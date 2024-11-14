Как изменились 18 музыкантов, песни которых когда-то звучали на каждой дискотеке

Представители любого поколения, будь то бумеры, миллениалы или зумеры, явно согласятся с утверждением, что во второй половине XX века создавали крутейшую музыку. Просто для одних хиты прошлого — это главные саундтреки детства или юности, для других — атмосферные композиции для вечеринки в стиле ретро. Мы решили выяснить, как выглядят в наши дни исполнители и исполнительницы вечно актуальных песен.