15+ твитов, с которыми согласятся все, кто души не чает в своих пушистых комочках счастья
Когда вы вспоминаете, что дома вас ждет верный четвероногий друг, жизнь наполняется новым смыслом. Конечно, вы каждый раз открываете дверь в квартиру с опаской, так как не можете предугадать, что еще успел натворить ваш шкодливый кот или шаловливый пес. Но вы точно простите им любое безобразие, особенно когда они будут нежно сопеть у вас на коленях или радостно вилять хвостом.
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А вы кого больше любите: собак или кошек?
AdMe/Животные/15+ твитов, с которыми согласятся все, кто души не чает в своих пушистых комочках счастья
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