20+ зрелых сердцеедок, которые не перестают жечь объективы камер своей красотой

Культура
28 минут назад

В обществе сложился стереотип, что зрелым женщинам следует выбирать сдержанные наряды, ведь они уже давно не юные девицы. Многие дамы боятся нарушать это неписаное правило и нехотя ему подчиняются. Но вот героини нашей подборки отмели все глупые предрассудки и доказали, что и перешагнув 40-летний порог можно выглядеть ярко и неотразимо.

Сельма Блэр, 51 год

Evan Agostini/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Энди Макдауэлл, 65 лет

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Кайли Миноуг, 55 лет

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Мелисса Маккарти, 53 года

KGC-03/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джейми Ли Кертис, на фото 64 года

VALERIE MACON/AFP/East News, Willy Sanjuan/Invision/East News

Шарлотта Генсбур, на фото слева 50 лет, справа — 51 год

LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press / East News, Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News

Хайди Клум, 50 лет

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Керри Вашингтон, 47 лет

Evan Agostini/Invision/East News, DNPhotography/ABACA/Abaca/East News

Наоми Уоттс, 55 лет

ANGELA WEISS/AFP/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Шэрон Стоун, на фото 65 лет

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Трейси Эллис Росс, на фото 50 лет

Invision/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Падма Лакшми, на фото слева 52 года, справа — 53

ANGELA WEISS/AFP/East News, Dan Steinberg/Invision/East News

Брук Шилдс, 58 лет

Charles Sykes/Invision/East News, Charles Sykes/Invision/East News

Мэй Маск, на фото 74 года

Vianney Le Caer/Invision/East News

Сальма Хайек, 57 лет

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Джейн Сеймур, на фото 72 года

CJ Rivera/Invision/East News, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Хэлли Берри, 57 лет

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Анджела Бассетт, 65 лет

Alberto Pezzali/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Анна Делло Руссо, 61 год

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, RW/Associated Press/East News

Пенелопа Крус, на фото 48 лет

Didier Ferey/KCS/East News, Miguel Cordoba/SIPA/SIPA/East News

Хелена Кристенсен, на фото слева — 52 года, справа — 54

Invision/Invision/East News, BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News

Николь Кидман, 56 лет

Evan Agostini/Invision/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Evan Agostini/Invision/East News
O_о
1 день назад

А, та самая фотка, которую громко и отчётливо не стыдили за вот эти вот локти, посмотрите

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Шарлиз Терон, 48 лет

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Полюбоваться на роскошные наряды знаменитостей можно и в других наших подборках:

Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Комментарии

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Kate
1 день назад

А авторкам сего опуса выжгли хлебушек, который заменяд мозг

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