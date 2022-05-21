20 доказательств того, что кошки способны влюбить в себя даже отчаянных противников домашних животных

Многим знакома ситуация, когда кто-то в семье наотрез отказывается завести питомца. Мужья и отцы говорят: «Никаких кошек в нашем доме!» Но через пару дней новый мяукающий домочадец лезет к ним на руки, и отказать уже невозможно. А через неделю эти грозные противники кошек уже вовсю их тискают.

Мы в ADME верим, что котики обладают особенными чарами, способными влюбить кого угодно. Герои сегодняшней подборки — яркое подтверждение того, что перед этими чарами не устоит даже суровый мужчина.

«Мой муж только что прислал мне это и сказал: „Она сама меня выбрала. Как назовем?“»

«Пока я путешествовала, мой парень очень сблизился с моим котом»

«Он совершенно не любит ее и абсолютно точно не хочет иметь с ней ничего общего»

«Никаких кошек!»

«Он постоянно жалуется на кошку, но они всегда смотрят телевизор вместе»

Это построил кошконенавистник

«Сначала он сказал: „Это будет твой кот. Я не хочу иметь с ним ничего общего“»

«Мой папа и кошка, которую он не хотел пускать в дом»

«Мой папа и кошка, которую он „терпеть не может“. Он называет ее ледяной королевой»

«Не заводи кошку: они плохо пахнут и постоянно линяют»

«Советую тебе найти дом для котенка, которого ты нашла, до того, как я вернусь домой»

«Папа прислал мне селфи с котенком. Это слишком мило!»

«Зачем нам кот? Если и заведем его, заботиться о нем будешь ты»

«Он сказал, что мне не следует брать их на передержку. Угадайте, кто теперь хочет оставить всех троих?»

«Папа: „Мы точно не заведем котенка, никогда“. Папа 2 года спустя»

«4 года назад я подобрала котенка и вынуждена была держать его у подруги из-за папы. А теперь я получаю по 2–3 таких фото каждый день»

Только посмотрите на эту позу! Просто модель! © dclave4853 / Reddit

«Папа прошел путь от „Я не хочу иметь кошку в этом доме“ до „Я купил ей кроватку, потому что она ребенок“»

«Мой отец всегда был против кошек, потому что его мать их ужасно боялась. Мы с мамой приехали домой с котенком, ничего ему не сказав»

«Даже трогать его не буду!»

«Кошкам не место в доме и уж точно не на мебели!»