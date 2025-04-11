11 модных хитростей, которым позавидуют даже стильные штучки

В последние годы одежда в строгом стиле была на пике моды. Но некоторые трендовые вещи, такие как объемные блейзеры и пиджаки, довольно сложно сочетать с другими предметами гардероба. К тому же весной, когда погода меняется как по щелчку пальцев, носить их не слишком удобно. Если понадобится накинуть поверх пиджака пальто или плащ, образ может выглядеть громоздко.

Стилисты советуют выбирать более классические модели — например, тренч или кардиган. Тем более, что с помощью них можно создать трендовый многослойный образ. Во-первых, такая элегантная одежда никогда не выходит из моды. А во-вторых, если надеть под тренч шелковую блузку или тонкий джемпер, ансамбль получится одновременно удобным и стильным.