10 предметов гардероба, из-за которых мы выглядим старше

Джинсы носят если не все, то очень многие, однако деним дениму рознь. От моделей с обилием рванины и дырок лучше отказаться. Потому что они буквально кричат о попытке молодиться и казаться моложе.

Но это не значит, что вы теперь обязаны носить только консервативные модели. Если хочется найти джинсы «с изюминкой», присмотритесь к вариантам с рваным нижним краем.