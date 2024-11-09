10 увлекательных фактов о Древнем Египте, где придумали удивительно точный тест на беременность

Пирамиды, фараоны, иероглифы... Кажется, мы знаем все о Древнем Египте. Но на самом деле эта цивилизация хранит в себе множество тайн и увлекательных фактов, которые изменят ваше представление об этой цивилизации.

Фараоны зачастую были полноваты

Египетское искусство часто изображает фараонов как сильных и подтянутых. Однако реальность могла быть другой. Их рацион, богатый хлебом и медом, был насыщен сахаром, что могло привести к набору веса. Исследования мумий показали, что многие египетские правители были полноваты, а в некоторых случаях даже страдали от диабета. Например, известная царица Хатшепсут, жившая в XV веке до н.э., изображена на своем саркофаге стройной и спортивной. Но, по мнению историков, она была полной и лысой.

Египтяне изобрели тест на беременность

Для определения беременности египтянки использовали два разных мешочка — один с ячменем, а другой — с пшеницей. Если после процедуры зерно в одном из них прорастало, пора было готовиться к рождению малыша. Но и это еще не все. Чтобы узнать пол будущего ребенка, нужно было просто подождать и посмотреть, какое из зерен прорастет первым. Если ячмень прорастает быстрее, то родится мальчик, а если пшеница — то девочка. Этот метод определения беременности точен примерно в 70% случаев. Хотя нельзя сказать того же про определение пола малыша, тут ошибки случаются чаще.

Египетские женщины обладали широким спектром прав

Несмотря на то, что в общественном и социальном плане египтянки считались ниже мужчин, они обладали значительной юридической и финансовой независимостью. Женщины имели право владеть имуществом, участвовать в судебных процессах как присяжные, составлять завещания и заключать контракты. Хотя большинство египтянок занимались домашним хозяйством, те, кто работал вне дома, получали равную оплату с мужчинами за ту же работу. В отличие от женщин Древней Греции, которые считались собственностью своих мужей, египтянки имели право на развод и повторный брак. Более того, египетские пары часто заключали брачные договоры.

Здесь было найдено самое старое платье в мире

Платье было обнаружено в 1913 году во время раскопок в некрополе Тархан. Это льняное изделие возрастом более 5000 лет, которое было признано старейшим в мире предметом тканой одежды. Основная часть представляет собой прямой кусок ткани шириной 76 см. Подол платья отсутствует, поэтому первоначальная длина неизвестна.

Настоящее имя никому нельзя было говорить

Настоящее имя египтянина считалось настолько важным, что держалось в секрете на протяжении всей жизни, а человека знали по прозвищу. Знание истинного имени кого-либо давало магическую власть над ним, и это одна из причин, по которой правители Египта брали себе другое имя, восходя на престол. Это было не только символической связью с другим успешным фараоном, но и формой защиты, обеспечивающей безопасность и гарантирующей спокойное путешествие в вечность после завершения земной жизни.

Первая известная кошка, получившая имя

Кто еще, если не древние египтяне, могли первыми дать имя кошке? Жила она во времена правления Тутмоса III (1479–1425 гг. до н. э.). А звали ее Неджем или Неджемет, что в переводе означает «милая» или «приятная». Этот факт даже был зафиксирован среди рекордов Гиннесса. На фото выше кошка принца Тутмоса. Чаще всего о нем говорят именно тогда, когда упоминают саркофаг его питомицы. Звали ее, кстати, Та-миу, что переводится как «кошка». Да-да, у него была кошка по имени Кошка.

Клеопатра не была египтянкой

Клеопатра VII Филопатор родилась в Египте в семье македонцев. Птолемеи правили Египтом после смерти Александра Македонского и славились тем, что сохраняли чистоту крови, заключая браки внутри своей семьи. Родители Клеопатры, вероятно, были братом и сестрой, и до того, как выйти замуж за Юлия Цезаря и отправиться в Рим, она была замужем за обоими своими младшими братьями. В отличие от большинства Птолемеев, Клеопатра принимала египетскую культуру, говорила на родном языке страны и носила традиционную одежду фараонов.

Были широко распространены татуировки

Татуировки в Древнем Египте имели как практическое, так и религиозное значение. Подавляющее большинство найденных на сегодняшний день мумий с татуировками принадлежат женщинам и так или иначе связаны с богиней Хатор. Весьма вероятно, что они использовались в качестве талисманов и оберегов, особенно молодыми женщинами. Ранее распространенное мнение о том, что татуировки были только у женщин из низших слоев общества, не имеет под собой фактических оснований. Женщины из элиты, в том числе жрицы, царственные супруги и наложницы, тоже носили татуировки, хотя на телах египетских цариц их обнаружено не было.

Использовали заплесневелый хлеб для лечения

Древние египтяне обнаружили, что природные вещества с антибиотическими свойствами, такие как мед и лук, можно использовать для лечения инфекций. Кроме того, они открыли противовоспалительные свойства ладана. Прополис использовался в качестве обезболивающего и седативного средства при лихорадке и боли. А заплесневелый хлеб использовали для лечения инфицированных ран за тысячи лет до того, как Александр Флеминг случайно открыл пенициллин, выделяемый плесенью.

Ухаживали за собой при помощи косметических средств