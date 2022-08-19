20+ чудаковатых котиков, поведение которых сложно понять и невозможно забыть

Для большинства кошки — это элегантные благородные животные с независимым характером, ведь не зря в Древнем Египте их почитали как богов. Правда, чаще всего так думают те, кто не имел счастья быть хозяином подобного домашнего любимца. Поведение котов порой не поддается никакой логике, а внешне они больше смахивают на карикатурных инопланетян, чем на существ, которым люди поклонялись веками.

Нас в ADME очаровали усатые герои из нашей подборки, которые выглядят и ведут себя так, словно они не от мира сего.

«Наш кот постоянно так висит»

У меня бы душа ушла в пятки, если бы я зашел в комнату и увидел, что оно шевелится. © elightened-n-lost / Reddit

Он всегда спит вот так

Удобная поза для отдыха

«Поймал его, когда он увиливал от работы»

Эксперт по фотосинтезу

Она всегда корчит такую мордочку, когда что-то нюхает

«Когда соседской кошке становится скучно, она подходит к нашей двери и сидит там часами»

Он очень любит лягушек

«Мои милые гремлины со мной в туалете»

«У меня было ощущение, что за мной кто-то следит. Я обернулась и увидела это существо»

«Самое смешное, что его зовут Рыбка»

«Не пойму, моя кошка стоит или лежит?»

«Мой кот любит облизывать окна»

Служащий прачечной

Взгляд второго кота бесподобен. © AmbitionSpecialist / Reddit

«По словам моего парня, кот делает так с тех пор, как был маленьким»

Этот кот явно что-то задумал

«Моя кошка любит так спать»

В душе

«Моему коту нравится засовывать мордочку в коробку с салфетками»

Почему этот маленький глупышка облизывает вентиляционную решетку?

Сиамская лапша

«Мой мальчик сегодня застрял на дверце шкафа»

«Познакомьтесь с Чарли»

«Мы купили нашему коту соску, чтобы он не грыз лапы. Он носит ее до сих пор»