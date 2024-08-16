10 советов от модных экспертов, благодаря которым мама на раз-два затмит всех на школьной линейке

Большинство мам волнуется перед началом учебного года. Ведь надо не только подготовить ребенка к школе, но и выбрать подходящий наряд для чада и для себя. А найти удачный образ, который будет не только стильным, но и удобным, порой бывает непросто. Мы решили выяснить, что стилисты советуют надеть мамам на школьную линейку.



Гипюровое платье стоит приберечь для другого повода

Конечно, первого сентября каждая мама хочет выглядеть понаряднее. Но тут важно не переборщить. Платье, сшитое из гипюра или украшенное вставками из этого материала, вряд ли будет выглядеть уместно на утренней линейке. Большинство подумает, что мама ворвалась на праздник сразу после веселой вечеринки. Такой туалет — не слишком подходящая одежда для школьных мероприятий. К тому же стилисты отмечают, что сейчас гипюровые платья кажутся безнадежно устаревшими. Лучше уж выбрать миди платье с запахом, которое будет смотреться одновременно стильно и элегантно. Другой вариант: примерить модное сейчас платье-рубашку. В нем потом можно и на работу отправиться.

Лучше избегать слишком ярких цветов

Пылающе красное или сочно зеленое платье отлично подходит для выхода в свет, но на школьной линейке вряд ли будет выглядеть уместно. Женщина в нем будет сиять, как костер в ночи, на фоне детишек, одетых в строгую форму. К тому же во многих учебных заведениях существует строгий дресс-код, и яркий наряд вызовет в лучшем случае легкое недоумение у других взрослых. Модные советы для мам говорят, что стоит подобрать туалет в базовых, нейтральных цветах: белом, бежевом, сером или светло-розовым. Такое платье будет смотреться одновременно сдержанно и элегантно, плюс не отвлечет внимание от главных героев праздника — школяров.

Не следует надевать туфли на высоком каблуке

Не последнюю роль в создании образа играет и обувь. Туфли на шпильках выглядят элегантно и их можно примерить как со строгим платьем, так и с брючным костюмом. Есть только один минус: на этом празднике вам придется провести на ногах несколько часов. И если вы не привыкли к высоким каблукам, линейка превратится для вас в настоящее мучение. Шлепки и открытые сандалии тоже будут не лучшим выбором. Стилисты советуют мамам подобрать что-то более элегантное и простое. Например, балетки или лоферы. Они сейчас в тренде, выглядят достаточно сдержанно, да и стоять в них удобнее.

Вместо спортивной одежды можно примерить комбинезон

Lala_Luna 4 часа назад Вы окна пришли мыть? Тряпку можно взять у завхоза! Мы сейчас закончим и вы сможете приступить к работе - - Ответить

Хотя спортивные штаны сейчас в моде, и женщины не смущаются примерять их с рубашками и пиджаками, такой образ навряд ли будет выглядеть уместно 1-го сентября. Все-таки это официальное мероприятие и стоит появиться на нем в чем-то более строгом. Пусть лучше остальные мамочки обсуждают в чате что-нибудь другое, а не ваш наряд. Отличной альтернативой может стать комбинезон. Во-первых, такая одежда сейчас в тренде. Во-вторых, в свободном комбинезоне из натуральной, дышащей ткани женщина без проблем простоит всю линейку.

Стоит обратить внимание на расцветку и фасон платья

Не стоит сходу отметать любой наряд, украшенный цветочным принтом. Но если платье или топ выглядит слишком легкомысленно и по-летнему, лучше отложить эту деталь туалета до следующего отпуска. Кроме того стилисты советуют не надевать на праздник платье с открытыми плечами. А вот платье миди в горошек, если у него достаточно строгий крой и руки хотя бы частично прикрыты, будет выглядеть идеально. Если вы не знаете, что надеть на школьную линейку, можно примерить однотонное платье-футляр серого, синего или кремового цвета. В нем любая мама будет выглядеть женственно и элегантно. В пару к наряду стоит подобрать жакет и лодочки. Если ансамбль получается слишком строгим, его можно разбавить ярким шелковым платком или изящной ниткой жемчуга.



Объемную сумку лучше оставить дома

Хотя каждая мама хочет быть полностью подготовленной к 1-му сентября, не стоит появляться на линейке с большим баулом. Даже строгая кожаная сумка тоут большого размера может придать образу некоторую неряшливость. Кроме того, таким аксессуаром можно случайно снести чужое чадо или другого родителя во время праздничной толкучки. Небольшой однотонный клатч или модная сейчас сумка-ведерко будут смотреться значительно уместнее на этом празднике. Да и носить их проще.

Глубина декольте и длина подола имеют значение

Слишком глубокий, откровенный вырез и обтягивающий лиф несомненно подчеркивают все достоинства женской фигуры. Но при этом могут вогнать в краску старшеклассников, которые тоже присутствуют на линейке. Такие фасоны лучше приберечь для других случаев, например, для похода в театр или ужина в ресторане. Чтобы никого не смущать, стоит выбрать платье или блузку с небольшим V-образным вырезом. Он смотрится достаточно скромно, но при этом визуально удлиняет шею. При этом не обязательно надевать платье или юбку в пол. Советы стилистов говорят, что подол наряда вполне может демонстрировать колени. Главное, чтобы он не поднимался выше, а верх ансамбля выглядел достаточно строго.

Черный брючный костюм лучше приберечь для офиса

Черный цвет придает образу строгость и сдержанность, плюс, почти у каждой женщины в гардеробе есть вещи в таких тонах. Но стилисты не советуют мамам наряжаться на праздничную линейку в черный костюм. Такой ансамбль будет выглядеть слишком мрачно на празднике. Лучше подобрать костюм в серых или бежевых цветах. Если тратиться на обновление гардероба не хочется, можно придать черному наряду яркости с помощью небольших аксессуаров.

Модные прозрачные одежды не подходят для праздничной линейки

Хотя тренд на прозрачную одежду навряд ли канет в Лету в ближайшее время, лучше не демонстрировать свою приверженность этой модной тенденции на школьной линейке. Все таки «голое платье» или прозрачная блузка могут показаться слишком вызывающими на этом мероприятии. Такая одежда больше подходит для вечера. Существуют не менее стильные, но более сдержанные образы для мам. Так можно выбрать простую белую рубашку, которая отлично подойдет для любого случая. В пару к ней стоит примерить прямые брюки, плиссированную юбку или даже джинсы. А чтобы наряд выглядел интереснее, лучше дополнить его тонким ремешком.

Не следует перебарщивать с яркими элементами

Светлана БМВ 6 часов назад И где там яркие элементы "глазам больно"? Всё в голубых не кричащих тонах. Но весь наряд мне не нравится. Юбка вообще не подходит к клетчатой курточке. "Шик" закрыт, практически ноутом. Но юбка, как раз с таким рисунком, что глаза ломает. 👀 - - Ответить

Конечно, каждая мама хочет выглядеть 1-го сентября как можно лучше. Но лучше проявить некоторую сдержанность при выборе наряда, чтобы не перегрузить образ. Если вы решили примерить на линейку юбку с принтом, то в пару к ней стоит надеть однотонный верх. То же самое касается и украшений. Тонкая золотая цепочка, элегантные часы, сережки-гвоздики идеально подойдут для этого мероприятия.