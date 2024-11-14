Как изменились 18 музыкантов, песни которых когда-то звучали на каждой дискотеке

Знаменитости
5 часов назад

Представители любого поколения, будь то бумеры, миллениалы или зумеры, явно согласятся с утверждением, что во второй половине XX века создавали крутейшую музыку. Просто для одних хиты прошлого — это главные саундтреки детства или юности, для других — атмосферные композиции для вечеринки в стиле ретро. Мы решили выяснить, как выглядят в наши дни исполнители и исполнительницы вечно актуальных песен.

Сэм Браун

Jiàngzāi
55 минут назад

Мой первый музыкальный сд-диск. До сих пор помню все песни с него наизусть.

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Долли Партон

EAST NEWS, Charlie Riedel / Associated Press / East News
Криптозоолог мамкин
21 час назад

Меня восхищает, что она всегда выглядит так как ей нравится. Хотя и не люблю ни её музыку, ни стиль. В этом что-то есть правильное

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Дитер Болен (группа «Modern Talking»)

imago stock&people / Imago Stock and People / East News

Томас Андерс (группа «Modern Talking»)

imago stock&people / EAST NEWS
Тот самый ЭкСпЕрТ
2 часа назад

В молодости с этими длинными волосами и голосом как у ангела он был просто прекрасен. Даже постарел с благородством. Здесь выбрали не совсем удачное фото,так он выглядит более шикарно.

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Дебби Харри (группа «Blondie»)

© Private Stock Records / Wikipedia, ANGELA WEISS / AFP / East News

Синди Лопер

ASSOCIATED PRESS / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дейв Гаан (группа «Depeche Mode»)

Ромина Пауэр

Хулио Иглесиас

Ким Уайлд

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, SADAKA EDMOND / SIPA / Sipa Press / East News

Агнета Фельтског (группа «ABBA»)

© ABBA: My Love, My Life / Sveriges Television (SVT), Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News

Сабрина Салерно

Саймон Ле Бон (группа «Duran Duran»)

Крис Айзек

© Barry King / Alamy Stock Photo, Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News

Сьюзи Кватро

Мортен Харкет (группа «a-ha»)

Лене Нюстрем (группа «Aqua»)

Эйч Пи Бакстер (группа «Scooter»)

А из этих статей можно узнать неожиданный смысл легендарных песен, которые вызывают у нас чувство ностальгии:

Фото на превью Sam Brown Official / YouTube, imago stock&people / EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
Мохнопопая егоза
4 часа назад

Я, когда вижу такие статьи, всегда пытаюсь понять их смысл. Показать, что все стареют, кто не увлекается пластикой? Ждала информацию, кто чем занимается сейчас, да и не всех как-то вспомнила.

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