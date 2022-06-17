20+ доказательств того, что природа та еще выдумщица
Вокруг нас несчетное количество животных и растений, и исследовать их можно всю жизнь. Но даже если все списки живых существ будут вами изучены, обольщаться не стоит: у природы найдется чем сразить вас наповал. Ведь иногда она создает невиданных представителей фауны и флоры.
ADME присмотрелся к фотографиям пользователей сети, которые доказали, что природе есть чем нас ошеломить.
Интересно, если у кошки больше пальцев, чем у сородичей, то она и громче тыгыдыкает?
Инопланетный ананас
«У кошки моей подруги такие глаза, но мы все равно ее любим»
«Это собака по кличке Свобода, и у нее раздвоенный нос. Я думаю, что это делает ее уникальной и совершенно очаровательной»
«Этого розового кузнечика я нашел в своем саду. Судя по всему, он редкость»
Из-за генетической особенности эта радужная форель синего цвета
«У моего кота есть гены, из-за которых его хвост постоянно закручен»
«У меня новый друг во дворе — белка. Я никогда не видел раньше такого хвоста»
«Это потрясающее растение, но я понятия не имею, что это за изменения с ним такие»
«У моего петуха есть измененный ген, из-за которого его ноги очень короткие»
«Меня немного смущает этот цветок, который я нашел»
У кота на лапе словно еще одна лапа
«Я нашел такие сросшиеся бананы в супермаркете»
«Думаю, сегодня я нашел самую редкую живность, которую когда-либо встречал. Утром на колесе своего авто я обнаружил муху-альбиноса»
Как думаете, отличается ли по вкусу грецкий орех из 3 частей от обычного, у которого 2 половинки?
Сложно поверить, но это белый ворон
«Нашел эту жуткую гусеницу словно из ада, когда шел по кампусу»
«Один из моих друзей не выбросил свою рождественскую елку. И она начала мутировать»
«Клубника, которая выросла в моем саду»
Белка-альбинос
Кошка с 5 лапами
Какое из этих чудес природы вам показалось наиболее ошеломительным? Возможно, и вы встречали что-то столь же странное?
Фото на превью jellohell / Reddit, mbm2783 / Reddit
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