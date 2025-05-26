12 комиксов, которые показывают как изменились женщины за последнее время

Время летит, а вместе с ним уходят в прошлое многие привычки и взгляды на жизнь. То, что раньше казалось истиной, сегодня вызывает улыбку. Современные женщины сильно отличаются от женщин предыдущих поколений, и этот контраст особенно ярко заметен в повседневных мелочах.



Мы решили показать эти изменения с помощью ярких комиксов, в которых легко узнать себя или своих близких.

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Замужество больше не воспринимается как обязательный шаг для женщины. Многие уверенно отстаивают свое право на выбор

Сегодня женщины не боятся сразу говорить о своих желаниях и ожиданиях в отношениях — иногда это происходит уже на первом свидании

ucTepu4ka 15 часов назад Вот уж не знаю. Что бабуля моя бегала с будущим моим дедом н а свиданки, что мама, пока встречалась с папой, никогда дед и отец не делили счета в кафе, сами мужики билеты в кино, музеи покупали🤣. А вот сейчас, наоборот,разделение счетов-это нормально и вполне уместно .Сейчас частенько женщины зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше 🤣 - - Ответить

Сегодня все больше женщин выбирают активный образ жизни. Тяжелые веса — больше не повод для страха, а символ силы, уверенности и свободы от стереотипов

Алина 47 минут назад Это не так))

Я спокойно подниму бутыль 19 литров и отнесу ее нa кухню. Буду ли я это делать? Нет.

И из магазина я сама понесу максимум булку хлеба.

Достаточно того, что я регулярно 15 кило ребенка таскаю😂 - - Ответить

Женщины в отношениях больше стремятся, чтобы их вторые половинки тоже помогали в быту

ucTepu4ka 15 часов назад Как мужа приучила, так оно и будет 😉 - - Ответить

Если раньше многие женщины сильно зависели от чужого мнения о своей внешности, то сегодня на первый план выходит собственное восприятие и чувство комфорта

Pantika 24 минуты назад Я сильно с лишним весом, но тип фигуры у меня - груша, т.е. визуально я не тумбочка. Так вот дома я бы в жизни не одела что-то смелое, потому что не принято, заплюют, будут пальцами тыкать))) но тут, в Испании - внезапно оказалось некрасиво НЕ иметь большую *опу)) и я наслаждаюсь и платьями, и сарафанами, и шортами) радую испанские глаза своей большой, но отличной формы *опой :))) - - Ответить

Женщины больше не считают воспитание детей исключительно своей обязанностью и все чаще открыто дают это понять своим партнерам

Конфуз 1 час назад Это здорово. А когда научатся доверять мужчинам и не критиковать то, что те что-то делают так, как им самим кажется правильным, то вообще будет сказка - - Ответить

В прошлом женщины редко позволяли себе отдых. А сегодня, почувствовав усталость, можно спокойно решить проблему одним кликом

Алина 34 минуты назад У меня «экстренное» блюдо к концу рабочей недели, если некогда/лень готовить, не хочется доставку, а мужа надо покормить - пицца. В морозилке всегда пласты слоеного теста, размораживается оно быстро, нa него мажется соус и кидается всё, что есть в холодильнике😂 Удобно)) Я сама пиццу не люблю)

Но по выходным кафе/доставки, я не готовлю) - - Ответить

Будучи в роли матерей, женщины все реже навязывают свое мнение детям лишь потому, что считают его единственно правильным

Алина 31 минута назад Всё хорошо в меру. Насильно кормить до последней ложки - не надо. Сажать себе нa шею и кормить только выбранными блюдами - можно потом язву лечить подростку. - - Ответить

В прошлом многие старались сохранить брак любой ценой. Сегодня женщины гораздо легче отпускают то, что больше не приносит счастья

Алина 29 минут назад Как-то в последнее время в запрещенной соцсети что ни пост, то развод. Я ничего против не имею, пожалуйста. Но так это тиражируется и такой хайп нa этом делается, что пугает немного. - - Ответить

Если в прошлом единственным источником знаний были книги или родители, то сейчас в любой непонятной ситуации можно обратиться к интернету

Конфуз 1 час назад В интернете океан непроверенной и откровенно вредной информации. - - Ответить

Если раньше женщины внимательно следили за каждым шагом окружающих, то теперь они относятся к решениям других спокойнее и с большим пониманием

Алина 26 минут назад Ерунда)) как обсуждали, так и обсуждают. Пару недель назад подруга со смехом рассказывала, что к ней нa работе (я тоже там работала - 10 лет назад) подходила коллега с вопросом, мол, Алина похудела, почему так😂 А я с этой коллегой за эти 10 лет не виделась и не общалась. Смотрят, следят в соцсетях, сплетничают. - - Ответить