20+ зрелых сердцеедок, которые не перестают жечь объективы камер своей красотой

В обществе сложился стереотип, что зрелым женщинам следует выбирать сдержанные наряды, ведь они уже давно не юные девицы. Многие дамы боятся нарушать это неписаное правило и нехотя ему подчиняются. Но вот героини нашей подборки отмели все глупые предрассудки и доказали, что и перешагнув 40-летний порог можно выглядеть ярко и неотразимо.