20+ доказательств того, что природа та еще выдумщица

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Вокруг нас несчетное количество животных и растений, и исследовать их можно всю жизнь. Но даже если все списки живых существ будут вами изучены, обольщаться не стоит: у природы найдется чем сразить вас наповал. Ведь иногда она создает невиданных представителей фауны и флоры.

ADME присмотрелся к фотографиям пользователей сети, которые доказали, что природе есть чем нас ошеломить.

Интересно, если у кошки больше пальцев, чем у сородичей, то она и громче тыгыдыкает?

Инопланетный ананас

«У кошки моей подруги такие глаза, но мы все равно ее любим»

«Это собака по кличке Свобода, и у нее раздвоенный нос. Я думаю, что это делает ее уникальной и совершенно очаровательной»

«Этого розового кузнечика я нашел в своем саду. Судя по всему, он редкость»

Из-за генетической особенности эта радужная форель синего цвета

«У моего кота есть гены, из-за которых его хвост постоянно закручен»

«У меня новый друг во дворе — белка. Я никогда не видел раньше такого хвоста»

«Это потрясающее растение, но я понятия не имею, что это за изменения с ним такие»

«У моего петуха есть измененный ген, из-за которого его ноги очень короткие»

«Меня немного смущает этот цветок, который я нашел»

У кота на лапе словно еще одна лапа



«Я нашел такие сросшиеся бананы в супермаркете»

«Думаю, сегодня я нашел самую редкую живность, которую когда-либо встречал. Утром на колесе своего авто я обнаружил муху-альбиноса»

Как думаете, отличается ли по вкусу грецкий орех из 3 частей от обычного, у которого 2 половинки?

Сложно поверить, но это белый ворон

«Нашел эту жуткую гусеницу словно из ада, когда шел по кампусу»

«Один из моих друзей не выбросил свою рождественскую елку. И она начала мутировать»

«Клубника, которая выросла в моем саду»

Белка-альбинос

Кошка с 5 лапами