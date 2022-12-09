Женщина сделала замечание матери с шумными детьми в ресторане, и в ответ ее назвали эгоисткой

Ужин в дорогом ресторане — это не просто возможность вкусно поесть. Мы также хотим насладиться великолепным сервисом, роскошным интерьером и расслабляющей, уютной атмосферой. Но иногда все идет далеко не по плану. Одна из читательниц прислала нам письмо, в котором рассказала о том, как она сделала замечание матери с шумными детьми в хорошем ресторане и теперь волнуется, правильно ли поступила.