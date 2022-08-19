20+ чудаковатых котиков, поведение которых сложно понять и невозможно забыть
Для большинства кошки — это элегантные благородные животные с независимым характером, ведь не зря в Древнем Египте их почитали как богов. Правда, чаще всего так думают те, кто не имел счастья быть хозяином подобного домашнего любимца. Поведение котов порой не поддается никакой логике, а внешне они больше смахивают на карикатурных инопланетян, чем на существ, которым люди поклонялись веками.
Нас в ADME очаровали усатые герои из нашей подборки, которые выглядят и ведут себя так, словно они не от мира сего.
«Наш кот постоянно так висит»
- У меня бы душа ушла в пятки, если бы я зашел в комнату и увидел, что оно шевелится. © elightened-n-lost / Reddit
Он всегда спит вот так
Удобная поза для отдыха
«Поймал его, когда он увиливал от работы»
Эксперт по фотосинтезу
Она всегда корчит такую мордочку, когда что-то нюхает
«Когда соседской кошке становится скучно, она подходит к нашей двери и сидит там часами»
Он очень любит лягушек
«Мои милые гремлины со мной в туалете»
«У меня было ощущение, что за мной кто-то следит. Я обернулась и увидела это существо»
«Самое смешное, что его зовут Рыбка»
«Не пойму, моя кошка стоит или лежит?»
«Мой кот любит облизывать окна»
Служащий прачечной
- Взгляд второго кота бесподобен. © AmbitionSpecialist / Reddit
«По словам моего парня, кот делает так с тех пор, как был маленьким»
Этот кот явно что-то задумал
«Моя кошка любит так спать»
В душе
- У твоего парика, кажется, выросли глаза. © Es_got_D_Blues / Reddit
«Моему коту нравится засовывать мордочку в коробку с салфетками»
Почему этот маленький глупышка облизывает вентиляционную решетку?
Сиамская лапша
«Мой мальчик сегодня застрял на дверце шкафа»
«Познакомьтесь с Чарли»
- Он выглядит как мультяшка. © Most_Talk_2067 / Reddit
«Мы купили нашему коту соску, чтобы он не грыз лапы. Он носит ее до сих пор»
А ваши коты и кошки вытворяли что-то подобное?
Фото на превью page-2-google-search / Reddit
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