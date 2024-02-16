10 обожаемых нами фильмов, которые когда-то критики просто в грязь втоптали

Мнение кинокритиков часто не понять. Бывает, что миллионы людей пересмотрели фильм уже по десятому разу и растащили на цитаты, а образованные киноведы назвали его «пошлой безвкусицей». И лишь спустя годы и десятилетия становится понятно, что обычные зрители были правы: кино-то легендарное.

«Москва слезам не верит»

После выхода картины на экран было множество презрительных отзывов о том, что фильм — просто дешевая мелодрама, которая эксплуатирует низменные, животные чувства зрителей. Премия «Оскар» и кассовый успех фильма стали полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков. Меньшов вспоминал: «Меня все уже убедили — коллеги и критики, что это недокино, что я снимаю какой-то позор».

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Критики и цензоры очень прохладно приняли комедию. Создателей картины ругали и за неподобающий образ милиции, и за насмешку над народами Африки в лице вымазанного сажей и завернутого в рулон обоев Феди. На самом деле творчество Леонида Гайдая в принципе не воспринималось всерьез киноведами того времени. Его фильмы считались развлечением для низших слоев и принадлежностью к недо-искусству. Особенно для снобистской московской кинематографической аудитории, которые считали, что это фильмы-однодневки.

«Июльский дождь»

Лента была принята в штыки настолько, что чиновники даже ограничили ее прокат. А один из критиков того времени опубликовал открытое письмо, где обвинил режиссера в слабой драматургии, затянутости, эстетизме и претенциозности. Сейчас же этот фильм Марлена Хуциева (того самого, который снял «Весну на Заречной улице») считается одним из лучших и красивейших в кинематографе.

«Жестокий романс»

Критики очень невзлюбили работу Рязанова. Они обвиняли его в «опошлении пьесы и в глумлении над русской классикой». А еще в том, что он снял «мелодраму» вместо серьезного «обличительного» кино и сотворил из идеальной и правильной главной героини обычную распутницу. Но зрители единогласно признали картину лучшим фильмом года и обожают ее до сих пор.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

У нас с друзьями есть традиция. Каждый год, 31 декабря, мы пересматриваем «Иронию судьбы». Фильм только за время первого показа посмотрело 100 миллионов человек, а потом ленту еще и повторили по многочисленным просьбам зрителей. Однако критики снова нашли, к чему придраться. Рязанова обвинили в том, что он изобразил на экране крайне безответственных граждан, которые в своем возрасте не обзавелись ни семьей, ни детьми.

«Собачье сердце»

Владимир Бортко вспоминает: «Я открыл газеты и обомлел. За достоверность цитат не ручаюсь, но там было написано примерно следующее: „Такой дряни, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо кучу всего нехорошего сделать“. За границей нас приняли благосклонно: фильм отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через 2 года после выхода „Собачьего сердца“ на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию».

«Бриллиантовая рука»

После выхода на экран картина получила огромное количество разгромных отзывов. Гайдая обвиняли в том, что внутренние пустоты фильма он заретушировал беготней, погонями и трюками. А многие сцены и вовсе сравнивали с цирковым представлением. При этом зрители фильм обожают и цитируют даже спустя десятилетия.

«Белое солнце пустыни»

В год выхода фильма мнение о нем было сплошь скептическим. Будто бы режиссер хотел снять вестерн, но у него не получилось. Операторскую работу, монтаж и звукорежиссуру, по мнению специалистов, также нельзя отнести к образцам киноискусства. Сегодня фильм считают культовым, а его главному герою даже установили памятник.

«Человек-амфибия»

В чем только ни обвиняли создателей фильма. Говорили, что это не искусство, а третьесортный жанр, Ихтиандр — просто Тарзан с жабрами, а вся лента — насквозь приторная и фальшивая. Нападки поутихли лишь года через три, когда кино посмотрело более 100 миллионов зрителей.

«Карнавальная ночь »