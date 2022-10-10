20+ доказательств того, что жизнь без котиков была бы слишком скучной

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Кошки — это существа, которые не поддаются никакой логике и законам физики. Порой наши пушистые шкодники могут учудить такое, что невольно задумываешься, а с нашей ли планеты эти проказники. Одно можно сказать точно: они не дадут вам соскучиться, но и спокойно отдохнуть вам тоже не удастся.

«Мне кажется, я только что сделал самое важное фото»

«Эта поза называется „Мне захотелось кушать за 4 часа до завтрака“»

«Моя любимая игра: „Найди кота“»

«Просто посмотрите на эту мордочку, полную отвращения к моей лапше быстрого приготовления»

«Папа объясняет коту, что такое ипотека»

«Страшитесь! Величайший охотник со своей добычей — сухим листиком»

«Ветеринар: „Вы же знаете, как правильно надевать воротник, да?“

Я: „Конечно, я не думаю, что это так сложно“».

«Смотрит видео с мышками, пока я работаю»

«Звонит ветеринар и спрашивает, могут ли они взять фото моего кота для рекламы. Я согласилась. А потом они прислали само фото...»

«Я просто хотела сфотографировать свою новую работу...»

«Почему кошка пьет только из моего стакана? Всегда, когда я ставлю себе воду, она подбегает и начинает пить»

Для любого животного стоячая вода (то есть не лужа с пресной водой или проточная вода) означает смерть или болезнь.

Приемлемая вода для домашних животных:

— в аквариуме (с фильтром),

— вода, которую пьете вы,

— вода в миске питомца, которую меняют не реже 1 раза в день. © SvenniSiggi / Reddit

Приемлемая вода для домашних животных: — в аквариуме (с фильтром), — вода, которую пьете вы, — вода в миске питомца, которую меняют не реже 1 раза в день. © SvenniSiggi / Reddit Потому, что так она знает, что вода безопасна. © ThundaGhoul / Reddit

«Кому нужен кот?»

«Подружка гуляла с ребенком и решила заскочить в гости поболтать. Вот что мы увидели, когда прощались»

«С этого момента, человек, единственное, что ты увидишь, — это я»

«Интересно, кто же испортил наш будущий ужин?»

Она всегда так сидит

«Я специально связала им плед, а они...»

«Специально накрыла ростки травы для кошки, чтобы они успели взойти, но не тут-то было»

«Коты моей подружки пытаются... подружиться»

«Постоянно его отсюда выгонял. Недавно подумал: „Короче, ладно, пусть сидит“. И положил ему удобную лежанку. Кот в восторге»

«Спасибо, что выкопал для меня эту ямку, чтобы я в ней повалялась»

Утренняя медитация

«Мне сказали, что если постелить на столешницу фольгу, то кот не будет на нее залезать...»