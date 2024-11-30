11 любопытных нюансов жизни в разных уголках планеты, которые знают немногие

В мире куча обычаев, правил и примет, о существовании которых мы даже не подозреваем. А ведь так интересно узнать, как живут люди на другом конце Земли. К тому же если мы соберемся куда-то в путешествие, надо знать, что регламентирует местную жизнь. Рассказываем, что не имеют право и что обязаны делать жители разных стран и городов.

Жители Милана должны всегда улыбаться

Как утверждает историк Андреа Сантанджело, в Милане все обязаны натягивать на лица улыбки. Исключение составляют лишь ухаживающие за больными или участники траурных церемоний. Те, кто издал указ, посчитали, что так Милан станет более популярным городом. Правило якобы придумали еще в XIX веке и до сих пор официально так и не отменили. Хотя сейчас жители Милана признаются, что никто их не штрафует за отсутствие улыбок.

В Таиланде нельзя входить в помещение в обуви

По местной традиции, перед входом в помещение люди снимают обувь. Так что, если вы пойдете в гости к тайцу, нужно быть готовым, что вас попросят разуться. И даже во многих ресторанах и отелях страны не разрешают ходить в обуви. Поэтому здесь так распространены шлепанцы: ведь из них легче выбраться, чем из обуви c молнией или шнурками. А вот одежду лучше нигде не снимать. Несмотря на жаркий климат, ходить за пределами пляжа без верха, например, или в слишком открытой одежде считается знаком неуважения.

В одном из штатов США птицы не могут просто так разгуливать по улицам

Указ действует в штате Джорджия. Речь о курах, утках, гусях и любых других домашних птицах. Конечно, правило касается их хозяев. Владельцы домашних птиц обязаны следить за своими подопечными, чтобы те не оказывались на улицах городов или на частных территориях, где живут другие люди. Другими словами, не должны выпускать животных за пределы своего участка. Так здесь, в первую очередь, заботятся о безопасности птиц.

В Турине выгуливать собаку нужно не менее трех раз в день

Итальянцы очень любят животных, поэтому опекают их всеми возможными способами. Например, здесь действуют правила, охраняющие бродячих кошек. Но интереснее всего дела обстоят в Турине. Здесь хозяева собак должны гулять с питомцами как минимум три раза в день. Конечно, за всеми уследить невозможно, поэтому здесь надежда на бдительность самих граждан.

Шотландцы должны открывать дверь своего дома любому желающему

В Шотландии чтут традиции гостеприимства. Поэтому, если кто-то в поисках уборной позвонит в дверь частного дома или квартиры, жители не могут отказать человеку в удобствах. Любопытно, что официально никто никогда такой указ не издавал. Но для многих местных жителей это своего рода неписаный закон. Здесь вообще трепетно относятся к тому, насколько комфортно окружающим людям. Например, в Шотландии нельзя распевать песни в поездах. Представьте себе: если захочется попеть, надо получить письменное разрешение от проводника.

В Канадском городе не разрешают забираться на деревья

Как было здорово в детстве, играя, забраться на дерево. А вот маленькие жители канадского города Ошава такое удовольствие себе позволить не могут, потому что здесь нельзя лазить по деревьям. В этом городе вообще очень пекутся о лесном ландшафте. Поэтому строго следят за тем, чтобы никто не навредил деревьям. Здесь даже нельзя привязывать вещи к стволу.

В Венеции нельзя подкармливать птиц

Венецианцы недовольны, что в городе развелось так много голубей и чаек. Во-первых, кормление этих птиц здесь считается негигиеничным. Ведь, согласно исследованиям, они переносят инфекции. Во-вторых, местные обеспокоены тем, что голуби и чайки портят красивейшие памятники и архитектуру Венеции. Поэтому угощать птиц в городе нельзя. Иначе можно схлопотать штраф.

Автомобилисты в Абу-Даби должны регулярно мыть свои машины

В столице ОАЭ Абу-Даби тоже очень беспокоятся о чистоте и красоте города. Местных волнует каждая деталь, вплоть до стоящих на улице автомобилей. Поэтому автовладельцев обязуют постоянно чистить свои машины от пыли и грязи. В противном случае их могут отнять, к тому же назначат штраф. При этом мыть автомобиль в общественном месте нельзя. Дело снова в облике города. Мойка машин не вписывается в красивый антураж, к тому же портит асфальт.

В Сингапуре невозможно купить жвачки

Жевать жвачки тут разрешено, но вот их ввоз и продажа — табу в Сингапуре. Здесь можно купить разве что лечебные жевательные резинки, и то по рецепту врача. Так в Сингапуре борются с загрязнением улиц. Ведь многие не доносят использованные жвачки до урны, а выбрасывают их прямо на асфальт. Таких людей, кстати, здесь штрафуют.

В Бельгии действует запрет на игру в снежки

Играть в снежки запрещено в Бельгии, а точнее, в некоторых бельгийских городах уже более 10 лет. По словам местных, снежки потенциально так же опасны, как и камни. За привычную детскую забаву тут даже могут оштрафовать. К слову, в этой стране есть и другие любопытные правила. Например, в городе Хасселт нельзя сидеть на спинках скамеек. А в коммуне Схарбек людям, подхватившим вирус, можно ездить только на машине скорой помощи. Другой транспорт им, увы, недоступен.

В Индонезии нельзя трогать чужую голову

Это один из самых строгих культурных обычаев индонезийцев. К этой части тела местные относятся очень трепетно. Поэтому касаться головы другого человека здесь вообще нельзя, даже если это ваш ребенок. А еще у индонезийцев есть особая примета: не стоит делать что-либо левой рукой. Пожимать руку, дарить подарок, есть — словом, почти все надо делать правой рукой или хотя бы обеими.