Как сегодня выглядят 18 певиц, под чьи песни мы зажигали в юности

Музыка
18 часов назад

Когда-то их песни звучали в каждом супермаркете и на самых популярных дискотеках мира, а их стиль вдохновлял миллионы девушек. Эти певицы задавали тренды и становились иконами своего времени. Прошли годы, но они по-прежнему остаются яркими личностями, о которых хочется говорить. Мы решили вспомнить звезд музыкального олимпа прошлых лет и посмотреть, как они выглядят сегодня.

Шанайя Твейн в 33 года и в 58 лет

© Shania Twain / YouTube, Joel C Ryan/Invision/East News

Анджела Брамбати (Ricchi e Poveri) в 33 года и 76 лет

Наташа Хэмилтон (Atomic Kitten) в 20 лет и в 42 года

Мел Си (Spice Girls) 22 года и 50 лет

Джанет Джексон в 23 года и в 58 лет

Дебби Гибсон в 19 лет и в 54 года

Нена в 23 года и в 64 года

Тони Брэкстон в 30 лет и в 58 лет

Пола Абдул в 27 лет и в 62 года

Юлай Саитбаталов
1 день назад

Врать не буду , да и не умею, где то давно вычитал что Пола Абдул родная родная сестра Александра Абдулова Гения нашего кино, ннасколько достоверной была та статья судить не берусь

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Джуэл в 23 года и 50 лет

Камилла Хенемарк 27 лет и в 59 лет

Тот самый ЭкСпЕрТ
18 часов назад

Ох,какая же шикарная женщина была в молодости. Как говорится - все при ней. До сих пор пересматриваю их клипы,до чего же задорная была группа))

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Мирей Матье 35 лет и 77 лет

Терри Нанн 25 лет и в 62 года

Ли Нэш (Sixpence None the Richer) в 22 года и в 48 лет

Ким Уайлд в 26 лет и в 63 года

C. C. Catch в 24 года и 59 лет

Энн Уилсон (Heart) в 27 лет и в 73 года

Патрисия Каас 37 лет и 57 лет

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, Lionel Guericolas / Starface/STARFACE PHOTO /East News

А вот как изменились другие, не менее любимые музыканты:

Фото на превью Shania Twain / YouTube, Joel C Ryan/Invision/East News, Abaca Press / Alamy Stock Photo, Lionel Guericolas / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
1 день назад

У вас была отличная тенденция писать название главных хитов под именами исполнителей. Верните, а? Удобно же, сразу понимаешь ху из ху

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Светлана БМВ
9 часов назад

Поганой метлой гнaть Александру Н. из Адме за такой подбор фотографий. Даже не знaя певиц можно было бы сравнить, как они изменились. Но здесь, просто невозможно смотреть нa эти снимки. Диз! 👎 👎 👎

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