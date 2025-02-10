А начальник то в курсе, что он ее парень, вообще нереальная чушь !!!
12 историй о коллективах, в которых порой кипят испанские страсти
Случается, что коллектив дружит против шефа, если он противный. Но иногда начальник бывает просто лапушкой и умеет потроллить сплетников и завистников. Из этой подборки вы узнаете, какие неловкие комплименты делают коллеги и как получить признание своих талантов.
- Мой коллега встречался с двумя женщинами одновременно. Прикол в том, что одна из них работала в утреннюю смену, а вторая — в вечернюю. Никто не знал о его двойной жизни, пока девушек не поставили в одну смену. © ImpossiblyLivid / Reddit
- В юные годы я мечтал стать известным музыкантом. Выступал в школьном ансамбле и даже записал несколько композиций. Шли годы, и я начал работать в офисе, кушать-то хочется. Однажды я нашел свои старые записи и решил послушать их на работе. Коллеги стали расхваливать музыку, и вдруг мои песни стали набирать популярность в офисе. Теперь мы танцуем на корпоративах под мои треки. Конечно, это не та слава, о которой я мечтал, но все равно приятно. © Рабочие истории / VK
- На работе кто-то постоянно крал мою еду из холодильника, но я не могла понять, кто это делает. Я начала подозревать всех, подходила к каждому и спрашивала, может, кто-то случайно съел. Естественно, никто не признавался. В итоге вор выдал себя сам. А не надо было есть йогурт, который простоял две недели у меня на подоконнике. Посреди рабочего дня воришка вскочил со своего места и побежал в туалет. Правда, добежать он не успел. Возможно, это жестко. Зато больше контейнеры мои не трогает. © Рабочие истории / VK
- Моя коллега не отличается яркой внешностью и всегда очень переживала из-за этого. Но в свой день рождения она сделала прическу, макияж, надела клетчатое платье. Ну, красотка! Все шло хорошо, но вдруг коллега решил сделать комплимент и сморозил: «Вы сегодня так прекрасны, словно шахматная доска!» Ох уж эти мужики и их комплименты. © Рабочие истории / VK
- У нас на работе есть традиция — регулярные корпоративы. Шесть, а иногда и восемь раз в год. Мои коллеги часто интересуются, почему я прихожу на все мероприятия без своего парня, и даже начинают сомневаться в его существовании. «Он всегда рядом с нами, просто вы его не замечаете», — отвечаю им и с улыбкой смотрю на своего начальника. © Карамель / VK
- Я работала в частном детском саду. К нам устроились парень и девушка, лет 25. Они встречались. Потом к нам пришла еще одна красивая и молодая сотрудница, и парень начал встречаться с ней. Логично было бы подумать, что брошенная девица уволится, но нет. Она каждый день приходила на работу и каждый раз заливалась слезами, видя счастливую парочку. Такая вот «Санта-Барбара» на работе. © readitinamagazine / Reddit
- Я — симпатичная молодая девушка, которая знает, что такое субординация и работа в коллективе. Я постоянно всем помогаю и исправляю косяки своих коллег, но почему-то руководство придирается только ко мне. Верхом абсурда стал выговор от начальницы за слишком чувственный аромат духов! © Подслушано / Ideer
Ну я бы тоже сделала выговор за духи, если это очередной "шлейфовый" клопомор!
- В нашем коллективе появилась очаровательная сотрудница. Не побоюсь сказать, что настолько красивой и идеальной во всем женщины я еще не встречала. Все женщины в офисе одновременно и восхищаются ею, и завидуют. В общем, все как и положено в женском коллективе. Но я не завидую. Она вдохновила меня на то, чтобы начать заботиться о себе. Впервые в жизни мужчины начали обращать на меня внимание. А сегодня утром один коллега сказал мне, что я выгляжу потрясающе. У меня такое чувство, будто я покорила весь мир! Спасибо новой коллеге. © Рабочие истории / VK
- Коллега на работе вдруг заявила, что она теперь вегетарианка. И ладно бы просто ела свои овощи и никого не трогала. Но требует, чтобы в офисе никто не ел мясо. Никакой колбасы или запаха котлет из судочков. Мы посмеялись, но она серьезно начала устраивать проверки обедов, бесцеремонно заглядывая в чужие ланчбоксы. Нашла у меня на прошлой неделе отварную грудку и уже который день со мной не разговаривает. © Карамель / VK
Веганство это страдание, и его надо разделять с окружающими)) смешно
- Начальнице 68 лет. А я молодая девушка, ее зам. Вся черная работа на мне, ее работа — тоже на мне. Из кожи вон лезу, чтобы ей угодить. А она каждый день обвиняет меня в некомпетентности. И так уже 4 года. Говорю: «С меня хватит, увольняюсь!» А она мне отвечает: «Нет, я вас не отпускаю». Зачем тогда ей нужна такая неумеха, как я? И зачем вообще было меня брать? © Подслушано / Ideer
- Двое моих коллег с работы были очень дружны. Парень был женат, а девушка — свободна. У нас была сплоченная команда, мы работали в сфере IT. Поэтому пойти выпить кофе после работы не считалось чем-то необычным. Но коллеги из соседнего отдела пустили слух, что парень изменил жене с той девушкой.
Сначала они оба смеялись над этим, но все зашло слишком далеко. Жена парня была беременна, и такие слухи могли ей навредить. В итоге он даже уволился.
Я до сих пор общаюсь с ними обоими. Каждый из них построил свою семью, и они счастливы в браке. Между ними никогда ничего не было. © ohno807 / Reddit
Если человек говорит «Я увольняюсь» и не увольняется, уважения к нему действительно будет ноль. Что значит «Не отпускаю»? Крепостное право давненько отменили, да и там в один день уйти можно было.
- Кто-то звонил жене моего работодателя и говорил, что ее муж завел со мной шашни. Но она не терялась: «Вам завидно, что ли? Пусть, раз ему так хочется». После этого она позвала меня поболтать, попить кофе. И вот в один день она встает и при всех заявляет своему мужу: «Дорогой, пойду вам с Анастасией кольца выбирать, вы пока сидите». У сплетниц челюсти отвисли.
Вот так реагируют большинство окружающих на взаимоуважение, теплые отношения людей. © Pasianidi Anastasia
А вот что у нас есть еще: «Люди рассказали о том, как заявление об увольнении может за неделю изменить жизнь на 180°».
Комментарии
Тетке-вегетарианке, которая любит позаглядывать в чужие судочки - надо один раз хорошо дать по рогам)
Кстати, спешу поделиться - готов батька-бульбаш, в нужных цветах и с традиционной прической: