Как сегодня выглядят 18 певиц, под чьи песни мы зажигали в юности

Когда-то их песни звучали в каждом супермаркете и на самых популярных дискотеках мира, а их стиль вдохновлял миллионы девушек. Эти певицы задавали тренды и становились иконами своего времени. Прошли годы, но они по-прежнему остаются яркими личностями, о которых хочется говорить. Мы решили вспомнить звезд музыкального олимпа прошлых лет и посмотреть, как они выглядят сегодня.