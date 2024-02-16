10 обожаемых нами фильмов, которые когда-то критики просто в грязь втоптали
Мнение кинокритиков часто не понять. Бывает, что миллионы людей пересмотрели фильм уже по десятому разу и растащили на цитаты, а образованные киноведы назвали его «пошлой безвкусицей». И лишь спустя годы и десятилетия становится понятно, что обычные зрители были правы: кино-то легендарное.
«Москва слезам не верит»
После выхода картины на экран было множество презрительных отзывов о том, что фильм — просто дешевая мелодрама, которая эксплуатирует низменные, животные чувства зрителей. Премия «Оскар» и кассовый успех фильма стали полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков.
Меньшов вспоминал: «Меня все уже убедили — коллеги и критики, что это недокино, что я снимаю какой-то позор».
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Критики и цензоры очень прохладно приняли комедию. Создателей картины ругали и за неподобающий образ милиции, и за насмешку над народами Африки в лице вымазанного сажей и завернутого в рулон обоев Феди.
На самом деле творчество Леонида Гайдая в принципе не воспринималось всерьез киноведами того времени. Его фильмы считались развлечением для низших слоев и принадлежностью к недо-искусству. Особенно для снобистской московской кинематографической аудитории, которые считали, что это фильмы-однодневки.
«Июльский дождь»
"Весну" он снял вместе с Миронером. А его самый известный персональный фильм - "Застава Ильича".
Лента была принята в штыки настолько, что чиновники даже ограничили ее прокат. А один из критиков того времени опубликовал открытое письмо, где обвинил режиссера в слабой драматургии, затянутости, эстетизме и претенциозности.
Сейчас же этот фильм Марлена Хуциева (того самого, который снял «Весну на Заречной улице») считается одним из лучших и красивейших в кинематографе.
«Жестокий романс»
Критики очень невзлюбили работу Рязанова. Они обвиняли его в «опошлении пьесы и в глумлении над русской классикой». А еще в том, что он снял «мелодраму» вместо серьезного «обличительного» кино и сотворил из идеальной и правильной главной героини обычную распутницу.
Но зрители единогласно признали картину лучшим фильмом года и обожают ее до сих пор.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
У нас с друзьями есть традиция. Каждый год, 31 декабря, мы пересматриваем «Иронию судьбы». Фильм только за время первого показа посмотрело 100 миллионов человек, а потом ленту еще и повторили по многочисленным просьбам зрителей.
Однако критики снова нашли, к чему придраться. Рязанова обвинили в том, что он изобразил на экране крайне безответственных граждан, которые в своем возрасте не обзавелись ни семьей, ни детьми.
«Собачье сердце»
Владимир Бортко вспоминает: «Я открыл газеты и обомлел. За достоверность цитат не ручаюсь, но там было написано примерно следующее: „Такой дряни, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо кучу всего нехорошего сделать“.
За границей нас приняли благосклонно: фильм отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через 2 года после выхода „Собачьего сердца“ на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию».
«Бриллиантовая рука»
Говорили, что Миронов с Папановым переигрывают. Но в данном случае оказалось, что каши маслом не испортишь.
После выхода на экран картина получила огромное количество разгромных отзывов. Гайдая обвиняли в том, что внутренние пустоты фильма он заретушировал беготней, погонями и трюками. А многие сцены и вовсе сравнивали с цирковым представлением.
При этом зрители фильм обожают и цитируют даже спустя десятилетия.
«Белое солнце пустыни»
В год выхода фильма мнение о нем было сплошь скептическим. Будто бы режиссер хотел снять вестерн, но у него не получилось. Операторскую работу, монтаж и звукорежиссуру, по мнению специалистов, также нельзя отнести к образцам киноискусства.
Сегодня фильм считают культовым, а его главному герою даже установили памятник.
«Человек-амфибия»
В чем только ни обвиняли создателей фильма. Говорили, что это не искусство, а третьесортный жанр, Ихтиандр — просто Тарзан с жабрами, а вся лента — насквозь приторная и фальшивая.
Нападки поутихли лишь года через три, когда кино посмотрело более 100 миллионов зрителей.
«Карнавальная ночь »
Это был дебют Эльдара Рязанова как режиссера, и все проходило с приключениями. После того, как была отснята первая половина фильма, руководство «Мосфильма» вынуждено было констатировать большой перерасход средств и нарушение графика съемок. Был собран художественный совет, который разнес увиденный материал в пух и прах. Картину заклеймили «чудовищной пошлостью» и предложили просто дать закончить фильм, на который потрачены такие большие средства, а потом забыть о нем и о его авторе «как о кошмарном сне».
Но после выхода картины в прокат о перерасходе бюджета уже не вспоминал никто. Колоссальные сборы во много раз перекрыли все расходы на съемки.
А вот еще несколько фильмов, которые критики разгромили, а зрители полюбили:
- 12 фильмов, которые полюбили зрители, а критики разнесли в пух и прах
- 12 провальных фильмов, которые зрители так любят, что готовы отстаивать их достоинства с пеной у рта
- 15 легендарных фильмов, чей провал в прокате сейчас кажется немыслимым
Комментарии
" критики обвинили Рязанова в том, что он изобразил на экране крайне безответственных граждан, которые в своем возрасте не обзавелись ни семьей, ни детьми"
Эх критики! Вас бы в наше время. Вас бы разорвало от эмоций.
авторы. можно найти 1 фото или 1 факт и вокруг них выстроить тусовку. мы, комментаторы, сами всё сделаем. ПРОСТО НАЙДИТЕ ХОТЬ 1 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. ХОТЬ 1 ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ
"Белое солнце пустыни" - это не вестерн (west) , а истерн (east) . Вестерны - фильмы про Дикий Запад, но ведь в картине вовсе не он.
И правильно.