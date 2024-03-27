20+ зрелых сердцеедок, которые не перестают жечь объективы камер своей красотой
Культура
28 минут назад
В обществе сложился стереотип, что зрелым женщинам следует выбирать сдержанные наряды, ведь они уже давно не юные девицы. Многие дамы боятся нарушать это неписаное правило и нехотя ему подчиняются. Но вот героини нашей подборки отмели все глупые предрассудки и доказали, что и перешагнув 40-летний порог можно выглядеть ярко и неотразимо.
Сельма Блэр, 51 год
Evan Agostini/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Энди Макдауэлл, 65 лет
Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News
Кайли Миноуг, 55 лет
Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Мелисса Маккарти, 53 года
KGC-03/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Джейми Ли Кертис, на фото 64 года
VALERIE MACON/AFP/East News, Willy Sanjuan/Invision/East News
Шарлотта Генсбур, на фото слева 50 лет, справа — 51 год
LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press / East News, Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News
Хайди Клум, 50 лет
Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Керри Вашингтон, 47 лет
Evan Agostini/Invision/East News, DNPhotography/ABACA/Abaca/East News
Наоми Уоттс, 55 лет
ANGELA WEISS/AFP/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Шэрон Стоун, на фото 65 лет
Balkis Press/ABACA/Abaca/East News
Трейси Эллис Росс, на фото 50 лет
Invision/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
Падма Лакшми, на фото слева 52 года, справа — 53
ANGELA WEISS/AFP/East News, Dan Steinberg/Invision/East News
Брук Шилдс, 58 лет
Charles Sykes/Invision/East News, Charles Sykes/Invision/East News
Мэй Маск, на фото 74 года
Vianney Le Caer/Invision/East News
Сальма Хайек, 57 лет
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Джейн Сеймур, на фото 72 года
CJ Rivera/Invision/East News, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Хэлли Берри, 57 лет
Balkis Press/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Анджела Бассетт, 65 лет
Alberto Pezzali/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
Анна Делло Руссо, 61 год
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, RW/Associated Press/East News
Пенелопа Крус, на фото 48 лет
Didier Ferey/KCS/East News, Miguel Cordoba/SIPA/SIPA/East News
Хелена Кристенсен, на фото слева — 52 года, справа — 54
Invision/Invision/East News, BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News
Николь Кидман, 56 лет
Evan Agostini/Invision/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Evan Agostini/Invision/East News
А, та самая фотка, которую громко и отчётливо не стыдили за вот эти вот локти, посмотрите
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Шарлиз Терон, 48 лет
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Полюбоваться на роскошные наряды знаменитостей можно и в других наших подборках:
Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
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