11 примеров того, как за 100 лет изменилась внешность мужчин разных народов

Культура
3 часа назад

За последнее столетие мужская внешность изменилась не меньше, чем мода или технологии. От усатых казаков и мускулистых итальянцев до современных метросексуалов с ухоженной бородой и тату — стандарты мужской привлекательности буквально переписали лица. Эти сравнения показывают, как время, культура и даже глобализация изменили образ мужчины в разных уголках мира.

1. Турки

2. Китайцы

3. Итальянцы

4. Армяне

5. Немцы

6. Испанцы

7. Англичане

8. Грузины

9. Французы

10. Шотландцы

11. Греки

Фото на превью Atelier Nadar / Wikimedia Commons

Комментарии

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Чертово_колёсико
22 часа назад

статья имеет смысл, только если ВСЕ мужчины в стране выглядели одинаково 100 лет назад и теперь, а так - фуня какая-то

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Alena
3 часа назад

В чем разница? В дизайне причесок и бород? Так любую внешность под любую национальность можно за уши притянуть.

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