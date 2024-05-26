10+ злодеев из сказок нашего детства, которых мы еле узнали в других фильмах

В детстве мы бросали все дела, когда по телевизору начинали показывать наши любимые сказки. В те годы мы еще не понимали, что для исполнения роли злодея нужно настоящее мастерство, и поэтому могли недолюбливать этих персонажей. Но с возрастом мы с удивлением обнаружили, что это по-настоящему крутые актеры, и отыскали фильмы, в которых они блистали в разные годы XX века.

Вера Алтайская

Многие из нас запомнили ее по роли злой мачехи из сказки «Морозко», отправившей нелюбимую падчерицу в лес. Но на счету Веры Алтайской немало и других работ. Одна из них — новогодний фильм «Снежная сказка», в котором она сыграла героиню по имени Продажная Душа.

Андрей Файт

Андрей Файт - это и главнейший министр Нушрок из "Королевства кривых зеркал", и магрибский колдун из "Волшебной лампы Аладдина". На счету у актера, который начал сниматься в кино в 20-е годы прошлого века, несколько десятков сыгранных персонажей. А самые внимательные зрители могли заметить его сразу в двух эпизодических ролях в фильме "Бриллиантовая рука", где Андрей Файт сыграл продавца лотерейных билетов и одного из посетителей ресторана «Плакучая ива».

Аркадий Цинман

Актер снимался в экранизациях классических произведений, играл продавца, заправщика на бензоколонке и даже директора зоопарка. Но, пожалуй, лучше всего многим из нас запомнилась его роль министра-злодея Абажа в «Королевстве кривых зеркал». А без сложного грима Аркадия Цинмана можно было увидеть еще в одной сказке «Огонь, вода и... медные трубы», где он сыграл первого мудреца.

Анатолий Кубацкий

Благодаря своей колоритной внешности актер часто исполнял роли сказочных персонажей. К примеру, в «Марье-искуснице» он сыграл подводного царя Водокрута XIII. Но доводилось ему сниматься и в экранизациях классических произведений: в фильме «Анна Каренина» 1967-го года Анатолий Кубацкий появился в небольшой роли Матвея — камердинера Стивы Облонского.

Тамара Носова

В сказке «Новые похождения Кота в сапогах», которая вышла на экраны в 1958-м году, актриса сыграла роль коварной статс-дамы Двуличе, обожавшей плести придворные интриги. А в 1984-м любители классики смогли оценить игру Тамары Носовой в «Мертвых душах», где она мастерски создала образ помещицы Коробочки.

Георгий Вицин

В покрытом пылью и паутиной злом волшебнике Андрее Андреевиче из «Сказки о потерянном времени» сложно было узнать одного из участников знаменитого трио «Трус, Балбес и Бывалый» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Георгий Вицин органично вписался в обе роли — и сказочного злодея, и мелкого правонарушителя Труса.

Лидия Вертинская

Актриса снялась всего в 5 фильмах, но каждый из созданных ею образов хорошо запомнился зрителям. Взять хотя бы Анидаг — одну из главных злодеек «Королевства кривых зеркал». А дебютной ролью Лидии Вертинской стала птица Феникс в сказке «Садко», которая вышла на экраны в 1952-м году.

Михаил Кононов

Интересно, в 1984-м году, когда на экраны вышел фильм «Гостья из будущего», все ли зрители узнали в космическом пирате Крысе скромного учителя из «Большой перемены»? Михаил Кононов исполнил роль молодого историка Нестора Петровича еще в 1973-м году и завоевал сердца женской аудитории своей мягкостью и обаянием.

Вячеслав Невинный

В 1984-м году актер исполнил роль космического пирата Весельчака У в многосерийном фантастическом фильме «Гостья из будущего». А десять лет спустя, в 1994-м году, была завершена работа над сказкой «Волшебник Изумрудного города», в которой маленькие зрители и их родители увидели Вячеслава Невинного в образе добряка Страшилы.

Фаина Раневская

В 1947-м году знаменитая комедийная актриса сыграла злую мачеху в сказке «Золушка». Среди других ее работ был и телеспектакль «Дальше — тишина...», который зрители увидели в 1978-м году. Фаина Раневская в дуэте с Ростиславом Пляттом исполнили роли престарелых супругов, оказавшихся в тягость выросшим детям.

Наталья Климова

На счету у этой актрисы всего десяток ролей в кино, но каждая из них — настоящий бриллиант. Взять хотя бы грозную Снежную королеву из одноименного фильма 1966-го года. А двумя годами позже Климова появилась на экране в образе Весны в экранизации пьесы Островского «Снегурочка».

Бонус: рука, которая напоминала царю про должок в сказке «Варвара-краса, длинная коса», принадлежит Борису Грачевскому