Дело не в длинной юбке, а в обуви (длинная юбка-клеш с высокими каблуками сразу нет).
10 предметов гардероба, из-за которых мы выглядим старше
Образ жизни — главный секрет вечной молодости и неувядающей красоты. Но если с этим пунктом не все идеально, на помощь может прийти одежда. С ее помощью легко освежить внешний вид. Правда, так же просто можно и случайно добавить себе пару лишних лет. Рассказываем, какие модные промахи мешают выглядеть моложе и стильнее.
Носить вещи с цветочным принтом
Носить длинные юбки
Чересчур длинные юбки могут добавить возраста и придать образу старомодность — особенно если они сочетаются с бесформенным силуэтом. Конечно, при выборе фасона важно учитывать рост, тип фигуры и ее особенности. Но для большинства женщин наиболее выигрышной остается длина до колена или чуть выше.
Перебарщивать с нюдом
Образы в приглушенных и бежевых цветах любят женщины разных возрастов. Они выглядят сдержанно, элегантно и дорого. Однако с возрастом стоит быть аккуратнее с полностью бежевыми нарядами. Хоть они и смотрятся хорошо, но могут прибавлять лишних лет, подчеркивать морщины и делать кожу визуально блеклой. Вместо этого стоит выбрать одну нейтральную вещь и сочетать ее с чем-то ярким.
Выбирать слишком массивные украшения
Аккуратные и элегантные украшения сразу преображают образ и визуально делают наш образ моложе. А вот крупные ожерелья, наоборот, могут утяжелить внешний вид. Отличный стильный вариант — несколько тонких цепочек из одного металла, надетые слоями.
Носить рваные джинсы
Джинсы носят если не все, то очень многие, однако деним дениму рознь. От моделей с обилием рванины и дырок лучше отказаться. Потому что они буквально кричат о попытке молодиться и казаться моложе.
Но это не значит, что вы теперь обязаны носить только консервативные модели. Если хочется найти джинсы «с изюминкой», присмотритесь к вариантам с рваным нижним краем.
Носить очки без оправы
Отсутствие оправы визуально делает лицо возрастным и усталым. Такой же эффект дают оправы со стразами и другим декором. Если хочется придать образу молодости и легкости, стоит остановить свой выбор на округлых оправах коричневого или черного цвета.
Игнорировать бесшовное белье
Секрет красивых форм зачастую не в удачных брюках, а в хорошо подобранном белье. Лучше, если оно будет бесшовным и гладко прилегающим к коже. Так оно не будет подчеркивать возрастные изменения на бедрах и попе. Да и линия трусиков не будет заметна под одеждой.
Носить капри
Это весьма своеобразная одежда, которую даже обладательницам идеальных ног стоит носить с осторожностью. Все потому, что капри подчеркивают самую широкую часть нашей ноги и делают ноги грузными. Визуально это может даже накинуть пару лет.
Классная альтернатива — брюки до щиколотки или чуть выше. Это могут быть расклешенные джинсы или палаццо. Главный критерий — штаны должны заканчиваться на самом узком месте ноги.
Неправильно носить жемчуг
Украшения из жемчуга довольно сложные и противоречивые. У многих они могут ассоциироваться с аристократичными пожилыми леди. И в сущности нет ничего плохого в том, чтобы быть похожими на них. Однако, если наша цель — создать стильный и современный образ, стоит пойти по нестандартному пути. Например, сочетать жемчуг с другими украшениями или добавлять его в образы с джинсами.
Выбирать джинсы с завышенной талией
Высокая посадка не добавляет возраст, а визуально вытягивает фигуру и удлиняет ноги. А справа - это мужская посадка
Слишком высокая посадка джинсов может визуально добавлять возраст. Стоит только купить себе такие для повседневной носки — и прощай, молодость. Если пояс находится далеко выше пупка, тело выглядит короче, нарушаются пропорции, и образ становится небрежным. Лучше выбирать джинсы, где талия всего на 2–4 см выше пупка — так силуэт сохраняет баланс и свежесть.
Игнорировать ремни
Свободная одежда может визуально прибавить и вес, и возраст. Решает эту проблему такой простой аксессуар как ремень. С его помощью можно подчеркнуть талию и добиться эффекта фигуры типа «песочные часы». Его можно носить как с брюками, так и поверх платьев или рубашек. Если вы открыты к экспериментам, можно поиграть с ремнями разных стилей, ширины и цвета.
Выбирать устаревшую обувь
Мы в любом возрасте стремимся к комфорту. И один из способов его добиться — носить обувь на плоской подошве. Однако в этом вопросе главное не переусердствовать, так как есть риск прибавить себе несколько лет. Так, например, ортопедические сабо или спортивные сандалии лучше спрятать подальше.
А присмотреться стоит к более интересным вариантам яркого цвета, с необычным носком или на массивной подошве. Самые смелые могут попробовать шлепки для бассейна.
Мода никогда не стоит на месте. В этой статье мы рассмотрели трендовые вещи, которые сделают ваш образ свежим и современным.
Комментарии
А как же любимая фраза здешних авторесс "накинет годков"?
Если ее нет, то текст не засчитан)