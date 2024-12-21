10 лайфхаков, благодаря которым женщины 50+ блистают особенно ярко
Женщины во все времена стремились подчеркивать свою красоту и сохранять ее как можно дольше. Сейчас к нашим услугам представлено огромное количество всевозможных косметических процедур и средств. Но сиять в зрелом возрасте можно не только благодаря им. Есть еще несколько лайфхаков от стилистов и визажистов.
Используйте румяна и тени правильно
Визажисты уверены, что кремовые румяна просто созданы для зрелой кожи. Они придают небольшой влажный блеск, из-за которого она выглядит более молодой. Наносить их советуют кончиками пальцев, а затем растушевывать спонжем или кистью. Также важно знать, куда добавлять румяна. Наносить их стоит на «яблочки» щек, и ни в коем случае не сбоку и тем более не использовать в качестве контуринга — это мгновенно визуально сделает вас старше.
Стилисты считают, что небольшой блеск способен придать коже сияние и свежесть. Поэтому не стоит бояться теней с шиммером или хайлайтера, чтобы «оживить» лицо. Тени со светоотражающими блестками делают глаза ярче. Вы можете нанести буквально капельку этого продукта в центр век и наслаждаться тем, насколько эффектно это смотрится. Хайлайтер же стоит наносить на самые высокие части скул.
Откажитесь от густой челки
С появлением на лбу морщин у многих возникает соблазн попытаться прикрыть их густой челкой. Но стилисты считают, что она слишком сильно скрывает лицо, делает глаза визуально меньше и вообще только подчеркивает морщинки. Если уж очень хочется челку, рекомендуется выбирать длинный и легкий вариант.
Будьте аккуратны с макияжем губ
Слишком темные и тем более матовые помады могут быть коварными. Они вполне способны сделать губы визуально тоньше, забиться даже в самые тонкие морщинки губ и придать им неряшливый вид. Визажисты уверены, что для придания объема зрелым дамам стоит выбирать прозрачные или розоватые блески. Также можно воспользоваться маленькой хитростью: нанести кремовую помаду натурального цвета и добавить капельку более светлой помады в центр верхней и нижней губы.
Что касается прорисовки контура карандашом, то лучше этого не делать, ведь он тоже привлекает внимание к морщинкам вокруг губ.
Обратите внимание на свою стрижку
При выборе стрижек и укладок трудно не попасть впросак. По мнению бьюти-экспертов, педантично прямые пряди с тупыми кончиками могут отяжелить черты лица. А кожа будет выглядеть дряблой.
Чтобы не накидывать себе лишних годков, лучше выбирать прически с мягким объемом и многослойностью. Волосы «в движении» смягчат резкие линии лица и подчеркнут его достоинства.
Не бойтесь цвета
Пока одни уверены в том, что зрелым дамам стоит забыть о ярких цветах в своем гардеробе, другие считают, что их как раз стоит привнести. Смелые оттенки и принты могут добавить индивидуальности и выразительности образу.
Если вы хотите носить что-то яркое рядом с лицом, здорово знать, какие именно тона наиболее выигрышно подчеркивают ваши черты и оживляют цвет лица. Для этого нужно определить, какой тип имеет ваша кожа: холодный или теплый. Проверьте цвет вен на руке. У людей с холодным подтоном кожи вены, как правило, синие, а у людей с теплым — зеленые. Дамам с холодным типом лучше присмотреться к смелым синим оттенкам, ледяному голубому и розовому, лавандовому или рубиновому. Теплому типу больше идут насыщенные осенние тона: персиковый, коралловый, оранжевый, золотой и яркие красные.
Оформите брови
Считается, что густые брови — это олицетворение молодости. А вот тонкие и едва заметные визуально делают человека старше. Так что стоит заняться оформлением бровей, а если вы в этом деле новичок, можно начать с пудры, выбрав нейтральный оттенок. Будьте осторожнее с теплыми и золотистыми: они часто уходят в красноту и выглядят ненатурально.
Также можно присмотреться к технике корейских женщин, которые предпочитают мягкую форму бровей или вообще оставляют их прямыми. Естественная форма тоже ассоциируется с молодостью.
Не рисуйте слишком толстые стрелки
Густая черная подводка может выглядеть стильно, а может, наоборот, сделать образ нелепым. Толстая линия подводки создает эффект «засыпающего взгляда», визуально уменьшая глаза. В то время как тонкие черные линии сделают взгляд открытым и сверкающим.
Эксперты советуют использовать карандаши темно-коричневых и серых оттенков. Они помогут создать лаконичный и изысканный макияж.
Избегайте бесформенных юбок
Стилисты рекомендуют избегать бесформенных юбок, пошитых из рыхлых тканей типа твида и кримплена. А присмотреться стоит к вариантам, которые подчеркивают фигуру и пригодятся для всех случаев жизни.
Выбрать удачный вариант можно, ориентируясь на свой тип фигуры. Дамам с фигурой типа песочные часы или груша лучше выбрать юбку-карандаш до колена или чуть ниже. Юбки с А-силуэтом или с завышенной талией отлично смотрятся на тех, чья фигура относится к типу яблоко. Ну а мини подойдет всем, кто гордится своими ногами.
Тщательно подбирайте тональное средство
Неправильно подобранное тональное средство может сыграть злую шутку. Например, если вы выбрали тон светлее вашего натурального, то он может сделать мелкие морщинки более заметными. С возрастом лучше выбирать тональное средство на 1-2 тона темнее и лучше со светоотражающими частицами.
Также нужно обращать внимание на плотность покрытия: слишком толстый слой визуально старит и делает лицо менее сияющим.
Используйте вместо черной подводки коричневую
Стилисты не рекомендуют использовать черную подводку для глаз. Считается, что она способна подчеркнуть темные круги под глазами и даже визуально сделать глаза меньше. Так же существует мнение, что холодный оттенок прибавляет возраст. Это касается и цвета волос, например. Так что черный карандаш лучше заменить на коричневый: теплые оттенки делают глаза ярче.
Что касается самих карандашей, то лучше выбирать кремовые: они хорошо скользят по коже. А если в их составе будут такие увлажняющие компоненты, как масло ши или какао, то вообще отлично.
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