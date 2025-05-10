10+ костюмных ляпов, из-за которых историки в кинозале хватаются за голову

Хотя последняя экранизация знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита» вызвала немало споров, работа художников по костюмам снискала в основном положительные отзывы. Но так как создатели ленты переосмыслили многие моменты из оригинала, каноничные образы героев тоже изменились.

В книге Мастер и Маргарита впервые встречаются ранней весной, и женщина держит в руках «отвратительные, желтые цветы», которые выделяются на фоне ее черного пальто. В фильме же главный герой замечает будущую возлюбленную на первомайской демонстрации. Режиссер сознательно пошел на эти изменения, чтобы ярче показать разницу между одинокой, страдающей Маргаритой и веселящейся толпой. Вместо черного пальто барышню нарядили в фиолетовое платье.