12 талантливых новичков, которые бросают вызов старой гвардии Голливуда

Киноиндустрия всегда ищет новые таланты, которые могут вписать свои имена в историю и стать символами эпохи. В этой статье мы расскажем об актерах, чья карьера и выбор ролей напоминают путь легендарных звезд прошлого. Возможно, уже совсем скоро их имена окажутся в одном ряду с именами икон Голливуда.

Пол Мескаль — Рассел Кроу

Звездный путь Пола Мескаля начался с сериала «Нормальные люди». Этот проект принес ему широкую популярность и открыл двери в мир большого кино. Причем это была его первая роль. До того как стать актером, Пол был перспективным спортсменом и играл в гэлльский футбол — национальный спорт Ирландии. В 2024 году Пол взял на себя амбициозную задачу — сыграть главную роль в продолжении легендарного фильма «Гладиатор». Его герой, сын персонажа Луциллы и Максимуса из оригинальной ленты , станет центром новой истории. Интересно, что эту роль Пол получил после 30-минутного звонка в Zoom с режиссером Ридли Скоттом. Работа в этом фильме естественно вызывает сравнение с Расселом Кроу, который выиграл премию Оскар за роль Максимуса.

Джоуи Кинг — Натали Портман

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News Valery Sh 1 день назад Извините, а в чем они похожи? - - Ответить

Джоуи Кинг — одна из самых перспективных актрис молодого поколения, которой всего 25 лет. Несмотря на юный возраст, Джоуи уже успела сняться с некоторыми мировыми звездами, например, с Брэдом Питтом в фильме «Быстрее пули». Джоуи сравнивают с Натали Портман. Они похожи внешне, а также своей смелостью, с которой подходят к ролям. Например, ради сериала «Притворство» Джоуи сбрила волосы. Прямо как Натали Портман, которая тоже побрилась налысо в 2005 году ради роли. Обе актрисы известны своей способностью передавать глубокую эмоциональность в сложных и драматических ролях, одновременно сохраняя невероятную экранную харизму. Кроме того, и Джоуи, и Натали успешно балансируют между артхаусными проектами и популярным коммерческим кино, завоевывая признание широкой аудитории.

Дженна Ортега — Вайнона Райдер

Дженна Ортега родилась 27 сентября 2002 года. Свою карьеру она начала уже в 9 лет. Но большой успех ждал актрису в 2022 году, когда она снялась в сериале «Уэнсдей», где воплотила образ старшей дочери семейки Аддамс. В 2024 году на экраны вышло продолжение хита 80-х «Битлджус Битлджус», где Дженна снялась с Вайноной Райдер — звездой первой части. Некоторые издания отмечают сходство актрис. Обе тяготеют к ролям в необычных жанрах и имеют не стандартный «глянцевый» голливудский образ, а уникальную внешность, которая помогает им выделяться. Сходство с Вайноной Райдер делает Дженну достойной преемницей, которая уверенно прокладывает свой путь в Голливуде, завоевывая любовь аудитории необычными ролями.

Джейкоб Элорди — Брэд Питт

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , mpi34/MediaPunch/EAST NEWS Дон Старперьон 1 день назад Брэд Питт из AliExpress - - Ответить

Джейкоб Элорди — австралийский актер, который родился 26 июня 1997 года и увлекся актерским мастерством в школе. В одном из своих интервью Джейкоб признался, что в детстве ему очень нравился Брэд Питт. И ведь они действительно чем-то похожи! Как и Питт, Элорди активно экспериментирует с ролями: от легких романтических образов до многогранных и сложных персонажей. Оба актера часто самостоятельно исполняют трюки в своих фильмах. Например, в Будке поцелуев Джейкоб ездил на мотоцикле без дублера, а Брэд Питт сам участвовал в боевых сценах в фильме «Троя». Также Джейкоб Элорди, как и Брэд Питт в свое время, стал иконой стиля для современной аудитории. Молодой австралийский актер отличается умением создавать стильные и при этом непринужденные образы. В 90-х Питт тоже был известен своим безупречным стилем, привлекая способностью сочетать элегантность с расслабленностью.

Кейли Спейни — Сигурни Уивер

В 2024 году на экраны вышел фильм «Чужой: Ромул», в котором главную роль исполнила Кейли Спейни. Для молодой актрисы это стало значительным шагом в карьере. Ведь она присоединилась к культовому научно-фантастическому проекту. В интервью Кейли рассказала, что ее игра была вдохновлена образом другого персонажа фильмов о Чужом — Эллен Рипли, роль которой исполнила Сигурни Уивер. Спейни выразила глубокое восхищение тем, как Уивер перевернула жанр ужасов, создав сильного и многослойного женского персонажа и разрушив стереотипы о героинях в научной фантастике. Кейли Спейни, играя Рэйн в «Чужой: Ромул», также стремится уйти от шаблонных изображений женщин в кино, представляя современный, сильный и самостоятельный образ​.

Джош Ривера — Джон Траволта

Джош Ривера — восходящая звезда, привлекшая внимание зрителей своей ролью в мюзикле «Вестсайдская история». В школе Джош играл в футбол, а также занимался музыкой и театром, а затем продолжил свое творческое образование в колледже, где получил степень бакалавра изящных искусств в области музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история» стал первой работой Джоша в кино. Его путь напоминает карьеру Джона Траволты, чей отец был полупрофессиональным футболистом, но сам Джон с юных лет выбрал актерство, начав с бродвейских мюзиклов. Фильмами, которые сделали Траволту звездой, стали музыкальные картины «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», где он продемонстрировал выдающиеся вокальные и танцевальные навыки. Сегодня Джош, благодаря своему таланту, харизме и сценической энергии, становится достойным наследником Траволты, готовым завоевать сердца нового поколения зрителей.

Софи Уайлд — Наоми Харрис

Joel C Ryan/Invision/East News , AFP/EAST NEWS OLE 1 день назад Продолжаю молчать. - - Ответить

Софи Уайлд — молодая австралийская актриса, известная своими ролями в фильмах «Два, три, демон, приди!» и «Бюро магических услуг». Ее карьера напоминает путь Наоми Харрис, которая также начала с ролей в жанрах ужаса и фантастики, включая фильмы «28 дней спустя» и «Пираты Карибского моря», а продолжила, снимаясь в боевиках и триллерах. Софи Уайлд и Наоми Харрис объединяет не только выбор ролей в жанрах ужаса и фантастики, но и и не американское происхождение их родителей. Мать Софи родом из Кот-д’Ивуара, а отец — австралиец. Наоми Харрис родилась в Лондоне, ее мать — с Ямайки, а отец — из Тринидада. Культурное наследие помогает актрисам создавать уникальных персонажей.

Фиби Дайневор — Кира Найтли

Фиби Дайневор стала известна благодаря роли Дафны в сериале «Бриджертоны», где она воплотила утонченную героиню эпохи регентства. Однако любовь к историческим ролям у Фиби проявилась задолго до этого: она снималась в таких костюмированных проектах, как сериал «Мушкетеры». Это делает ее путь похожим на карьеру Киры Найтли, которая стала мировой звездой после роли Элизабет Суонн в серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря», а также исторических драмах «Гордость и предубеждение», «Искупление» и «Анна Каренина». Обе актрисы начали свою карьеру в юном возрасте и быстро достигли успеха. Они имеют британское происхождение, что придает их исполнению в исторических фильмах особую аутентичность. Как и Кира, Фиби успешно балансирует между популярными проектами и более серьезным кино.

Джейден Мартелл — Леонардо ДиКаприо

Kristin Callahan/Everett Collection/East News , Matt Sayles/Invision/AP/East News Noumen 20 часов назад Это Билл из нового "Оно"? Ну, согласна с предыдущим выступающим - - Ответить

Джейден Мартелл начал свою карьеру очень рано, сыграв свою первую главную роль в возрасте 10 лет в фильме «Святой Винсент», где его партнером по съемочной площадке стал Билл Мюррей. За следующие несколько лет Джейден снялся более чем в 10 фильмах, в том числе в хорроре «Оно», уже успевшем стать культовым, каждый из которых стал подтверждением его зрелой актерской игры и глубокого драматического потенциала, редкого для столь юного возраста. Этот путь напоминает ранние годы карьеры Леонардо ДиКаприо, который также начинал с эмоционально насыщенных и психологически сложных ролей. ДиКаприо впервые привлек внимание в два года, выступив с импровизированным танцем на фестивале перформанса. Впоследствии он снялся в 20 рекламных роликах, а затем сыграл вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Жизнь этого парня».

Майя Хоук — Ума Турман

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News , Phil Loftus/Capital Pictures/EAST NEWS OLE 1 день назад Таки да, похожи, ибо дочь... - - Ответить

Майя Хоук, дочь Умы Турман, с самого начала своей карьеры привлекла внимание благодаря семейным связям и собственному таланту. Она унаследовала от матери выразительные черты лица и природную харизму, что делает их похожими внешне. В 2017 году Майя дебютировала в роли Джо Марч в мини-сериале «Маленькие женщины», а в 2019 году исполнила роль Линды Касабиан в фильме легендарного Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Напомним, что именно Тарантино является режиссером «Убить Билла», где мать Майи играла главную роль. Как и Ума Турман, Майя выбирает образы сильных и независимых женщин, демонстрируя умение воплощать многогранных персонажей. Эта преемственность поколений подчеркивает ее потенциал стать яркой звездой современного кинематографа.

Сэди Синк — Джулианна Мур

Том Холланд — Джейк Джилленхол

Invision/Invision/East News , AFP/EAST NEWS НибаньтиКрипто 1 день назад Гарфилда добавьте еще 😁 - - Ответить

Том Холланд и Джейк Джилленхол — два актера, которые успешно зарекомендовали себя как мастера перевоплощения. Холланд получил мировую известность благодаря роли Человека-паука в киновселенной Marvel, а Джилленхол воплотил его противника Мистерио в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». Интересно, что Джейк также сыграл Принца Персии в одноименном фильме, представив на экране культового персонажа, почти столь же знакового, как Человек-паук, но пришедшего из мира компьютерных игр. Актерская многогранность этих актеров берет начало в театре: Холланд начинал на сцене Вест-Энда, а Джилленхол блестяще выступал в бродвейских постановках. Этот театральный опыт позволил им одинаково успешно работать как в блокбастерах, так и в более серьезных драматических проектах, таких как «Зодиак» для Джилленхола.