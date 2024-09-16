11 приемов, которые помогают француженкам выглядеть стильно

Во всем мире французский стиль вызывает одновременно и легкую зависть, и искреннее восхищение. Кажется, жительницы Франции всегда выглядят элегантно, даже если они просто выскочили в ближайшую булочную за багетом. Мы решили выяснить, какими же хитростями пользуются француженки, чтобы добиться такого эффекта.

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Под белую рубашку не обязательно надевать бюстгальтер того же цвета

Одно из модных правил, которому следуют жительницы Франции: нижнее белье не должно быть заметно под одеждой. Чтобы добиться этого, достаточно выбрать бюстгальтер в тон к вашему цвету кожи. Однако некоторым такой вариант кажется откровенно скучным. Но француженки знают, что под белой блузкой можно носить не только нижнее белье нейтральных тонов. Как ни удивительно, красный лифчик совершенно не заметен под плотной белой тканью, поэтому можно со спокойной совестью надевать и его.

Кардиган стоит заправить в брюки

Nika88 3 часа назад Боюсь спросить, а кружевное бельё должно быть под водолазкой или всё же сверху, чтобы все знали про винтажные нотки в моём образе? - - Ответить

Кардиган отлично подходит для промозглых осенних деньков, но иногда эта одежда может выглядеть несколько старомодно. Чтобы освежить образ, француженки заправляют кофту в штаны или юбку. Таким образом женщина подчеркивает естественную линии талии, и сам наряд начинает играть новыми красками. Если надеть под кардиган водолазку, образ получится более женственным, а кружевное белье добавит винтажные нотки.

Большие сумки лучше приберечь для похода в супермаркет

Многие француженки отдают предпочтение небольшим сумкам, так как, по их мнению, это делает образ более женственным и элегантным. Кроме того, сразу видно, что барышне не нужен огромный баул, чтобы носить в нем вагон и маленькую тележку. А вот вместительная сумка больше подойдет для поездки на природу или похода в магазин. Этой осенью француженки выбирают красные сумочки, которые могут оживить даже самый скучный повседневный наряд.

Чем меньше украшений, тем лучше

Яркие, необычные украшения, такие как тяжелые ожерелья, этой осенью возвращаются в моду. Однако француженки стараются придерживаться правила «тихой роскоши» при выборе ювелирных изделий. Здесь редко можно увидеть женщину с пальцами, унизанными кольцами, или в массивном колье. С помощью украшений барышни просто стараются добавить наряду завершенности. Поэтому они отдают предпочтение тонким цепочкам, кольцам и браслетам.

Всегда можно выбрать чуть более свободную одежду

Melancholy 6 часов назад Да. Особенно джинсы. Чтоб туда заправить кардиган 🤦‍♀️ - - Ответить

Некоторые француженки предпочитают выбирать вещи на размер больше. В результате образ кажется более элегантным. Главное, придерживаться другого простого правила: свободный верх отлично сочетается с облегающим низом и наоборот. Не стоит собирать весь наряд только из мешковатых вещей.

К вещам с логотипами лучше относиться с осторожностью

Французский шик больше зависит от того, как женщина себя преподносит, а не от стоимости вещей, которые она надевает. Поэтому француженки предпочитают держаться подальше от нарядов и аксессуаров, украшенных броскими логотипами. Главное — как женщина носит одежду, а не что именно она носит. Если очень хочется выбрать яркую, узнаваемую сумочку или туфли, то лучше, чтобы остальной наряд был подобран в нейтральных цветах.

Свободный пиджак — это настоящая палочка-выручалочка

Не стоит недооценивать пиджаки оверсайз, ведь эта одежда отлично сочетается с любыми нарядами: джинсами, брюками, юбками и платьями. Причем не обязательно придерживаться скучного черного цвета. Пиджак в клетку тоже станет отличным дополнением к гардеробу. Чтобы наряд не скрывал естественные изгибы тела, француженки подпоясывают его ремнем.

Вместо туфель на высоком каблуке стоит выбрать лоферы

От шпилек француженки предпочитают держаться подальше. По мнению некоторых женщин, они выглядят просто глупо. Да и передвигаться по брусчатке в такой обуви неудобно. Большинство парижанок носят преимущественно кроссовки или балетки. Другой удобный и одновременно стильный вариант — лоферы. Не обязательно покупать классические, но немного скучные черные туфли. Лучше выбрать коричневую пару, которая и выглядит интересно, и сочетается почти с любым нарядом.

Спортивную одежду лучше оставить для фитнес-клуба

Сейчас считается, что спортивную одежду можно сочетать с более классическими вещами, и некоторые барышни спокойно отправляются в мешковатых штанах и в кафе, и по магазинам. Однако в этом вопросе француженки несколько консервативны. На их взгляд, такая одежда подходит только для спортзала, а к повседневным брюкам можно отнести разве что джинсы. Тем более что сейчас в моде свободные силуэты, которые не менее удобны, чем спортивные штаны.

Вельветовые штаны могут стать отличной альтернативой джинсам

Klaus B 4 часа назад Твид? Шерсть? Хлопок? Лен? Джоггеры? Карго? Марлен?

Выше 53 параллели полгода в году в велветовых брюках замерзнуть очень даже легко. Просто Франция южнее этой полосы. - - Ответить

Не только джинсами едиными живы француженки. Несомненно, эти повседневные брюки прочно завоевали место в женских сердцах. Однако помимо них в гардеробе жительниц Франции скорее всего найдутся и вельветовые штаны с высокой талией. В такой одежде сложно замерзнуть, плюс она выглядит ярко и стильно, напоминая образ прославленной Джейн Биркин.

Стоит потратиться на качественную верхнюю одежду

Француженки отлично знают, что хороший тренч или стильная кожаная куртка могут придать элегантности даже самому простому наряду, состоящему из футболки и джинсов. Тем более что промозглыми осенними деньками качество верхней одежды играет ключевую роль. Иначе вы просто замерзнете. Женщины во Франции с завидным постоянством хранят верность тренчам. Эта одежда обязательно найдется в осеннем гардеробе любой модницы. К тому же сейчас она в тренде. Если француженки хотят примерить что-то более пикантное, они выбирают кожаную куртку, которую можно сочетать как с изящными платьями, так и с джинсовыми брюками.