Где редакторы откопали такое стрёмное фото певицы в 58 лет? Как можно сравнивать?
Как сегодня выглядят 18 певиц, под чьи песни мы зажигали в юности
Когда-то их песни звучали в каждом супермаркете и на самых популярных дискотеках мира, а их стиль вдохновлял миллионы девушек. Эти певицы задавали тренды и становились иконами своего времени. Прошли годы, но они по-прежнему остаются яркими личностями, о которых хочется говорить. Мы решили вспомнить звезд музыкального олимпа прошлых лет и посмотреть, как они выглядят сегодня.
Шанайя Твейн в 33 года и в 58 лет
Анджела Брамбати (Ricchi e Poveri) в 33 года и 76 лет
Ужас, какие фотографии! В 76 лет здесь выглядят моложе чем в 33.
Наташа Хэмилтон (Atomic Kitten) в 20 лет и в 42 года
Мел Си (Spice Girls) 22 года и 50 лет
Джанет Джексон в 23 года и в 58 лет
Annie, are you okay?
So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie?
Annie, are you okay?
So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie?
Дебби Гибсон в 19 лет и в 54 года
Нена в 23 года и в 64 года
Тони Брэкстон в 30 лет и в 58 лет
Пола Абдул в 27 лет и в 62 года
Врать не буду , да и не умею, где то давно вычитал что Пола Абдул родная родная сестра Александра Абдулова Гения нашего кино, ннасколько достоверной была та статья судить не берусь
Джуэл в 23 года и 50 лет
Камилла Хенемарк 27 лет и в 59 лет
Ох,какая же шикарная женщина была в молодости. Как говорится - все при ней. До сих пор пересматриваю их клипы,до чего же задорная была группа))
Мирей Матье 35 лет и 77 лет
Терри Нанн 25 лет и в 62 года
Ли Нэш (Sixpence None the Richer) в 22 года и в 48 лет
Ким Уайлд в 26 лет и в 63 года
C. C. Catch в 24 года и 59 лет
Энн Уилсон (Heart) в 27 лет и в 73 года
Патрисия Каас 37 лет и 57 лет
У нее изначально тип лица взрослый. Поэтому будто бы и не изменилась совсем
А вот как изменились другие, не менее любимые музыканты:
Комментарии
У вас была отличная тенденция писать название главных хитов под именами исполнителей. Верните, а? Удобно же, сразу понимаешь ху из ху
Поганой метлой гнaть Александру Н. из Адме за такой подбор фотографий. Даже не знaя певиц можно было бы сравнить, как они изменились. Но здесь, просто невозможно смотреть нa эти снимки. Диз! 👎 👎 👎