Мой первый музыкальный сд-диск. До сих пор помню все песни с него наизусть.
Как изменились 18 музыкантов, песни которых когда-то звучали на каждой дискотеке
Представители любого поколения, будь то бумеры, миллениалы или зумеры, явно согласятся с утверждением, что во второй половине XX века создавали крутейшую музыку. Просто для одних хиты прошлого — это главные саундтреки детства или юности, для других — атмосферные композиции для вечеринки в стиле ретро. Мы решили выяснить, как выглядят в наши дни исполнители и исполнительницы вечно актуальных песен.
Сэм Браун
Долли Партон
Меня восхищает, что она всегда выглядит так как ей нравится. Хотя и не люблю ни её музыку, ни стиль. В этом что-то есть правильное
Дитер Болен (группа «Modern Talking»)
Томас Андерс (группа «Modern Talking»)
В молодости с этими длинными волосами и голосом как у ангела он был просто прекрасен. Даже постарел с благородством. Здесь выбрали не совсем удачное фото,так он выглядит более шикарно.
Дебби Харри (группа «Blondie»)
Красивая. Отличный пример удачной хирургии/косметологии(а может и генетики).
Синди Лопер
Дейв Гаан (группа «Depeche Mode»)
Ромина Пауэр
Хулио Иглесиас
Ким Уайлд
Агнета Фельтског (группа «ABBA»)
Сабрина Салерно
Саймон Ле Бон (группа «Duran Duran»)
Крис Айзек
Сьюзи Кватро
Мортен Харкет (группа «a-ha»)
Лене Нюстрем (группа «Aqua»)
Эйч Пи Бакстер (группа «Scooter»)
А из этих статей можно узнать неожиданный смысл легендарных песен, которые вызывают у нас чувство ностальгии:
Комментарии
Я, когда вижу такие статьи, всегда пытаюсь понять их смысл. Показать, что все стареют, кто не увлекается пластикой? Ждала информацию, кто чем занимается сейчас, да и не всех как-то вспомнила.