20+ доказательств того, что жизнь без котиков была бы слишком скучной
Кошки — это существа, которые не поддаются никакой логике и законам физики. Порой наши пушистые шкодники могут учудить такое, что невольно задумываешься, а с нашей ли планеты эти проказники. Одно можно сказать точно: они не дадут вам соскучиться, но и спокойно отдохнуть вам тоже не удастся.
«Мне кажется, я только что сделал самое важное фото»
«Эта поза называется „Мне захотелось кушать за 4 часа до завтрака“»
«Моя любимая игра: „Найди кота“»
«Просто посмотрите на эту мордочку, полную отвращения к моей лапше быстрого приготовления»
«Папа объясняет коту, что такое ипотека»
«Страшитесь! Величайший охотник со своей добычей — сухим листиком»
«Ветеринар: „Вы же знаете, как правильно надевать воротник, да?“
Я: „Конечно, я не думаю, что это так сложно“».
«Смотрит видео с мышками, пока я работаю»
«Звонит ветеринар и спрашивает, могут ли они взять фото моего кота для рекламы. Я согласилась. А потом они прислали само фото...»
«Я просто хотела сфотографировать свою новую работу...»
«Почему кошка пьет только из моего стакана? Всегда, когда я ставлю себе воду, она подбегает и начинает пить»
- Для любого животного стоячая вода (то есть не лужа с пресной водой или проточная вода) означает смерть или болезнь.
Приемлемая вода для домашних животных:
— в аквариуме (с фильтром),
— вода, которую пьете вы,
— вода в миске питомца, которую меняют не реже 1 раза в день. © SvenniSiggi / Reddit
- Потому, что так она знает, что вода безопасна. © ThundaGhoul / Reddit
«Кому нужен кот?»
«Подружка гуляла с ребенком и решила заскочить в гости поболтать. Вот что мы увидели, когда прощались»
«С этого момента, человек, единственное, что ты увидишь, — это я»
«Интересно, кто же испортил наш будущий ужин?»
Она всегда так сидит
«Я специально связала им плед, а они...»
«Специально накрыла ростки травы для кошки, чтобы они успели взойти, но не тут-то было»
«Коты моей подружки пытаются... подружиться»
«Постоянно его отсюда выгонял. Недавно подумал: „Короче, ладно, пусть сидит“. И положил ему удобную лежанку. Кот в восторге»
«Спасибо, что выкопал для меня эту ямку, чтобы я в ней повалялась»
Утренняя медитация
«Мне сказали, что если постелить на столешницу фольгу, то кот не будет на нее залезать...»
А как развлекаются ваши домашние животные?
Фото на превью PolyesterPantsuit / Reddit
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