10 тонкостей выбора украшений, которые стоит учесть, чтобы блистать в полную силу

Украшения можно сравнить со специями — если грамотно добавить их в образ, то он заиграет новыми красками. А если ошибиться, то испортится все впечатление. Поэтому важно знать, как правильно выбрать и носить украшения, чтобы выглядеть шикарно, а не нелепо.

Лучше отдать предпочтение темным оттенкам металла

Выбирая украшения, стоит предпочесть более темные оттенки металла светлым. Светлый материал выглядит более дешевым, так как на бижутерию обычно просто наносят металлическое покрытие, которое сильно блестит. Настоящие золото или серебро не такие яркие и имеют насыщенный глубокий оттенок.

Многослойность должна быть грамотной

Сочетание нескольких цепочек — это современно и красиво, но важно подойти к делу грамотно. Максимальное количество украшений — 3, при большем их количестве уже будет перегруз. Посередине лучше использовать нейтральную цепочку, а вот верхний или нижний слой может быть акцентным (например, цепочка с кулоном).

С помощью украшений можно скорректировать черты лица

Evan Agostini/Invision/East News , Charles Sykes/Invision/East News

Например, крупный нос можно скорректировать с помощью больших сережек. Дело в том, что уши и нос находятся примерно на одной линии — добавляя крупные украшения, можно сместить фокус внимания на нижнюю часть лица, и нос будет выглядеть меньше.

Важно соблюдать контраст между серьгами и ожерельем

Равноценные по блеску, цвету или величине серьги и ожерелье могут перегружать образ. Лучше сделать акцент на чем-то одном. Например, выбрать яркое ожерелье и маленькие сережки или наоборот. Еще можно создать контраст с помощью яркого цветного и более «спокойного» украшения.

Жемчуг бывает разным

Многие считают, что жемчужное колье или сережки — это классика, которая подходит всем. Однако у жемчуга есть оттенки: белый, розовый, серебряный. И этот момент нужно учитывать, чтобы подобрать правильный оттенок под свой тон кожи и сделать образ безупречным. Холодному тону кожи подходит белый и розовый жемчуг, а для теплого тона лучше выбрать серый или белый камушек.

С помощью украшений можно подчеркнуть красоту улыбки

Eric Catarina/Allpix Press/East News , Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Драгоценные камни красных и синих оттенков контрастируют с естественным желтоватым цветом эмали и могут визуально сделать зубы белее, а улыбку ярче. Таким же эффектом обладают блестящие украшения, особенно из белого золота и с бриллиантами. Но важно выбирать украшения без оранжевого отлива — они подчеркнут желтизну зубов.

Еще при помощи украшений можно обыграть особенности фигуры

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Людям с крупной комплекцией лучше носить крупные украшения, а для более хрупкого телосложения рекомендуется выбрать маленькие и изящные драгоценности. Важно направлять акценты, чтобы сбалансировать пропорции. Например, женщины с большой грудью и широкими плечами могут визуально удлинить силуэт с помощью длинного ожерелья.

Сережки подбираются к прическе

Evan Agostini/Invision/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Чтобы образ выглядел гармонично, длинные висячие серьги лучше носить с короткой стрижкой или собранными сзади волосами. Если локоны распущены, то идеальный вариант — сережки, которые находятся только на мочке уха. Универсальным вариантом для любой прически будут гвоздики или кольца.

Выбор пальца для кольца тоже важен

На безымянном пальце носят обручальные кольца, а вот указательный и мизинец отлично подходят для крупных и ярких украшений. На среднем же пальце кольца лучше не носить. Как вариант, можно выбрать маленькое и тоненькое изделие. В противном случае украшение будет только мешать.

Бусы бусам рознь

Лучше отдавать предпочтение изделиям с мелкими бусинами, так как крупные могут визуально накинуть лишних лет. Кстати, ожерелья со стеклянными бусинами смотрятся дорого. Однако важно следить за тем, чтобы бусы не выглядели по-детски.