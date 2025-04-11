11 модных хитростей, которым позавидуют даже стильные штучки
Модные тренды меняются с завидной регулярностью, но далеко не все образы с подиумов можно перенести в повседневную жизнь. Мы решили собрать советы от экспертов, которые помогут сориентироваться в последних модных веяниях и подскажут, к каким трендам стоит относиться с осторожностью.
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1. Стоит выбрать классический тренч или приталенный пиджак
В последние годы одежда в строгом стиле была на пике моды. Но некоторые трендовые вещи, такие как объемные блейзеры и пиджаки, довольно сложно сочетать с другими предметами гардероба. К тому же весной, когда погода меняется как по щелчку пальцев, носить их не слишком удобно. Если понадобится накинуть поверх пиджака пальто или плащ, образ может выглядеть громоздко.
Стилисты советуют выбирать более классические модели — например, тренч или кардиган. Тем более, что с помощью них можно создать трендовый многослойный образ. Во-первых, такая элегантная одежда никогда не выходит из моды. А во-вторых, если надеть под тренч шелковую блузку или тонкий джемпер, ансамбль получится одновременно удобным и стильным.
Если уж без пиджака не обойтись, лучше выбрать приталенную модель. Благодаря этой детали образ сразу становится более женственным и элегантным. Такие пиджаки выглядят изысканно и аристократично — неслучайно этой весной они пользуются особой популярностью у француженок.
2. Куртка с высоким воротом придаст изюминки образу
Верхняя одежда с высоким воротником-стойкой не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. Причем такие модели можно найти в любом исполнении — и в форме куртки, и в виде тренча. Подобные предметы гардероба отлично подходят для переменчивой весенней погоды: в них не нужно оборачивать шею теплым шарфом. Кроме того, эти куртки хорошо сочетаются с любой одеждой, благодаря чему образ выглядит не только стильно, но к тому же дерзко и свежо.
3. Лучше прикупить сатиновые брюки
Каблуком два раза наступить и кирдык вашем брючатам)
Кстати, пищущим о моде пора уже запомнить, что satin и sateen - это разные ткани.
Если джинсы уже порядком надоели, можно присмотреться к сатиновым брюкам, которые так любят парижанки. Они невероятно удобны, и их можно носить хоть с рубашкой, хоть с футболкой, хоть со строгим блейзером. Такие брюки придают элегантность любому образу. А чтобы этот предмет гардероба всегда выглядел модно, стоит выбрать модель кремового, коричневого или черного цвета.
4. Туфли со змеиным принтом освежат наряд
Классические туфли на каблуке практически никогда не выходят из моды. Но есть один нюанс: подобрать пару яркого цвета, которая выглядела бы элегантно, может быть непростой задачей. К сожалению, такие модели зачастую выглядят старомодно и дешево, моментально портя даже продуманный образ.
Лучше отдать предпочтение обуви с анималистичным принтом — например, змеиным, — благо в этом сезоне она в тренде. Такие туфли, ботинки или сапоги добавляют яркости и свежести образу, при этом не перегружая его.
5. Обувь на тонкой подошве сделает образ ярче
Лоферы, кроссовки и другие модели на тяжелой, объемной подошве в этом сезоне выходят из моды. Впрочем, в этом есть и свои плюсы: к такой обуви сложно подобрать подходящий наряд, да и ноги в ней выглядят более массивными.
Сейчас в тренде лоферы, кроссовки и сандалии на тонкой подошве. Последние можно носить и с платьями, и с брюками. А если выбрать актуальную модель с асимметрией или украшенную бусинами, это придаст образу яркость и свежесть.
6. Лучше не перебарщивать с прозрачной одеждой
Прозрачная одежда все еще остается в тренде. И хотя сейчас на подиуме можно увидеть образы, полностью составленные из таких вещей, в реальной жизни такой ансамбль будет выглядеть несколько своеобразно. Да и не совсем понятно, куда в этом наряде можно пойти.
Лучше выбрать одну прозрачную вещь — например, легкую струящуюся юбку с подкладкой. В таком наряде не будет слишком холодно, а выглядеть он будет одновременно свежо и элегантно. А чтобы образ смотрелся еще интереснее, юбку можно сочетать с грубой кожаной курткой или мешковатым свитером.
7. Можно присмотреться к клогам в стиле бохо
Сейчас туфли на шпильке начинают понемногу терять актуальность, но это не значит, что этой весной все поголовно будут носить обувь на плоской подошве и полностью откажутся от каблуков. Просто можно дать ногам отдых и примерить более удобные модели, оставив головокружительные шпильки для лучших времен.
Так, в тренды возвращаются клоги на деревянном каблуке. Причем в магазинах сейчас представлено множество разнообразных вариантов этой обуви, так что каждый сможет найти пару на свой вкус.
8. Модные джинсы с низкой посадкой - это не лучший выбор
К искреннему ужасу одних модниц и радости других, джинсы с низкой посадкой начинают возвращаться в моду. Однако некоторые стилисты не советуют слепо следовать этому тренду. Модели с завышенной талией по-прежнему остаются актуальными — к тому же они визуально удлиняют ноги.
9. Не вся одежда с карманами долго удержится в трендах
Куртки с большим количеством карманов кажутся разумным выбором: с такой одеждой можно обойтись без сумочки. Кроме того, эти модели сейчас в тренде. Однако некоторые стилисты считают, что подобная верхняя одежда быстро выйдет из моды и будет выглядеть устаревшей.
Лучше выбрать брюки-карго: этот предмет гардероба никогда не теряет актуальности и подходит для любого времени года.
10. Замшевая куртка придаст образу элегантности
Замшевые куртки стали настоящим хитом сезона. Они идеально подходят для весенней погоды и могут добавить изюминку любому образу. Причем сейчас в магазинах можно найти замшевую куртку в любом стиле: от укороченной модели до объемного блейзера. Кстати, замшевая обувь также возвращается в тренды, поэтому можно создавать стильные и интересные ансамбли.
11. Стоит выбрать юбку длиной до колена
Некоторые стилисты полагают, что джинсовым юбкам сейчас стоит дать немного отдохнуть и отложить в шкаф до лучших времен. Если расставаться с этой одеждой совсем не хочется, лучше выбрать юбку-карандаш из денима. Модели макси, увы, сейчас кажутся устаревшими.
А вот юбки длиной до колена из гладкой ткани, наоборот, находятся на пике популярности. Если выбрать вариант бледно-розового цвета, образ будет выглядеть одновременно стильным и модным.
Весной хочется обновить не только гардероб, но и маникюр. Некоторые популярные дизайны уже выходят из моды, но, к счастью, есть варианты, которыми их можно заменить.
Комментарии
Мария, пожалуйста, мода - не Ваш конёк. То, что вы привели в пример, как стильные штучки, скорее потуги н.а таковые, увы. Стиль - это не просто вещь сама по себе, стиль - это образ в целом.