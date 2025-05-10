Ну тут костюмы очень важны, это еще и образный язык режиссера. Историки из зала должны бы это понимать😁
10+ костюмных ляпов, из-за которых историки в кинозале хватаются за голову
Создавая исторические костюмы для кино, мастера балансируют между тремя задачами: точностью эпохи, гармонией с визуальным стилем фильма и раскрытием персонажа. Часто два последних пункта перевешивают — в итоге получаются выразительные образы, которые прекрасно работают в кадре... Но историки тем временем хватаются за голову.
Настоящий Пушкин так в жизни не щеголял, как на экране
1817 год. Юный Пушкин приезжает на бал к княгине Голицыной. В жизни его образ с распахнутым воротом и кричаще-красным галстуком сотворили бы скандал, смутив всех присутствующих. Но в фильме шокирует публику не наряд, а лишь вызывающие манеры поэта — что, впрочем, моментально приковывает к нему взгляд княгини.
Княгиня Голицына же и вовсе выглядит гостьей из 1920-х — ее платье с открытой спиной и перьевым кокошником больше напоминает наряды из «Великого Гэтсби», чем моду пушкинской эпохи.
Реальные стиляги выглядели гораздо скромнее
Для «Стиляг» Валерия Тодоровского художник по костюмам Александр Осипов изначально создал образы, тщательно воссоздавая дух 50-х. Но режиссер остался недоволен: разница между обычными советскими людьми и «советскими хипстерами» была минимальная, что для кино являлось критичным. Пришлось пойти на радикальные меры — в итоге «серость» превратилась в абсолютно безликий фон, а стиляги «засветились» в таких кислотно-кричащих нарядах, что даже оригинальные модники 1950-х схватились бы за голову.
Москвички в 50-е годы не носили белые носочки под обувь
Обувь для героинь добыли на костюмерных складах — но носить ее оказалось мучением: засохшая кожа не гнулась и жала. Туфли отмачивали, растягивали, и уже все почти смирились, пока случайно не нашли выход — белые носочки! Они не только спасли положение, но и добавили образам пикантности. Правда, исторически такой фасон «выстрелил» в 40-х, а действие фильма-то происходит в 50-х.
Маргарита голыми плечами не светила
Хотя последняя экранизация знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита» вызвала немало споров, работа художников по костюмам снискала в основном положительные отзывы. Но так как создатели ленты переосмыслили многие моменты из оригинала, каноничные образы героев тоже изменились.
В книге Мастер и Маргарита впервые встречаются ранней весной, и женщина держит в руках «отвратительные, желтые цветы», которые выделяются на фоне ее черного пальто. В фильме же главный герой замечает будущую возлюбленную на первомайской демонстрации. Режиссер сознательно пошел на эти изменения, чтобы ярче показать разницу между одинокой, страдающей Маргаритой и веселящейся толпой. Вместо черного пальто барышню нарядили в фиолетовое платье.
Некоторые зрителирвали и метали, увидев Маргариту в солнцезащитных очках, решили, что это анахронизм. В начале прошлого столетия такие изделия уже существовали, но в той точке земного шара, где происходят события фильма, о них еще особо не знали. И только в 1960-х годах солнцезащитные очки войдут в моду, когда их начнут носить локальные кинозвезды.
Герои фильма «Викинг» получились чересчур неопрятными
Фильм, ставший одним из самых затратных в истории русского кинематографа, потребовал создания почти 2000 уникальных костюмов. Детально воспроизвести одежду той эпохи оказалось невероятно сложной задачей — описания нарядов разных племен в исторических источниках существенно расходились.
Но художник по костюмам подошла к делу фундаментально: консультации с ведущими экспертами, изучение музейных артефактов, скрупулезная проработка деталей. В результате экранные образы получились одновременно достоверными и выразительными. Правда, критики позже подметили один спорный момент — костюмы выглядели уж слишком «киногрязными». Ведь исторические прототипы славились чистоплотностью и регулярно стирали одежду, а значит, не могли ходить в таких заношенных лохмотьях.
Создатели платья Татьяны Лариной ошиблись веком
Режиссер фильма «Онегин» (2024) не ставил перед художницей Гульнарой Шахмиловой задачи сделать исторически точные наряды. С помощью костюмов она должна была воссоздать на экране атмосферу того времени и передать внутреннее состояние героев. А потому в платьях дам смешиваются стили разных исторических периодов — французского ампира, классицизма и романтизма.
Однако один наряд вызвал недоумение у некоторых критиков. Когда Татьяна Ларина и Онегин вновь встречаются на балу, женщина блистает в роскошном черном платье, которое смотрелось бы уместнее в начале XX веке. В связи с чем у зрителей возник естественный вопрос: сколько же десятилетий длилась разлука главных героев?
Маловероятно, что Анна Каренина пользовалась красной помадой
В сериале «Анна Каренина. История Вронского» сцена с ярко-красной помадой на губах героини вызвала бурные спорыобсуждения. Действительно, во второй половине XIX века подобный макияж считался вульгарным — приличные дамы избегали броских косметических средств, предпочитая естественность. Как писали в модном журнале той эпохи: «Все эти средства доведены в настоящее время до возможного совершенства и не делают такого вреда, как прежние белила и румяна, но какая же порядочная женщина станет себя разрисовывать?!»
С другой стороны, Анна накрасила губыдома. Возможно, создатели хотели показать, что она всего лишь хотела произвести впечатление на возлюбленного.
Матильда и ее коллеги по сцене не носили колготки
В конце XIX века, когда происходят основные события фильма, еще не существовало нейлоновых колготок. Они появятся только в 1939 году. А балерины выступали в толстых трико. Художник по костюмам фильма «Матильда» решила, что такой элемент костюма танцовщиц прошлого в кадре будет выглядеть не очень-то и красиво. Однако используемые колготки она снабдила кривоватыми швами сзади, чтобы они не казались слишком современными.
Прически из ленты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» предвосхитили будущее
Великосветские модницы действительно украшали илашаркуукрашалисвои завитые кудри различными фигурами, в том числе и парусниками. Но такие прически появились только в конце XVIII века и просуществовали относительно недолго, всего несколько лет.
В начале века дамы действительно создавали на голове высокие конструкции под названием «фонтаж», перевязанные драгоценностями и кружевами, но выглядели эти прически совершенно иначе. Так что барышни из известного фильма обогнали моду на десятки лет.
Крестьяне в фильме «Холоп» выглядят уж слишком потрепанно
По сюжету ленты главного героя отправляют в поселок, стилизованный под деревню XIX века, и он должен поверить, что переместился в прошлое. Видно, молодой человек был не слишком знаком с бытом того времени, так как некоторые костюмы выглядят не очень-то достоверно.
Если крой нарядов более или менее соответствует крестьянской одежде этой исторической эпохи, их внешний вид у некоторых зрителей вызвал нарекания. В те времена люди не носили рваных рубах и штанов — просто потому что одежда стоила недешево и очень ценилась. Любую дырочку или потертость старались максимально быстро заштопать и скрыть.
Костюмы фильма «Чук и Гек. Большое приключение» выпадают из нужной эпохи
Наряды, созданные для фильма, действительно получились яркими и красочными, и картинка в результате радует глаз. Но действие фильма происходит в 30-е годы прошлого века, и его создатели тщательно и с любовью собрали предметы быта того времени, чтобы воплотить в жизнь достоверные образы.
А вот одежда в большинстве своем не соответствует заявленному историческому периоду. В те времена не носили свитера с яркими принтами — это была в основном рабочая одежда, предназначенная, например, для охоты, а потому узорами ее не украшали. Яркие вязанные жилетки тоже еще не были популярны. Понятно, что фильм показывает некоторую сказочную реальность, но если создатели задают какие-то параметры, то их лучше придерживаться во всем.
Держите еще пару подборок, где художники по костюмам то ли перестарались, то ли не с той ноги встали: