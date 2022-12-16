15+ твитов, с которыми согласятся все, кто души не чает в своих пушистых комочках счастья

Когда вы вспоминаете, что дома вас ждет верный четвероногий друг, жизнь наполняется новым смыслом. Конечно, вы каждый раз открываете дверь в квартиру с опаской, так как не можете предугадать, что еще успел натворить ваш шкодливый кот или шаловливый пес. Но вы точно простите им любое безобразие, особенно когда они будут нежно сопеть у вас на коленях или радостно вилять хвостом.