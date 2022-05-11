20+ брошенных бедолаг, которых людская любовь и забота преобразили в мгновение ока

Каждому, кто решает завести питомца, следует убедиться в том, что это действительно осознанный шаг, а не сиюминутный каприз. В идеале лучше заранее рассчитать свои силы, время, финансы и возможности. Однако никто из нас не застрахован от ситуаций, когда на подобного рода размышления просто нет времени. А все потому, что перед тобой промокшая коробка с трясущимся комочком внутри, который срочно нужно окружить любовью и заботой.

Мы в AdMe.ru никак не налюбуемся на людей, которые не остаются равнодушными к брошенным животным. К примеру, благодаря героям нашей сегодняшней подборки более 20 зверушек снова научились улыбаться.

«Когда я узнал, что она уже долгие годы находится в приюте, мне захотелось подарить ей жизнь за его пределами. Мое лучшее решение»

«Наш кот в день, когда мы его только приютили, и спустя 11 месяцев жизни с нами»

«Моя малютка до того, как мы взяли ее к себе, и после. Как же я благодарна судьбе за то, что она появилась в моей жизни!»

Всю свою жизнь он был прикован к дереву. Теперь он проводит свои дни в максимальном комфорте

Даже не верится, каких изменений можно достичь всего за год

«В приюте за ним закрепилась кличка Грустноглазик, и несложно догадаться почему. Однако теперь все изменилось»

«От искусанного блохами тощего кота до пушистика, который так и норовит запрыгнуть в холодильник. Прошел почти год, с тех пор как мы подобрали его»

«Чудесное преображение нашей Луны»

«Моя застенчивая девочка наконец-то вышла из своей скорлупы»

Блошиного дерматита больше нет, зато появилась почти что львиная грива

«Мы забрали его из приюта, где его должны были усыпить. Вот как он выглядит спустя год счастливой и сытой жизни»

«Я подселил к себе этого аксолотля-альбиноса, который находился на грани голодной смерти. Так он изменился всего за один месяц»

«Вот как она выглядела, когда мы только ее нашли, и вот как она преобразилась спустя 6 недель любви и заботы»

«Только взгляните на трансформацию моей рыбки-петушка. Их окрас во многом зависит от питания, уровня стресса и качества воды»

«Наша милая малышка в день, когда мы нашли ее в канаве со сломанной лапкой, и сейчас»

«Когда мы ее приютили, мы совсем не ожидали, что ее хвост окажется таким пушистым»

«Кто-то бросил Тарзана в коробке под дверьми нашего приюта. Мы нашли ему новых хозяев менее чем через месяц, а самое главное — он снова стал улыбаться»

«Мы подобрали этого кроху с улицы 6 лет назад. Никогда не видела более любвеобильной собаки, чем эта»

Раньше он очень сильно боялся людей, теперь это самый дружелюбный кот на свете

«Прошло всего 6 недель с тех пор, как мы поселили ее у себя, а результат, как говорится, налицо»

«Стоит ли говорить, что на городской ярмарке нашего пса наградили как лучшую собаку, которой дали приют. Только посмотрите, как он собой гордится»