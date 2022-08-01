19 человек, которые столкнулись с животными там, где никак не ожидали

Представьте ситуацию: едете вы спокойно на работу, а тут мимо вас на внедорожнике вальяжно проезжает зебра. Ситуация настолько неожиданная, что больше похожа на сюжет мультфильма. Но подобные встречи с животными иногда все же происходят в реальной жизни. И хорошо, что телефоны часто оказываются под рукой и люди успевают запечатлеть эти уникальные моменты, иначе расскажи такое — никто не поверит.

Мы в ADME посмотрели в интернете некоторые занимательные фотографии и теперь точно знаем, что представители животного мира могут нас поджидать в самых неожиданных местах.

«Эта зебра путешествует по городу на „гелике“»

«Увидел загорающую на солнце цаплю. Она была абсолютно спокойна, еще и посмотрела на меня так, будто спросила: „Как дела, парниша?“»

«Она совсем не испугалась, несмотря на то что я шел рядышком».

«Проснулся оттого, что этот пушистик очутился на моей кровати. А ведь у меня дома нет кота»

«Оказалось, он залез через окно на верхнем этаже, а туда он добрался по строительным лесам, которые сейчас собраны вокруг дома. Также потом выяснилось, что это соседский кот, который ходит по домам в поисках угощений».

«Сегодня вечером, когда я развозил еду, ко мне запрыгнула гипножаба»

«Встретил парня, который гулял со своей кошкой на плечах»

«Ехал на работу, и мимо меня пролетел павлин»

«Обнаружил этого малыша на ошейнике моей кошки, куда он сам прицепился. Это австралийский поссум»

«Сегодня утром на бумажных полотенцах нашел детеныша ящерицы»

«Наткнулась в своем дворе на эту инопланетную гусеницу»

«Сегодня к дому моих друзей подошел маленький койот»

«Сегодня утром мой папа нашел кролика в нашем доме»

«Могу поспорить, что этот песель уже знаменит»

«Моя кошка такая ленивая, что между ее ушами паук сплел паутину»

Когда ты открываешь пакетик с чипсами, а сидящий впереди парень это услышал

Крошечный паук построил свою паутину в ловушке для фруктовых мух

«Нашла симпатичную маленькую черепаху, загорающую на моем походном снаряжении»

Мужчина в Индии просто везет коз на мопеде

«Сегодня утром папа прислал мне это фото»

Кажется, чайка задумала что-то нехорошее