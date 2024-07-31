13 секретов хранения фруктов и овощей, о которых даже наши мудрые бабушки не догадываются

Летом хочется насытить организм витаминами на несколько сезонов вперед. Чтобы любимые кабачки, привезенные родственниками с дачи, не пропали зря, а персики не испортились за пару дней, стоит следовать простым советам, которые мы собрали специально для вас. Кстати, некоторые из них весьма оригинальны тем не менее действенны.

Если на разрезанный арбуз положить несколько долек чеснока, завернуть в полиэтиленовую пленку и положить в холодильник, это предотвратит развитие бактерий

А еще не нужно снимать кожуру с арбуза. Она помогает сохранить влагу, предотвратить высыхание и сохранить вкус. Кстати, не следует хранить арбуз в морозилке.

Не нужно хранить картошку вместе с луком — она может перезреть. Кстати, лучше держать картошку на балконе или в кладовке, а не в холодильнике

При хранении в холодильнике крахмал в клубнях картофеля превращается в сахар, что плохо сказывается на его вкусе и питательных качествах.

Персики и нектарины часто продают недостаточно спелыми. Чтобы они дозрели, лучше подержать их при комнатной температуре, а потом уже охлаждать

Татьяна 11 часов назад Подержать их при комнатной температуре, а потом уже съесть. Потому что спелые после разморозки расквасятся - - Ответить

Вопреки расхожему мнению, помидоры следует хранить не в холодильнике. Ведь это может привести к их тлению. Лучшем местом будет столешница на кухне

Кстати, спелые помидоры лучше держать плодоножкой вниз, иначе они быстрее сгниют

Баклажаны лучше хранить завернутыми в бумажное полотенце в темном прохладном месте

Кстати, баклажаны быстро испортятся, если хранить их вместе с бананами и яблоками.

Чтобы чеснок не заплесневел, следует хранить его в полиэтиленовом пакете вместе с чайными листьями и солью



Евга 27 минут назад Э нет, мы уже знаем что его с арбузом хранить надо - - Ответить

Листовая зелень надолго останется хрустящей, если положить к ней в пакет с зип-локом кусок бумажного полотенца — оно впитает влагу

Бумажное полотенце следует менять ежедневно.

Немытые кабачки лучше всего хранить в холодильнике, положив в полиэтиленовый пакет с предварительно проделанными отверстиями для вентиляции

Чтобы не пришлось отправлять спелые фрукты в мусорку, следует хранить их не в холодильнике, а в корзине на стене. Еще один плюс — она не займет много места

Репчатый лук будет хранится дольше, если положить его в нижнюю часть колготок или чулок, а затем крепко завязать над ним узел и повесить в темное место

Срок хранения моркови увеличится до нескольких недель, если срезать зеленые вершки, а затем положить овощ в полиэтиленовый пакет с зип-локом

Чтобы кукуруза оставалась свежей, лучше оставить ее вместе с листьями, завернуть в полотенце, положить в пакет, а затем в холодильник