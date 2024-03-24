10+ отменных злодеев и злодеек, которые не менее круто сыграли и комедийную роль

Бытует мнение, что комедии — это самый непростой для актеров жанр. Мол, даже преуспевший в драматических картинах артист может с треском провалить задачу рассмешить зрителя. Но это точно не о героях нашей статьи. Они смогли убедительно сыграть как отменных злодеев, так и безумно комичных персонажей.

Ханна Уоддингем

Британская актриса Ханна Уоддингем многим зрителям запомнилась как деспотичная септа Юнелла из сериала «Игра престолов» — тюремщица Серсеи Ланнистер в пятом сезоне. Однако этой артистке и комедийные роли по плечу. Так, Ханна снималась в ситкоме «Все включено», который выходил с 2007 по 2018 год. Она изобразила гламурную красотку Тоню, то и дело попадающую в разные забавные ситуации на курорте. А в этом материале мы рассказывали, каким актерам сериал «Игра престолов» подложил свинью и почему.

Эмма Стоун

Круэлла была протагонистом фильма, а значит, все симпатии зрителей достались ей. Но это не отменяет того факта, что героиня — та еще злодейка, на пути которой мало кто хотел бы оказаться. И с этой ролью Эмма Стоун справилась великолепно. Впрочем, актриса с легкостью изображает и забавных девушек. Например, на заре своей карьеры она появилась в романтической комедии «Призраки бывших подружек», где сыграла озорную и острую на язык Эллисон.

Дэвид Теннант

Дэвиду Теннанту не привыкать играть злодеев, но в сериале «Джессика Джонс» он буквально превзошел самого себя, изобразив искусного манипулятора Килгрейва. За эту работу актер был номинирован на разные премии, включая «Сатурн». Но в фильмографии артиста также найдутся и задорные комедии. Например, он сыграл главную мужскую роль в ромкоме «Ловушка для невесты», и The New York Times щедро похвалили его труд.

Сальма Хайек

Знаменитую сцену танца Сальмы Хайек со змеей из фильма «От заката до рассвета» знают даже те, кто саму ленту не смотрел. Там она сыграла агрессивное существо с эффектным именем Сантанико Пандемониум. В комедии «Гламурные боссы» героиню Сальмы также нельзя назвать хорошим человеком, поскольку она является нечестной на руку предпринимательницей, но персонаж этот отнюдь не зловещий, а очень даже комичный.

Ричард Роксбург

В фильме «Ван Хельсинг» Ричард Роксбург предстал в образе предводителя вампиров Дракулы, которого главный герой должен был уничтожить. И злодей у актера получился хоть куда, а сцена его сражения с Ван Хельсингом была номинирована на премию Teen Choice. Но в фильмографии Роксбурга есть немало контрастных ролей. Так, он снимался в комедийном сериале «Рейк», в котором играл талантливого юриста со специфическим характером.

Шарлиз Терон

Мачеху Белоснежки играли разные актрисы, но у Шарлиз Терон, пожалуй, получился самый зловещий образ. Речь идет о ленте «Белоснежка и охотник» 2012 года. От одного только взгляда королевы пробирало до мурашек. Игру артистки оценили и критики: за свою работу Шарлиз получила премию Teen Choice. А 2 года спустя актриса появилась в комедийном вестерне «Миллион способов потерять голову» и справилась со своей ролью отлично, о чем говорят номинации на различные награды. Шарлиз Терон была одной из тех актрис, которые были готовы ради ролей значительно набирать и сбрасывать вес. Но недавно актриса заявила, что больше никогда так делать не будет. И вот почему.

Эмма Маки

В экранизации произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле» Эмма предстала в роли роковой женщины, которая не знает никакой морали и способна спланировать преступление. В этом образе актриса была весьма убедительна. Впрочем, как в и образе простодушной Барби, попавшей под влияние Кена и поддержавшей его «Кенолевство». Да-да, речь о той самой фэнтезийной комедии «Барби».

Рис Иванс

Герой Иванса в сериале «Дом Дракона» — десница короля, который стремится посадить на трон своего внука в обход истинной наследницы престола. И едва ли этого коварного персонажа можно сопоставить с неуклюжим Филом из комедии «Моя ужасная няня 2». А ведь его также изобразил Рис за 17 лет до съемок приквела «Игры престолов».

Мелисса Маккарти

На роль морской ведьмы Урсулы претендовали разные известные женщины, но работу получила неподражаемая Мелисса Маккарти. И справилась она на все 100% — за образ злодейки актриса была номинирована на премию «Сатурн». Комедийный образы актрисы также оценивались критиками высоко. Например, за роль в ленте «Шпион» Мелисса получила премию People’s Choice.

Джулианна Мур

Джулианна Мур была очень убедительна в образе могущественной ведьмы в фэнтезийной ленте «Седьмой сын». И хотя фильм не имел коммерческого успеха, игру актрисы критики оценивали очень высоко. Не менее круто она изображает и комедийных персонажей. Едва ли можно позабыть культовую картину «Большой Лебовски» и Мур в образе эксцентричной художницы.

Алан Рикман

Самой известной работой Алана Рикмана является, безусловно, роль Северуса в поттериане. И хотя в финальной части франшизы выяснилось, что персонаж не такой уж и злодей, все предыдущие фильмы говорили зрителям как раз об обратном. Забавных героев Рикман также играл на ура — чего только стоит его роль инопланетянина в фантастической комедии «В поисках галактики».