатели думают по этому поводу. Что бы вы порекомендовали Марине? Как бы вы поступили в такой ситуации?
Фото на превью Hocus Pocus / Walt Disney Pictures and co-producer
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