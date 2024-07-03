10+ случаев, когда киношники так гнались за красивой картинкой, что с разбега угодили в лужу

Перед костюмерами лент на историческую тематику стоят сложные задачи: подобрать наряды так, чтобы они не противоречили моде соответствующей эпохи, но при этом вписать их в антураж картины, да еще и характеры персонажей ими подчеркнуть. И порой в погоне за последними двумя пунктами страдает первый: костюмы радуют глаз, без слов рассказывают о герое, но едва ли являются достоверными.

Матильда и ее коллеги по сцене не носили колготки

В конце XIX века, когда происходят основные события фильма, еще не существовало нейлоновых колготок. Они появятся только в 1939 году. А балерины выступали в толстых трико. Художник по костюмам фильма «Матильда» решила, что такой элемент костюма танцовщиц прошлого в кадре будет выглядеть не очень-то и красиво. Однако используемые колготки она снабдила кривоватыми швами сзади, что они не казались слишком современными.

Маргарита голыми плечами не светила

Хотя последняя экранизация знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита» вызвала немало споров, работа художников по костюмам снискала в основном положительные отзывы. Но так как создатели ленты переосмыслили многие моменты из оригинала, каноничные образы героев тоже изменились. В книге Мастер и Маргарита впервые встречаются ранней весной, и женщина держит в руках «отвратительные, желтые цветы», которые выделяются на фоне ее черного пальто. В фильме же главный герой замечает будущую возлюбленную на первомайской демонстрации. Режиссер сознательно пошел на эти изменения, чтобы ярче показать разницу между одинокой, страдающей Маргаритой и веселящейся толпой. Вместо черного пальто барышню нарядили в фиолетовое платье.

Некоторые зрители рвали и метали, увидев Маргариту в солнцезащитных очках, — это анахронизм. В начале прошлого столетия такие изделия уже существовали, но в той точке земного шара, где происходят события фильма, о них еще особо не знали. И только в 1960-х годах солнцезащитные очки войдут в моду, когда их начнут носить локальные кинозвезды.

Герои фильма «Викинг» получились чересчур неопрятными

Для одной из самых дорогостоящих лент было создано около 2 тысяч различных костюмов. Понятно, что детально воссоздать одежду той эпохи было практически невозможно, потому как многие источники по-разному описывают костюмы тех или иных племен. Однако художница по костюмам, которая работала над этой лентой, советовалась с разными экспертами и изучала оставшиеся музейные экспонаты, поэтому образы получились интересными и вполне достоверными. Лишь один момент вызвал больше нарекания у критиков — чистота нарядов. Люди в те времена старались почаще мыться и регулярно стирали свою одежду, а потому не должны были выглядеть такими запущенными грязнулями.

Создатели платья Татьяны Лариной ошиблись веком

Режиссер фильма «Онегин» (2024) не ставил перед художницей Гульнарой Шахмиловой задачи сделать исторически точные наряды. С помощью костюмов она должна была воссоздать на экране атмосферу того времени и передать внутреннее состояние героев. А потому в платьях дам смешиваются стили разных исторических периодов — французского ампира, классицизма и романтизма. Однако один наряд вызвал недоумение у некоторых критиков. Когда Татьяна Ларина и Онегин вновь встречаются на балу, женщина блистает в роскошном черном платье, которое смотрелось бы уместнее во второй половине XIX или даже начале XX века. В связи с чем у зрителей возник естественный вопрос: сколько же десятилетий длилась разлука главных героев?

Маловероятно, что Анна Каренина пользовалась красной помадой

В сериале «Анна Каренина. История Вронского» главная героиня красит губы красной помадой, что вызвало недоумение некоторых зрителей. Во второй половине XIX века яркий макияж считался признаком легкомысленных дам и порицался в обществе. Так, в одном из журналов тех времен писали: «Все эти средства доведены в настоящее время до возможного совершенства и не делают такого вреда, как прежние белилы и румяна, но какая же порядочная женщина станет себя разрисовывать?!» С другой стороны, Анна накрасила губы дома. Возможно, создатели хотели показать, что она всего лишь хотела произвести впечатление на возлюбленного.

Офицеры не отплясывали на балах в белых мундирах

Уже больше полувека создатели фильмов и сериалов о первой трети XIX столетия отправляют кавалергардов на балы в белых мундирах. Однако этот образ не соответствует исторической действительности. У офицеров этих полков действительно была белая парадная форма, но на бал в таком одеянии никто бы не явился. Дело в том, что у мундиров отсутствовали фалды, и они были достаточно короткими, а потому ягодицы, обтянутые лосинами, оставались открытыми. В таком виде офицер не на шутку ужаснул бы дам на балу. Поэтому на торжественные рауты кавалергарды наряжались в специальные красные вицмундиры с фалдами. Но, надо отметить, киношники пренебрегли историческими фактами не просто так — в своем романе Толстой сам неоправданно нарядил Болконского в белый мундир. Есть мнение, что писатель сделал это ради пущего эффекта.

Свадебное платье из «Соломенной шляпки» несколько обескураживает

Художница по костюмам Татьяна Кочергина с помощью нарядов смогла создать на экране легкое и игривое настроение, идеально подходящее для водевиля. Ее платья украшают многочисленные рюши и оборочки, а вся одежда в основном выполнена в пастельных тонах. Хотя не все наряды соответствуют конкретной исторической эпохе, в ленте они смотрятся очень органично. Выбивается из общего ряда только один костюм — свадебное платье. Оно явно сшито из синтетической ткани, а юбка своей драпировкой напоминает парадные шторы из школьного актового зала. Возникает ощущение, что наряд прибыл на съемочную площадку прямо из магазина свадебного платья 1970-х годов.

Крестьяне в фильме «Холоп» выглядят уж слишком потрепанно

По сюжету ленты главного героя отправляют в поселок, стилизованный под деревню XIX века, и он должен поверить, что переместился в прошлое. Видно, молодой человек был не слишком знаком с бытом того времени, так как некоторые костюмы выглядят не очень-то достоверно. Если крой нарядов более или менее соответствует крестьянской одежде этой исторической эпохи, их внешний вид у некоторых зрителей вызвал нарекания. В те времена люди не носили рваных рубах и штанов — просто потому что одежда стоила недешево и очень ценилась. Любую дырочку или потертость старались максимально быстро заштопать и скрыть.

Костюмы фильма «Чук и Гек. Большое приключение» выпадают из нужной эпохи

Наряды, созданные для фильма, действительно получились яркими и красочными, и картинка в результате радует глаз. Но действие фильма происходит в 30-е годы прошлого века, и его создатели тщательно и с любовью собрали предметы быта того времени, чтобы воплотить в жизнь достоверные образы. А вот одежда в большинстве своем не соответствует заявленному историческому периоду. В те времена не носили свитера с яркими принтами — это была в основном рабочая одежда, предназначенная, например, для охоты, а потому узорами ее не украшали. Яркие вязанные жилетки тоже еще не были популярны. Понятно, что фильм показывает некоторую сказочную реальность, но если создатели задают какие-то параметры, то их лучше придерживаться во всем.

Прически из ленты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» предвосхитили будущее

Великосветские модницы действительно украшали свои завитые кудри различными фигурами, в том числе и парусниками. Но такие прически появились только в конце XVIII века и просуществовали относительно недолго, всего несколько лет. В начале века дамы действительно создавали на голове высокие конструкции под названием «фонтаж», перевязанные драгоценностями и кружевами, но выглядели эти прически совершенно иначе. Так что барышни из известного фильма обогнали моду на десятки лет.

В кино у Ларисы Огудаловой было восхитительное платье, но... современное