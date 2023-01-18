20+ представителей 2023 года, которые в два счета украдут ваши сердечки

2023 год порадует нас своими славными представителями — кроликами и котами. Конечно же, все мы знаем, что самые милые существа на планете — это котики. Мы привыкли умиляться, охать и ахать над этими маленькими комочками радости. Однако и кролики могут быть не менее обворожительными обаяшками. Так начнется же великий батл между этими пушистиками.

1. «Чья-нибудь еще кошка ведет себя так же? Каждый раз она сидит здесь и ждет меня, пока я не закончу. Моя хранительница душа»

2. «Мой кролик Крамер величественно позировал на ветру»

3. «Моя Софи. Молча, как всегда, осуждает меня»

4. Отключился после ужина в честь Дня благодарения

5. Вот как сидят харизматичные коты

6. «Белла готова на все ради любви и объятий»

7. «Хватит читать, потискай меня!»

8. «Привет! Как дела? А у нас тут тусовка намечается»

9. «Уберите ценник: я бесценный»

10. «Только хотела потискать своего кролика, как он обернулся и посмотрел на меня вот так»

11. «Я сказала ему, что он толстеет. Он разозлился и перестал есть свой кошачий корм»

12. Дневная доза милоты подъехала

13. Сидеть на столе запрещено, но ей плевать на правила



14. «Мой кролик катается!»

15. Отрастите ему длинные усы, и он станет самым злодейски выглядящим котом в мире

16. «Оу? Как я могу вам помочь?»

17. «Привет! Я свалил твою рождественскую елку. Кстати, покормишь меня?»

18. «Обнаружила шишку у своей девочки и тут же записала ее на прием к ветеринару: боялась, что это опухоль. Позже я нашла еще одну, и еще, и все они были странно симметричны. Оказалось, это молочные железы!»

19. «Мы приютили трех кошек: одна классная и дружелюбная, другая застенчивая, а еще есть эта»

20. «Киви был повышен до генерального директора»

21. «Я буквально плачу. Прошло 8 дней, как моя крольчиха дома. Офелия и мои кошки уже обожают друг друга!»