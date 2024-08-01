12 ляпов, на которые киношники махнули рукой со словами «Никто не заметит». Но зря надеялись

В съемках фильма задействовано внушительное количество людей, но это вовсе не означает, что в картину не прокрадется какой-нибудь досадный ляп. А кинозрители — народ внимательный. Они не пропустят даже самую маленькую ошибку. Например, могут даже проверить срок годности демонстрируемого в кадре продукта, а потом обвинить киношников, что они накормили героя той еще гадостью.

Несвежий бутерброд Наташи Романофф

Благодаря внимательным зрителям ленты «Мстители: Финал» мы теперь знаем настоящую причину слез героини Скарлетт Йоханссон в сцене поедания бутерброда. Девушке просто-напросто было невкусно, ведь во время приготовления перекуса она использовала просроченную арахисовую пасту.

Срок годности продукта истек в 2018 году, а Наташа Романофф решила сделать с ним бутерброд в 2023 — именно в этом году происходит наблюдаемая нами сцена.

Волшебное пятно от сока

В мелодраме «Ноттинг-Хилл» рубашка главного героя оказывается испорчена пролитым на нее апельсиновым соком. Зрители заметили, что оранжевое пятно от сцены к сцене меняет свою форму и цвет с поразительной частотой. И это несмотря на то, что освещение остается прежним. Какой-то тест Роршаха, не иначе.

Два лифта в одной шахте

В главном блокбастере прошлого лета, сбегая от боссов Mattel, Барби уезжает вниз на лифте. Бросившиеся в погоню преследователи заходят в эту же самую кабину. Но вот чудо: пока они едут вниз, зрителям показывают кадр, где Барби выходит из лифта уже на 1 этаже. Вероятно, корпорация Mattel настолько крута и высокотехнологична, что у них по одной шахте ходят сразу 2 лифта — другого объяснения просто нет.

Ловкость рук Анастейши

Пользователи сети заметили небольшой ляп в кинокартине «50 оттенков серого». В сцене, когда Анастейша и Кристиан подходят к одной из комнат в шикарной квартире мужчины, девушка прячет руки за спину. Но когда мы крупным планом видим, как Кристиан отпирает замок, руки Анастейши оказываются спереди. Только камера отдаляется — руки девушки снова за ее спиной.

Самонаполняющаяся ложка

В комедии «Мисс Конгениальность» агент Грейси Харт ужинает в баре, заедая плохое настроение мороженым прямо из ведерка. В это время к ней подходят поздороваться коллега со спутницей. Во время их разговора можно заметить, как в одной и той же сцене ложка то пуста, то вдруг полна мороженого.

Загадочное исчезновение круассана

В фильме «Красотка» на следующее утро после знакомства с Вивиан герой Ричарда Гира заказывает в номер роскошный завтрак. Под прицелом камеры Вивиан уплетает круассан, отщипывая от него по кусочку. А когда после ее вопроса: «Ваши родители, должно быть, очень гордятся вами?» камера переключается на Ричарда Гира и затем возвращается обратно, неожиданно в руках героини мы видим уже не круассан, а панкейк. И дело явно не в том, что девушка успела умять круассан за секунду и переключилась на другое блюдо. Просто режиссер делал несколько дублей сцены и не уследил за руками актрисы. Какие факты остались за кулисами съемочной площадки фильма «Красотка», можно узнать здесь.

Исчезающая и появляющаяся кассета

В остросюжетном фильме «Каскадеры» герои выполняют множество трюков, оправдывая название картины. Само собой, в такие опасные моменты невозможно контролировать каждую мелочь. Например, в финальной сцене главный герой в исполнении Райана Гослинга выпрыгивает из вертолета. При этом у него в руках — аудионоситель, на котором записано признание главного антагониста. Однако на кадрах, где он падает, можно увидеть, что руки героя пусты. А затем Райан Гослинг приземляется на разложенный для него батут и важное доказательство снова оказывается у него. Можно предположить, что при выполнении этого опасного трюка посторонние предметы в руках только мешали бы реальному каскадеру, поэтому кассету планировали дорисовать на постпродакшене, но забыли об этом.

Акриловые ногти в эпоху Регентства

Пользователи сети шутят, что Пенелопа Фезерингтон — путешественница во времени. А все потому что маникюр девушки ну никак не вписывается в эпоху Регентства. И если в одних сценах ногти Пенелопы хоть и имеют легкое покрытие, но выглядят естественно, то в других мы наблюдаем у героини акриловый маникюр, что ни в какие ворота не лезет.

Материализующиеся туфли

В фильме «Охотники за привидениями: Наследники» одна из героинь подвергается воздействию древней магии. Когда она встречает другого заколдованного героя в пустыне, то отчетливо видно, что женщина ходит босиком. Однако, поднимаясь по ступенькам, чтобы занять свое место рядом с восставшим древним демоном, она оказывается обута в туфли на высоком каблуке. Позднее, когда чары разрушены, обувь снова куда-то исчезает, подобно туфельке Золушки после бала.

Книга проваливается сквозь землю

В фильме «Мумия» мы впервые знакомимся с Иви, когда она наводит порядок в библиотеке. Стоя на лестнице, девушка держит в руках книгу, которую пытается поставить на полку соседнего шкафа. Но когда книга падает, звука падения не слышно, а на общем плане помещения никакой книги на полу не видно — как будто она сразу провалилась сквозь землю.

Серьги пропадают

Эпический размах кинокартины «Титаник» словно намекает: без киноляпов тут не обойтись. И действительно, внимательные зрители насчитали в фильме более сотни различных ошибок и промахов. Мы, в свою очередь, тоже заметили одну несостыковку. Так, Джек приходит на обед в зал первого класса, где его встречает Роза в роскошных серьгах. После трапезы и непринужденной беседы молодые люди сбегают на танцы в салон третьего класса. И там Роза начинает вовсю отплясывать, но уже без сережек. Когда успела снять и куда спрятала украшение, непонятно. А в этом материале вы найдете 15 фактов о съемках легендарного «Титаника», знанием которых не каждый фанат фильма может похвастаться.

Молниеносная жестикуляция Джордана

В фильм «Волк с Уолл-стрит» тоже прокрался небольшой ляп, который не ускользнул от внимания пользователей сети. Речь идет о сцене, когда персонаж Леонардо Ди Каприо общается с плачущей героиней Марго Робби. Проследим за его руками.

Услышав новости от своей супруги, Джордан сперва кладет ладони на щеки, а потом проводит ими по волосам. Но как только нам показывают героя с другого ракурса, его руки снова располагаются на щеках.