10+ злодеев из сказок нашего детства, которых мы еле узнали в других фильмах
В детстве мы бросали все дела, когда по телевизору начинали показывать наши любимые сказки. В те годы мы еще не понимали, что для исполнения роли злодея нужно настоящее мастерство, и поэтому могли недолюбливать этих персонажей. Но с возрастом мы с удивлением обнаружили, что это по-настоящему крутые актеры, и отыскали фильмы, в которых они блистали в разные годы XX века.
Вера Алтайская
Многие из нас запомнили ее по роли злой мачехи из сказки «Морозко», отправившей нелюбимую падчерицу в лес. Но на счету Веры Алтайской немало и других работ. Одна из них — новогодний фильм «Снежная сказка», в котором она сыграла героиню по имени Продажная Душа.
Андрей Файт
Андрей Файт - это и главнейший министр Нушрок из "Королевства кривых зеркал", и магрибский колдун из "Волшебной лампы Аладдина". На счету у актера, который начал сниматься в кино в 20-е годы прошлого века, несколько десятков сыгранных персонажей. А самые внимательные зрители могли заметить его сразу в двух эпизодических ролях в фильме "Бриллиантовая рука", где Андрей Файт сыграл продавца лотерейных билетов и одного из посетителей ресторана «Плакучая ива».
Аркадий Цинман
Актер снимался в экранизациях классических произведений, играл продавца, заправщика на бензоколонке и даже директора зоопарка. Но, пожалуй, лучше всего многим из нас запомнилась его роль министра-злодея Абажа в «Королевстве кривых зеркал». А без сложного грима Аркадия Цинмана можно было увидеть еще в одной сказке «Огонь, вода и... медные трубы», где он сыграл первого мудреца.
Анатолий Кубацкий
Благодаря своей колоритной внешности актер часто исполнял роли сказочных персонажей. К примеру, в «Марье-искуснице» он сыграл подводного царя Водокрута XIII. Но доводилось ему сниматься и в экранизациях классических произведений: в фильме «Анна Каренина» 1967-го года Анатолий Кубацкий появился в небольшой роли Матвея — камердинера Стивы Облонского.
Тамара Носова
В сказке «Новые похождения Кота в сапогах», которая вышла на экраны в 1958-м году, актриса сыграла роль коварной статс-дамы Двуличе, обожавшей плести придворные интриги. А в 1984-м любители классики смогли оценить игру Тамары Носовой в «Мертвых душах», где она мастерски создала образ помещицы Коробочки.
Георгий Вицин
В покрытом пылью и паутиной злом волшебнике Андрее Андреевиче из «Сказки о потерянном времени» сложно было узнать одного из участников знаменитого трио «Трус, Балбес и Бывалый» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Георгий Вицин органично вписался в обе роли — и сказочного злодея, и мелкого правонарушителя Труса.
Лидия Вертинская
Актриса снялась всего в 5 фильмах, но каждый из созданных ею образов хорошо запомнился зрителям. Взять хотя бы Анидаг — одну из главных злодеек «Королевства кривых зеркал». А дебютной ролью Лидии Вертинской стала птица Феникс в сказке «Садко», которая вышла на экраны в 1952-м году.
Михаил Кононов
Интересно, в 1984-м году, когда на экраны вышел фильм «Гостья из будущего», все ли зрители узнали в космическом пирате Крысе скромного учителя из «Большой перемены»? Михаил Кононов исполнил роль молодого историка Нестора Петровича еще в 1973-м году и завоевал сердца женской аудитории своей мягкостью и обаянием.
Вячеслав Невинный
В 1984-м году актер исполнил роль космического пирата Весельчака У в многосерийном фантастическом фильме «Гостья из будущего». А десять лет спустя, в 1994-м году, была завершена работа над сказкой «Волшебник Изумрудного города», в которой маленькие зрители и их родители увидели Вячеслава Невинного в образе добряка Страшилы.
Фаина Раневская
А мне она еще в Фитиле нравится 😁в этом журнале сыграла в нескольких сериях)
В 1947-м году знаменитая комедийная актриса сыграла злую мачеху в сказке «Золушка». Среди других ее работ был и телеспектакль «Дальше — тишина...», который зрители увидели в 1978-м году. Фаина Раневская в дуэте с Ростиславом Пляттом исполнили роли престарелых супругов, оказавшихся в тягость выросшим детям.
Наталья Климова
На счету у этой актрисы всего десяток ролей в кино, но каждая из них — настоящий бриллиант. Взять хотя бы грозную Снежную королеву из одноименного фильма 1966-го года. А двумя годами позже Климова появилась на экране в образе Весны в экранизации пьесы Островского «Снегурочка».
Бонус: рука, которая напоминала царю про должок в сказке «Варвара-краса, длинная коса», принадлежит Борису Грачевскому
Восхищаюсь актерами, которые способны гармонично создать негативный или комичный образ. Не все готовы играть сказочных героев, особенно непривлекательных. Некоторые из представленных в статье, по легенде, тяготились этими ролями. Но по мне, они все прекрасны
Мы обожаем этих актеров и старые добрые фильмы, но иногда нас тянет на эксперименты. Например, однажды мы представили, как бы выглядели сказочные персонажи, если бы их сыграли звезды Голливуда
Комментарии
Буквально пару дней назад вспоминала сказку «Королевство кривых зеркал», Олю и Яло, Абажа)
Помню, каждую пятницу днем садилась перед телевизором и ждала сказку.