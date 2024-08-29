11 хитростей, благодаря которым квартира будет выглядеть как конфетка и без дорогущего ремонта

Ремонт может стать настоящим испытанием даже для подготовленного человека, но иногда так хочется хоть немного изменить внешний вид жилища и сделать его уютнее. К счастью, есть несколько способов освежить интерьер, не прибегая к услугам маляров, сантехников и электриков.

Стоит купить навесное мусорное ведро

Стоящее рядом с раковиной мусорное ведро не только занимает драгоценное место на кухне, но и может стать настоящим рассадником для насекомых. Кусочки пищи порой незаметно заваливаются за контейнер и тут же привлекают к себе голодных созданий. Да и выглядит такой вариант неэстетично. Мусорное ведро, встроенное в выдвигающийся шкафчик под мойкой, решит эти проблемы. Но и стоит такой вариант недешево. Придется как минимум заменить шкафчик под мойкой, а возможно и саму мойку, чтобы ведро поместилось.

«Разжилась этим мусорным контейнером, чтобы поддерживать чистоту на кухонных столешницах»

Проще купить небольшую навесную мусорку, которая прикрепляется к внешней или внутренней стороне дверцы шкафчика. Причем ведро при необходимости можно перемещать по кухне. Например, повесить рядом с собой, когда вы чистите овощи или режете салат.

Декоративная лестница придаст комнате уюта

Порой мы немного перебарщиваем в попытках создать уютную гостиную, и в результате на диване образуется груда разноцветных пледов и одеял, а на столике вырастает целая стопка журналов и книг. В результате комната выглядит откровенно захламленной.

«Сегодня закончила мастерить лестницу для одеял и полотенец. Вот результат»

Не обязательно прятать все эти вещи по шкафам. Незаменимой покупкой для квартиры станет небольшая декоративная лесенка. На ее ступеньках легко можно развесить пледы, одеяла, сложить периодику и даже развесить фотографии или цветочные горшки. Лестница не занимает много места, а получившаяся композиция выглядит живописно. К тому же эту конструкцию можно сколотить самостоятельно.

Обычные светильники стоит заменить на потолочную люстру

Встроенные потолочные светильники — неплохое и довольно популярное решение для освещения комнат. Но порой они выглядят излишне стерильно, особенно если используется холодный белый свет. К счастью, их легко можно заменить на небольшие потолочные люстры. Тем более что сейчас в магазинах продается множество симпатичных экземпляров. А если вкрутить в светильник лампочку с теплым светом, в помещение сразу станет значительно уютнее.

Пуфик с местом для хранения станет настоящим спасением

Иногда кажется, что гостиная буквально притягивает всевозможный хлам: на полу валяются игрушки и зарядки, пульты вечно теряются, на журнальном столике громоздятся книжки, настолки и всякие безделушки. Из-за этого поддерживать чистоту в комнате оказывается непросто. Идеальное решение для этой проблемы — пуфик или скамейка со специальным местом для хранения. Это одна из лучших покупок для дома. Туда можно аккуратно сложить все вещи, чтобы они не потерялись, к тому же пуфики не занимают много места и их легко можно передвинуть. Плюс, это дополнительные посадочные места для гостей, если нагрянет большая компания.

Самоклеящаяся пленка освежит старую мебель

© avacdo / Reddit Королева-Ведьма 44 минуты назад Клеила плёнку внутрь шкафа с посудой в съёмной квартире с бабушкиным ремонтом. Уж больно там было облезло, аж аппетит пропадал, когда лезла за тарелками. Плёнка быстро запузырилась и стала выглядеть не ахти. Так себе идея, если это ваш собственный дом, а не съёмная халупа. Лучше уж подкопить и нормальный ремонт сделать со временем, чем лепить колхоз - - Ответить

«Покрыл столешницы пленкой и очень доволен результатом»

Замена кухонной столешницы — дело недешевое. Однако есть несколько простых и не слишком затратных способов придать старой, испорченной или просто надоевшей поверхности свежий вид. Среди советов по обустройству дома можно найти рекомендацию покрыть столешницу да и другую мебель самоклеящейся пленкой, которая имитирует различные узоры. Этот не самый долговечный вариант, зато можно поэкспериментировать с различными цветами и фактурами.

Светильники с датчиком движения здорово упрощают жизнь

«Хочу поделиться последним проектом»

Светодиодные ленты и светильники с датчиком движения не слишком подходят для оформления кухни или коридора. В этим местах постоянно кто-то куда-то перемещается, поэтому гаснущий и загорающийся свет будет только раздражать. Зато их можно разместить в кухонных шкафчиках, под кроватью или в ванной. Стоят такие штуки сущие копейки, при этом ночью не придется включать свет, что бы встать с кровати или найти что-нибудь вкусное в шкафчике.

Подходящие ручки для шкафчиков могут освежить кухню

Совершенно не обязательно затевать масштабный ремонт, чтобы изменить внешний вид кухни. Иногда достаточно поменять пару мелочей, и комната сразу заиграет новыми красками. Так, серебристые ручки могут придать помещению холодный и стерильный вид. Чтобы кухня казалась более теплой и уютной, нужно просто найти такие же ручки, но в пастельных тонах (например, в нежно-голубом). Такая переделка стоит сущие копейки, да и сделать ее можно без привлечения специалистов.

Гамак для фруктов здорово экономит место

Руконожка Ай-Ай 3 часа назад Интересно, что это висит, подвешенное за хвост - прямо над миской с фруктами?

Остатки случайно залетевшего голубя? - - Ответить

Глубокая миска для хранения фруктов выглядит симпатично, но занимает слишком много места на столешнице. Так что подходит такой вариант далеко не всем. Более того, лежащие снизу плоды могут незаметно испортиться, и в результате в мусорное ведро придется отправить все фрукты.

«Сам сделал небольшой гамак для фруктов»

Лучше купить небольшой гамак, который легко можно прикрепить под кухонным шкафчиком. Такой вариант экономит место, да и следить за состояние фруктов проще. А рукастые люди без проблем сплетут такой гамак самостоятельно. Нужны только шнуры для макраме, две деревянные палочки и крючки-саморезы.

Можно просто изменить цвет затирки на плиточных швах

Мало того, что чистить белую затирку в ванной — это настоящее испытание, так она еще и выглядит безнадежно устаревшей. Если стены комнаты выложены светлым кафелем, лучше заменить цвет затирки на более темный. Такой вариант кажется современным и не требует постоянного ухода. Отличной покупкой для квартиры станет специальный маркер, с помощью которого затирку можно покрасить самостоятельно.

Удлинитель с заглушкой помогает навести порядок в комнате

Планировать расстановку мебели в комнате, исходя из расположения розеток, — задача неблагодарная. Так или иначе какая-нибудь розетка окажется за шкафом, кроватью или диваном. А переделка всей разводки обойдется в целое состояние. Можно использовать удлинитель, но стандартная модель с выпирающим штепселем не позволит придвинуть мебель вплотную к стене. Среди лучших вещей для дома можно назвать удлинитель с плоским штепселем (некоторые модели даже выглядят как заглушка для розетки). В магазине сейчас можно найти множество моделей с разным количеством портов. Выглядит такое решение аккуратнее и к тому же экономит место.

Ширма поможет комнате заиграть новыми красками

Чтобы разделить гостиную на зоны, можно использовать стеллажи и шкафы. Но если комната небольшая, такое решение будет выглядеть не слишком удачно. А при перестановке придется немало постараться, чтобы подвинуть громоздкую мебель. Эксперты советуют использовать для зонирования ширму. Такой вариант смотрится свежо и интересно. К тому же за ширмой можно спрятать уголок, который вы не хотите демонстрировать гостям. А при переезде ширму легко можно захватить с собой.