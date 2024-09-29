11 альтернатив привычному макияжу, которые особо актуальны в этом сезоне

Тенденции в макияже меняются в мгновение ока. И если раньше мы следили за трендами лишь по модным журналам, то сейчас популярный в этом сезоне макияж может прийти к нам как гром среди ясного неба — и из социальных сетей. Нам остается лишь пристегнуть ремни и внимательней присматриваться к образам на подиумах, прислушиваться к мнениям экспертов, которые легко ориентируются в этом потоке информации. А еще не забывать, что только нам решать, каким трендам следовать, а какие — наплевательски игнорировать.

Стрелки, которые стали хитом осеннего макияжа

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Осенью 2024 года стрелки для глаз обрели новое прочтение, продолжая оставаться не просто элементом макияжа, а средством для создания выразительного и запоминающегося образа. Широкие и размашистые, с растекшейся подводкой в стиле инди-слиз или тонкие, почти графичные, растягивающиеся к вискам — выбирайте те, что по вкусу вам, и не стесняйтесь изменять черному цвету. Кроме классического черного, мягкого или глянцевого, в моде драматичная подводка бордового цвета, а также более спокойные, но не менее шикарные цвета — серый и серебристый. Среди осенних бьюти-трендов — и стрелки, выполненные при помощи теней для век, shadow wings. Отказ от чопорного образа «сияющей девушки» в пользу готического гламура требует большей смелости в макияже глаз. А для вдохновения можно использовать образы из нового фильма Тима Бертона «Битлджус 2». Вайнона Райдер, сыгравшая в фильме одну из главных героинь, продолжает придерживаться киношного образа и на красных дорожках.

Румяна — по-прежнему универсальный бьюти-продукт

Румяна стали одним из определяющих трендов в макияже еще в 2020-м году и в сезоне осень/зима 2024 они не собираются сдавать своих позиций. Мы видели их в сочных образах девушек-помидорок, девушек-клубничек, а совсем недавно соцсети захлестнула волна «гранатовых девушек». В этом макияже основное внимание уделяется губам и щечкам, а предпочтение отдается глубоким темно-бордовым или коричнево-красным оттенкам, свойственным гранатовым зернам. Особый шик образу придают теплые подтонированные искусственные веснушки. С наступлением холодов возвращается модный тренд «румянец бойфренда». Этот образ подразумевает щедрое нанесение румян на яблочки щек, чтобы сымитировать естественный, свежий вид после физической активности. Тренд допускает универсальность в применении румян, в зависимости от того, предпочитаете ли вы мягкий или более интенсивный румянец.

Монохромный макияж выходит на новый уровень

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Соседка Клоунов 1 час назад Дело Лючии Пика живёт и здравствует... ) - - Ответить

Идеальный модный осенний образ с изюминкой — сочетание тренда на игривую кукольную эстетику с драматическим «вампирским» шиком. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега продемонстрировала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля именно его. Сияющая кожа, глаза, губы и щеки в одном цвете, драматичная черная подводка. Прелесть такого макияжа также и в том, что для его создания можно использовать всего-навсего тушь, подводку и один многофункциональный продукт для всего остального. Например, кремовые румяна.

Красная помада остается в тренде

«Да или нет красной помаде?»

Красная помада продолжает царить на осенних показах мод, и этот год не исключение. В этом сезоне отдают предпочтение глубоким и темным ягодным оттенкам — сливе, бордо, ежевике, черной вишне, которой пророчат будущность самого популярного цвета сезона, а также клюквенно-красному. Визажисты создают кокетливые образы, сочетая красную помаду с накладными ресницами и ярким румянцем, гламурные и декадентские — с драматичным макияжем смоки-айс и глянцевым блеском, а также пробуют модный современный контраст — матовые «ягодные» губы и минимальный макияж глаз, порой даже без использования туши. Модный эффект «покусанных» губ достигается за счет большого количества блеска, размывающего контуры над дугой Купидона и в уголках рта. Звездные визажисты советуют обладательницам кожи с холодным подтоном выбирать ягодные оттенки с синим подтоном, в то время как обладательницам кожи с теплым подтоном — пробовать ягодные оттенки с красным или коричневым подтоном.

Возвращение хайлайтера: как добавить сияния коже

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Стеклянная кожа, жемчужная кожа, глянцевая кожа... Как бы мы ни называли этот эффект, одержимость мира моды сияющим цветом лица — тенденция, которая останется с нами надолго. Безусловно, первый шаг к тому, что в поисковых запросах звучит как «сияющий освежающий макияж» — это тщательный уход, обеспечивающий коже достаточное увлажнение и питание. Но только на уходовых средствах нужного нам эффекта не добиться, и на помощь приходят иллюминаторы и хайлайтеры. Их можно как смешивать с тональным кремом, так и наносить поверх него. В моде не только средства, заставляющие кожу сиять естественным светом, но и хайлайтеры, придающие ей сияние, как у фантастических существ с другой планеты — например, переливающийся лаймово-зеленый хайлайтер или впечатляющая голографическая фуксия.

Тени-металлик и глиттер снова в моде: смелые акценты на веках

«Металлические тени в макияже в стиле максимализм»

Футуристичный новый тренд — Y3K, или «стиль будущего», вдохновленный стремительно меняющимся миром вокруг нас, вернул в игру тени-металлик, щедро добавил к макияжу глиттер, блестки и стразы. Поскольку эстетика Y3K полностью основана на нашем воображении, на том, каким лично мы видим будущее, никаких особых правил тут нет. Тени наносятся самым немыслимым образом, а подводке, которая тоже может быть отливающей металлом, дозволено вести себя вольно, а не просто повторять форму глаз.

Elena Petersson 1 час назад Ну этот вариант я совсем не понимаю: брови, клочьями торчащие вверх, широченный стрелки до бровей. По мне, если это не ужас, то близко к нему - - Ответить

Если вы еще не готовы к столь смелым экспериментам, отказываться от металлика все же не стоит, ведь в моде и неброский макияж с тенями мягких металлических оттенков — золото, медь, серебро. Воспользуйтесь жидкими тенями с металлическим финишем, советуют эксперты, их проще наносить и они продержатся дольше. Тем же, кто и вовсе любит минимализм в макияже глаз, наверняка понравится модная тенденция использовать легкие мазки сияющих теней в самых уголках глаз или крошечными штрихами по центру верхнего века. Опытные визажисты используют для такого макияжа тени для век, но сами признают, что гораздо проще воспользоваться серебряным, золотым или бронзовым карандашом для глаз. Золотые и медные оттенки прекрасно подходят для всех типов кожи, но особенно идут тем, у кого теплый подтон.

Триумфальное возвращение накладных ресниц

«В последнее время мне так лень делать полноценный макияж, но ради похода на концерт я выложилась по полной»

Накладные ресницы вернулись, и свидетельство тому — модные показы этой осени. Пушистые и пышные, слипшиеся с комочками в эстетике гранж, паучьи ресницы, ставшие только еще длиннее и вычурнее, а еще — щедро наклеенные по нижней линии роста ресниц — все это мы видим на моделях, вышагивающих по подиуму, а значит скоро эта волна захлестнет нас с головой. Стоит к ней подготовиться и прислушаться к советам опытных визажистов, которые, по их собственному признанию, не понаслышке знают, насколько капризны эти реснички. Они советуют обязательно ждать секунд 30, чтобы клей слегка подсох, поднимать взгляд вверх, чтобы полоска приземлилась ровно, и пользоваться жидкой подводкой, чтобы скрыть ленточку, к которой крепятся реснички.

Цветная тушь выводит макияж глаз на новый уровень

«Только что открыла для себя красную тушь, чувствую себя птицей-фениксом»

Цветная тушь — не новичок в мире модного макияжа. Нас уже не удивишь фиолетовой или синей тушью, хотя они бывают и ай, как горячи, и даже насыщенной бордовой, подходящей — вот сюрприз — к абсолютно любому цвету глаз. Теперь есть смысл попробовать привыкнуть и к туши других цветов — в тренде алая или белая. И, по словам модных экспертов, дело того стоит, ведь в сочетании с такими оттенками на ресницах ваши глаза становятся еще больше.

Еще один свежий модный трюк — использовать тушь и подводку одного цвета. Казалось бы, что тут нового? Мы годами пользовались черной тушью и черной подводкой. Что ж, теперь визажисты предлагают проделать все то же самое с яркими оттенками.

Смоки-айс в новых оттенках: что выбрать для осени 2024

Scott A Garfitt / Invision / East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

На модных показах, а также на красных дорожках, мы все чаще видим макияж смоки-айс, дополненный последними трендами. В первую очередь, это замена классических черных теней чем-то новым. Например, «эспрессо» макияж с использованием глубоких кофейных оттенков, а также нюдовых теней. Эксперты советуют монохромные образы с тенями на два-три тона темнее естественного оттенка вашей кожи. Тем же, кто хочет бросить яркий вызов зимней серости, стоит присмотреться к тренду «джинсовый» смоки или смоки-деним. Лазурные, небесно-голубые и сапфировые оттенки для век набирают все больше популярности. На волне и изысканный морозный металлический серо-голубой макияж, превращающий вас в снежную принцессу из будущего.

Акцент на уголки глаз

Melancholy 41 минута назад Очень хорошо все сочетается: цвет волос, кожи и макияж. Красиво. - - Ответить

Мы уже упоминали про модное легкое свечение во внутренних уголках глаз, но среди новых тенденций не только акцентный металлик. Уголки глаз теперь можно выделить и яркой вспышкой цвета. В тренде — розовый любых оттенков, от нежного, как лепестки цветка, до сочного малиново-розового, но не стоит себя ни в чем ограничивать.

Самые модные брови

Что касается бровей, то тут разброс настолько широк, что можно смело заявить: в моде почти все, что подчеркивает вашу индивидуальность и креативность. Уходит в прошлое повсеместное засилие популярных скульптурных бровей, делать такие брови уже не модно. Теперь вы можете выбирать из бесконечного количества вариантов и позволить вашим бровям быть пушистыми и натуральными, или же сделать брови-перышки, или приветствовать возвращение легенды — в моде снова драматичные брови-ниточки.