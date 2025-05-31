Тот, что справа больше похож na современного турка, чем турок na фото выше.
11 примеров того, как за 100 лет изменилась внешность мужчин разных народов
Культура
3 часа назад
За последнее столетие мужская внешность изменилась не меньше, чем мода или технологии. От усатых казаков и мускулистых итальянцев до современных метросексуалов с ухоженной бородой и тату — стандарты мужской привлекательности буквально переписали лица. Эти сравнения показывают, как время, культура и даже глобализация изменили образ мужчины в разных уголках мира.
1. Турки
2. Китайцы
3. Итальянцы
4. Армяне
5. Немцы
6. Испанцы
7. Англичане
8. Грузины
9. Французы
10. Шотландцы
11. Греки
Фото на превью Atelier Nadar / Wikimedia Commons
Комментарии
Уведомления
статья имеет смысл, только если ВСЕ мужчины в стране выглядели одинаково 100 лет назад и теперь, а так - фуня какая-то
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В чем разница? В дизайне причесок и бород? Так любую внешность под любую национальность можно за уши притянуть.
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