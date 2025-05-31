11 примеров того, как за 100 лет изменилась внешность мужчин разных народов

За последнее столетие мужская внешность изменилась не меньше, чем мода или технологии. От усатых казаков и мускулистых итальянцев до современных метросексуалов с ухоженной бородой и тату — стандарты мужской привлекательности буквально переписали лица. Эти сравнения показывают, как время, культура и даже глобализация изменили образ мужчины в разных уголках мира.