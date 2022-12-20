20 собак, которые еще вчера умещались в ладошке, а теперь не сразу проходят в дверной проем

Если от перемещений вашей собаки по дому у вас начинает звенеть сервиз и трясется люстра, то вполне возможно, что вам вместо щенка подсунули слоненка. Но это совсем не повод расстраиваться. Наоборот, как показывает практика, чем больше песик, тем сложнее всем вокруг устоять перед его обаянием. И хозяева 20+ героев нашей сегодняшней подборки не дадут нам в этом соврать.

На одном из этих кадров ему всего 7 месяцев. А теперь внимание, спойлер: никак не на левом

«Золотистый ретривер моего папы — та еще махина. Вот вам для сравнения наша другая собака, она весит 30 килограмм, а он — вдвое больше»

«Мой песик в 5 и в 10 месяцев соответственно. Ох, а ведь ему еще расти и расти»

«Ничего необычного, просто моя собака обнимается с папой. К слову, рост последнего — 187 сантиметров»

«Вот с кем мне сегодня довелось делить один вагон метро»

«Это мой малыш Атлас. Забавный факт о нем — он боится чихуа-хуа»

«Наш песик в 6,5 месяца и в 2 года. Нет, у него нет проблем с лишним весом, по словам ветеринара, у него просто широкая кость»

«Моя 45-килограммовая принцесса думает, что она все та же кроха, которая может легко уместиться у меня на коленках. Что ж, не буду убеждать ее в обратном»

«Щеночек моей бабушки растет как на дрожжах»

«Только взгляните, кого мне сегодня довелось повстречать. Это 90-килограммовый ирландский волкодав»

Пролетело всего каких-то 9 месяцев, а он умудрился превратиться из маленького комочка в небольшое грозовое облако

«Приложил хоккейный шлем для того, чтобы вы лучше понимали, каких размеров этот пушистик. Я лично в полном восторге»

В принципе за последние 2 года практически ничего не изменилось

Ему всего-навсего 10 месяцев, а он уже весит больше 47 килограмм

Неважно, каких ты достиг размеров, обнимашки должны быть по расписанию

«Мой пес Макс и я. Он пытается полностью соответствовать своему имени и достигнуть максимальных размеров»

Разница между этими снимками составляет 8 месяцев

«Вы спросите, как мы передвигаемся на машине? А вот так»

На левом снимке этому малышу чуть больше 11 недель, на правом — 23 недели и 6 дней

«Моя длинношерстная немецкая овчарка просто поражает своими размерами»