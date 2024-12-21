10 лайфхаков, благодаря которым женщины 50+ блистают особенно ярко

Женщины во все времена стремились подчеркивать свою красоту и сохранять ее как можно дольше. Сейчас к нашим услугам представлено огромное количество всевозможных косметических процедур и средств. Но сиять в зрелом возрасте можно не только благодаря им. Есть еще несколько лайфхаков от стилистов и визажистов.

Используйте румяна и тени правильно

Визажисты уверены, что кремовые румяна просто созданы для зрелой кожи. Они придают небольшой влажный блеск, из-за которого она выглядит более молодой. Наносить их советуют кончиками пальцев, а затем растушевывать спонжем или кистью. Также важно знать, куда добавлять румяна. Наносить их стоит на «яблочки» щек, и ни в коем случае не сбоку и тем более не использовать в качестве контуринга — это мгновенно визуально сделает вас старше. Стилисты считают, что небольшой блеск способен придать коже сияние и свежесть. Поэтому не стоит бояться теней с шиммером или хайлайтера, чтобы «оживить» лицо. Тени со светоотражающими блестками делают глаза ярче. Вы можете нанести буквально капельку этого продукта в центр век и наслаждаться тем, насколько эффектно это смотрится. Хайлайтер же стоит наносить на самые высокие части скул.

Откажитесь от густой челки

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Steven Ferdman / Everett Collection / East News

С появлением на лбу морщин у многих возникает соблазн попытаться прикрыть их густой челкой. Но стилисты считают, что она слишком сильно скрывает лицо, делает глаза визуально меньше и вообще только подчеркивает морщинки. Если уж очень хочется челку, рекомендуется выбирать длинный и легкий вариант.

Будьте аккуратны с макияжем губ

Слишком темные и тем более матовые помады могут быть коварными. Они вполне способны сделать губы визуально тоньше, забиться даже в самые тонкие морщинки губ и придать им неряшливый вид. Визажисты уверены, что для придания объема зрелым дамам стоит выбирать прозрачные или розоватые блески. Также можно воспользоваться маленькой хитростью: нанести кремовую помаду натурального цвета и добавить капельку более светлой помады в центр верхней и нижней губы. Что касается прорисовки контура карандашом, то лучше этого не делать, ведь он тоже привлекает внимание к морщинкам вокруг губ.

Обратите внимание на свою стрижку

При выборе стрижек и укладок трудно не попасть впросак. По мнению бьюти-экспертов, педантично прямые пряди с тупыми кончиками могут отяжелить черты лица. А кожа будет выглядеть дряблой. Чтобы не накидывать себе лишних годков, лучше выбирать прически с мягким объемом и многослойностью. Волосы «в движении» смягчат резкие линии лица и подчеркнут его достоинства.

Не бойтесь цвета

Пока одни уверены в том, что зрелым дамам стоит забыть о ярких цветах в своем гардеробе, другие считают, что их как раз стоит привнести. Смелые оттенки и принты могут добавить индивидуальности и выразительности образу. Если вы хотите носить что-то яркое рядом с лицом, здорово знать, какие именно тона наиболее выигрышно подчеркивают ваши черты и оживляют цвет лица. Для этого нужно определить, какой тип имеет ваша кожа: холодный или теплый. Проверьте цвет вен на руке. У людей с холодным подтоном кожи вены, как правило, синие, а у людей с теплым — зеленые. Дамам с холодным типом лучше присмотреться к смелым синим оттенкам, ледяному голубому и розовому, лавандовому или рубиновому. Теплому типу больше идут насыщенные осенние тона: персиковый, коралловый, оранжевый, золотой и яркие красные.

Оформите брови

Считается, что густые брови — это олицетворение молодости. А вот тонкие и едва заметные визуально делают человека старше. Так что стоит заняться оформлением бровей, а если вы в этом деле новичок, можно начать с пудры, выбрав нейтральный оттенок. Будьте осторожнее с теплыми и золотистыми: они часто уходят в красноту и выглядят ненатурально. Также можно присмотреться к технике корейских женщин, которые предпочитают мягкую форму бровей или вообще оставляют их прямыми. Естественная форма тоже ассоциируется с молодостью.

Не рисуйте слишком толстые стрелки

Evan Agostini / Invision / East News

Густая черная подводка может выглядеть стильно, а может, наоборот, сделать образ нелепым. Толстая линия подводки создает эффект «засыпающего взгляда», визуально уменьшая глаза. В то время как тонкие черные линии сделают взгляд открытым и сверкающим. Эксперты советуют использовать карандаши темно-коричневых и серых оттенков. Они помогут создать лаконичный и изысканный макияж.

Избегайте бесформенных юбок

Стилисты рекомендуют избегать бесформенных юбок, пошитых из рыхлых тканей типа твида и кримплена. А присмотреться стоит к вариантам, которые подчеркивают фигуру и пригодятся для всех случаев жизни. Выбрать удачный вариант можно, ориентируясь на свой тип фигуры. Дамам с фигурой типа песочные часы или груша лучше выбрать юбку-карандаш до колена или чуть ниже. Юбки с А-силуэтом или с завышенной талией отлично смотрятся на тех, чья фигура относится к типу яблоко. Ну а мини подойдет всем, кто гордится своими ногами.

Тщательно подбирайте тональное средство

ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Неправильно подобранное тональное средство может сыграть злую шутку. Например, если вы выбрали тон светлее вашего натурального, то он может сделать мелкие морщинки более заметными. С возрастом лучше выбирать тональное средство на 1-2 тона темнее и лучше со светоотражающими частицами. Также нужно обращать внимание на плотность покрытия: слишком толстый слой визуально старит и делает лицо менее сияющим.

Используйте вместо черной подводки коричневую